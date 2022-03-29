«Крылья Советов» — «Уфа». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Уфа», который состоится 2 апреля 2022 года

«Крылья Советов»

Коллектив из Самары проводит качественный сезон, несмотря на то, что только в этом году вернулся в элиту российского футбола. Перед стартом очередного тура «Крылья Советов» занимают седьмое место с набранными 32 баллами. О хорошей физической форме команды говорит и серия без поражений в чемпионате России, которая длится уже несколько поединков подряд. В игре с «Уфой» самарский клуб выглядит фаворитом и постарается доказать свое преимущество на футбольном поле.

20 марта «Крылья Советов» довольно неожиданно обыграли «Сочи» (3:2), а 13 марта разошлись миром с «Зенитом» (1:1).

«Уфа»

«Уфа» давно не побеждает в чемпионате, и положение команды становится критичным. Клуб занимает предпоследнее место и набрал всего 18 баллов, отставая от ближайшего соперника на два пункта. Чтобы изменить ситуацию, команде необходимо набирать баллы в ближайших встречах и работать над линией обороны, ведь в нынешнем сезоне «Уфа» пропустила 31 мяч, что является одним из худших результатов в РПЛ .

20 марта «Уфа» сыграла вничью с «Краснодаром» (1:1), а 12 числа разошлась миром с «Нижним Новгородом» (0:0)

Котировки БК Pinnacle

Победит «Крылья Советов» – 1.909

Ничья – 3.43

Победит «Уфа» – 4.3

Статистика

«Крылья Советов» проиграли всего одну встречу из десяти последних во всех турнирах

«Уфа» не выигрывает уже девять матчей подряд в чемпионате России

Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Семь из десяти последних матчей команд завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2 мячей компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.08. Клубы в личных встречах забивают очень мало мячей и мы предполагаем, что в этот раз исключения из правил не произойдет.