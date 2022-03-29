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«Крылья Советов» — «Уфа». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 18:01
«Крылья Советов» — «Уфа». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Уфа», который состоится 2 апреля 2022 года

«Крылья Советов»

Коллектив из Самары проводит качественный сезон, несмотря на то, что только в этом году вернулся в элиту российского футбола. Перед стартом очередного тура «Крылья Советов» занимают седьмое место с набранными 32 баллами. О хорошей физической форме команды говорит и серия без поражений в чемпионате России, которая длится уже несколько поединков подряд. В игре с «Уфой» самарский клуб выглядит фаворитом и постарается доказать свое преимущество на футбольном поле.

20 марта «Крылья Советов» довольно неожиданно обыграли «Сочи» (3:2), а 13 марта разошлись миром с «Зенитом» (1:1).

«Уфа»

«Уфа» давно не побеждает в чемпионате, и положение команды становится критичным. Клуб занимает предпоследнее место и набрал всего 18 баллов, отставая от ближайшего соперника на два пункта. Чтобы изменить ситуацию, команде необходимо набирать баллы в ближайших встречах и работать над линией обороны, ведь в нынешнем сезоне «Уфа» пропустила 31 мяч, что является одним из худших результатов в РПЛ.

20 марта «Уфа» сыграла вничью с «Краснодаром» (1:1), а 12 числа разошлась миром с «Нижним Новгородом» (0:0)

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Крылья Советов» – 1.909
  • Ничья – 3.43
  • Победит «Уфа» – 4.3

Статистика

  • «Крылья Советов» проиграли всего одну встречу из десяти последних во всех турнирах
  • «Уфа» не выигрывает уже девять матчей подряд в чемпионате России
  • Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • Семь из десяти последних матчей команд завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2 мячей компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.08. Клубы в личных встречах забивают очень мало мячей и мы предполагаем, что в этот раз исключения из правил не произойдет.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Источник: Soccer.RuФото: соккер.ру
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:45
Принимающая сторона имеет все шансы для победы, как раз отдых в две недели дали им возможность подлечить всех своих лидеров, как и приехавшему к ним в гости противнику. Но мы склоняемся к тому, что как сейчас выглядит волжский коллектив на фоне особенно безнадежных всех этих борющихся за выживание команд, просто выше на голову. Ставим на чистую победу хозяев, просто потому, что здесь жив футбол и в него верят их преданные и многочисленные болельщики.
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