«Ювентус» — «Интер». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Ювентус» — «Интер», который состоится 3 апреля 2022 года

«Ювентус»

«Ювентус» неплохо выступает в чемпионате Италии и уже вышел на четвертое место, набрав 59 очков. От лидера Серии А команду отделяют семь пунктов и за восемь туров до конца отыграть такое расстояние будет весьма проблематично. Коллектив разочаровал болельщиков в Лиге Чемпионов и теперь может сконцентрироваться на чемпионате, а именно на предстоящем поединке с чемпионом Италии, который также ведет борьбу за золотые медали.

20 марта «Ювентус» обыграл на своем поле «Салернитану» (2:0), а 16 числа проиграл в Лиге Чемпионов «Вильярреалу» (0:3).

«Интер»

«Интер» продолжает борьбу за чемпионство, однако в этом сезоне их ждет более ожесточенное сопротивление среди конкурентов. Перед стартом очередного тура миланский клуб занимает третье место в турнирной таблице и набрал 60 очков, при этом имея одну игру в запасе. Матчи с «Ювентусом» всегда были жесткими и принципиальными, поэтому всех болельщиков ждет яркое противостояние двух итальянских футбольных городов.

19 марта «Интер» сыграл вничью с «Фиорентиной» (1:1),а 13 марта команда с тем же счетом разошлась миром с «Торино» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ювентус» – 2.91

Ничья – 3.43

Победит «Интер» – 2.58

Статистика

«Ювентус» проиграл один матч из десяти последних, а «Интер» уступил в двух поединках

Пять из шести выездных встреч «Интера» за последнее время завершились ничейным результатом

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Интер» выиграл только один поединок у «Ювентуса» из последних десяти во всех турнирах

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.43. Оба клуба показывают высокий уровень в чемпионате Италии и уже покинули Лигу Чемпионов, и не будут отвлекаться на другие турниры. Прогнозируем результативный поединок, где команды не смогут выявить победителя.