«Ювентус» — «Интер». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Ювентус» — «Интер», который состоится 3 апреля 2022 года
«Ювентус»
«Ювентус» неплохо выступает в чемпионате Италии и уже вышел на четвертое место, набрав 59 очков. От лидера Серии А команду отделяют семь пунктов и за восемь туров до конца отыграть такое расстояние будет весьма проблематично. Коллектив разочаровал болельщиков в Лиге Чемпионов и теперь может сконцентрироваться на чемпионате, а именно на предстоящем поединке с чемпионом Италии, который также ведет борьбу за золотые медали.
20 марта «Ювентус» обыграл на своем поле «Салернитану» (2:0), а 16 числа проиграл в Лиге Чемпионов «Вильярреалу» (0:3).
«Интер»
«Интер» продолжает борьбу за чемпионство, однако в этом сезоне их ждет более ожесточенное сопротивление среди конкурентов. Перед стартом очередного тура миланский клуб занимает третье место в турнирной таблице и набрал 60 очков, при этом имея одну игру в запасе. Матчи с «Ювентусом» всегда были жесткими и принципиальными, поэтому всех болельщиков ждет яркое противостояние двух итальянских футбольных городов.
19 марта «Интер» сыграл вничью с «Фиорентиной» (1:1),а 13 марта команда с тем же счетом разошлась миром с «Торино» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ювентус» – 2.91
- Ничья – 3.43
- Победит «Интер» – 2.58
Статистика
- «Ювентус» проиграл один матч из десяти последних, а «Интер» уступил в двух поединках
- Пять из шести выездных встреч «Интера» за последнее время завершились ничейным результатом
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Интер» выиграл только один поединок у «Ювентуса» из последних десяти во всех турнирах
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.43. Оба клуба показывают высокий уровень в чемпионате Италии и уже покинули Лигу Чемпионов, и не будут отвлекаться на другие турниры. Прогнозируем результативный поединок, где команды не смогут выявить победителя.
Буки, видимо, хорошо понимают, что происходит в обоих клубах. Все же потенциал гостей в предстоящем матче в данный момент чуть выше, да и отступать им некуда. Вполне вероятна ничья, но все же поставлю на победу «Интера» с минимальным счетом 1 : 0.
Буки, видимо, хорошо понимают, что происходит в обоих клубах. Все же потенциал гостей в предстоящем матче в данный момент чуть выше, да и отступать им некуда. Вполне вероятна ничья, но все же поставлю на победу «Интера» с минимальным счетом 1 : 0.