«Манчестер Сити» — «Атлетико» Мадрид. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Манчестер Сити» — «Атлетико» Мадрид, который состоится 5 апреля 2022 года

«Манчестер Сити»

«Горожане» являются одними из нескольких больших фаворитов на победу в Лиге Чемпионов, поэтому с команды и главного тренера Пепа Гвардиолы будет большой спрос. «Манчестер Сити» уверенно прошел предыдущую стадию и групповой этап, поэтому уверен в собственных силах и считается фаворитом противостояния. В чемпионате клуб ждет гонка за чемпионство, где на данный момент он ее выигрывает только на один балл.

2 апреля «Манчестер Сити» обыграл на выезде «Бернли» (2:0), а 20 числа в кубке ФА крупно обыграл «Саутгемптон» (4:1).

«Атлетико» Мадрид

Команда Диего Симеоне уже два раза за последние десять лет играла в финале Лиги Чемпионов, однако не смогла покорить это турнир. В этот раз «матрасников» ждет непростое испытание «Манчестер Сити», который также еще не поднимал «ушастый» кубок над головой, хотя в прошлом сезоне был очень близок к этому. В чемпионате Испании «Атлетико» Мадрид идет на третьем месте и набрал 57 очков, по дополнительным показателям опережая «Севилью» и уступает «Барселоне».

02 апреля «Ливерпуль» обыграл на своем поле «Уотфорд» (2:0) в чемпионате, а 20 марта в кубке ФА оказался сильнее «Ноттингем Форест» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Сити» – 1.37

Ничья – 5.11

Победит «Атлетико» Мадрид – 9.96

Статистика

Оба коллектива проиграли только по одному матчу из десяти последних поединков во всех турнирах

Семь из десяти последних матчей «Манчестер Сити» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Атлетико» выиграл четыре последних выездных поединка во всех турнирах

Английский клуб выиграл восемь из десяти последних встреч на своем стадионе

Прогноз

Поставить на победу «Манчестер Сити» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.07. В нынешнем сезоне «Атлетико» пропускает гораздо больше, чем в прошлом, поэтому предполагаем, что у «Манчестер Сити» не составит проблем найти подход к воротам Яна Облака.