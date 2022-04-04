«Уотфорд» — «Лидс». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:10

«Уотфорд»

В турнирной таблице чемпионата Англии «Уотфорд» занимает 18-е место, находясь в зоне вылета. Клуб за 30 встреч заработал 22 очка, показав такие результаты: шесть побед, четыре ничьи и 20 поржений.

Выделим, что в пяти последних матчах АПЛ «Уотфорд» оформил только одну победу – в гостях у «Саутгемптона» (2:1), а в последней игре лиги «шершни» уступили в гостях «Ливерпулю» (0:2).

«Лидс»

В активе «Лидса» 30 очков и текущее 16 место рейтинга. Такие результаты дают возможность «павлинам» опережать зону вылета на восемь очков. По ходу этого сезона команда семь раз праздновала победу, девять раз делила очки с соперниками и 15 раз им уступала.

Отметим, что в трех прошлых турах АПЛ «Лидс» победил «Норвич» (2:1) и «Вулверхэмптон» (3:2), а также сыграл вничью с «Саутгемптоном» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Уотфорд» — 2.700

Ничья – 3.650

Победит «Лидс» — 2.650

Статистика

«Уотфорд» сыграл на ТБ (2,5) гола в 3 из прошлых 4 домашних матчей АПЛ

(2,5) гола в 3 из прошлых 4 домашних матчей «Уотфорд» проиграл в 8 последних матчах лиги на своем поле

«Лидс» организовал выигрыш ставки ТБ (2,5) в 7 из последних 8 гостевых матчей чемпионата

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