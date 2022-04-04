«Марсель» — ПАОК. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

1649088675

вчера, 19:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Конференций «Марсель» — ПАОК , который состоится 7 апреля 2022 года

«Марсель»

«Марсель» не смог пройти групповой этап Лиги Европы, однако достиг успеха в турнире рангом ниже, а именно Лиге Конференций. Команда уже находится в четвертьфинале и имеет неплохие шансы в противостоянии с греческим ПАОК , если исключит недооценку соперника и сыграет с максимальной концентрацией на протяжении всего отведенного времени. В чемпионате Франции «Марсель» расположился на втором месте с 56 очками в активе и отстает от лидера ПСЖ на 12 пунктов.

3 апреля «Марсель» обыграл на выезде «Сент-Этьен» (4:2), а 20 марта на своем поле оказался сильнее «Ниццы» (2:1).

ПАОК

Клубы из Греции в последние годы редко доходили до поздних стадий европейских турниров, поэтому выход ПАОК в четвертьфинал можно считать неплохим достижением. Команда получила достаточно серьезного соперника, однако шансы на успех у нее определенно будут появляться. Во внутреннем первенстве коллектив идет на втором месте с 59 очками и отстает от легендарного «Олимпиакоса» на 11 баллов, что уменьшает их шансы на чемпионство.

03 апреля ПАОК проиграл на выезде «Панатинаикосу» (1:2), а 20 марта коллектив минимально одолел АЕК (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Марсель» – 1.44

Ничья – 4.4

Победит ПАОК – 7.8

Статистика

ПАОК проиграл один матч из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Марсель» уступил в двух поединках

проиграл один матч из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Марсель» уступил в двух поединках Восемь из десяти последних домашних встречах «Марселя» на своем поле завершились исходом «обе забьют»

Семь из десяти последних матчей ПАОК завершились тоталом меньше 2.5 мячей

завершились тоталом меньше 2.5 мячей «Марсель» выиграл семь из десяти последних поединков

Прогноз

Поставить на победу тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.88. Предполагаем, что команды порадуют болельщиков большим количеством мячей, а матч вероятнее всего закончится победой «Марселя».