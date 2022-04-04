«Марсель» — ПАОК. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Конференций «Марсель» — ПАОК , который состоится 7 апреля 2022 года
«Марсель»
«Марсель» не смог пройти групповой этап Лиги Европы, однако достиг успеха в турнире рангом ниже, а именно Лиге Конференций. Команда уже находится в четвертьфинале и имеет неплохие шансы в противостоянии с греческим ПАОК, если исключит недооценку соперника и сыграет с максимальной концентрацией на протяжении всего отведенного времени. В чемпионате Франции «Марсель» расположился на втором месте с 56 очками в активе и отстает от лидера ПСЖ на 12 пунктов.
3 апреля «Марсель» обыграл на выезде «Сент-Этьен» (4:2), а 20 марта на своем поле оказался сильнее «Ниццы» (2:1).
ПАОК
Клубы из Греции в последние годы редко доходили до поздних стадий европейских турниров, поэтому выход ПАОК в четвертьфинал можно считать неплохим достижением. Команда получила достаточно серьезного соперника, однако шансы на успех у нее определенно будут появляться. Во внутреннем первенстве коллектив идет на втором месте с 59 очками и отстает от легендарного «Олимпиакоса» на 11 баллов, что уменьшает их шансы на чемпионство.
03 апреля ПАОК проиграл на выезде «Панатинаикосу» (1:2), а 20 марта коллектив минимально одолел АЕК (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Марсель» – 1.44
- Ничья – 4.4
- Победит ПАОК – 7.8
Статистика
- ПАОК проиграл один матч из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Марсель» уступил в двух поединках
- Восемь из десяти последних домашних встречах «Марселя» на своем поле завершились исходом «обе забьют»
- Семь из десяти последних матчей ПАОК завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Марсель» выиграл семь из десяти последних поединков
Прогноз
Поставить на победу тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.88. Предполагаем, что команды порадуют болельщиков большим количеством мячей, а матч вероятнее всего закончится победой «Марселя».