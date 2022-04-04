«Вест Хэм» — «Лион». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:39

«Вест Хэм»

Лондонский «Вест Хэм» на стадии 1/8 смог в ответном матче сломить сопротивление королевы Лиги Европы испанской «Севильи» и благодаря голу в дополнительное время прошел в нынешнюю стадию турнира. В чемпионате Англии дела у «молотобойцев» также обстоят неплохо, после всех сыгранных поединков они комфортно расположились на шестом месте в таблице и имеют шансы зацепиться даже за путевку в ЛЧ .

20 марта «Вест Хэм» проиграл в дерби «Тоттенхэму» (1:3), а 3 апреля обыграл «Эвертон» (2:1). Оба матча прошли в рамках Английской Премьер лиги.

«Лион»

Французский коллектив вырвал три очка в последнем туре Лиги 1 благодаря голу новичка команды бразильца Тете, который отличился через две минуты после выхода на замену. Эти зачетные баллы позволил клубу закрепиться на девятом месте в турнирной таблице и с 45 очками продолжать борьбу за путевку в еврокубки. В минувшем раунде ЛЕ в упорной борьбе Был пройден «Порту» с общим счетом (2:1).

20 марта «Лион» расписал нулевую ничью с «Реймсом», но уже 3 апреля вернулся на победный путь и обыграл дома «Анже» (3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вест Хэм» – 2.1

Ничья – 3.6

Победит «Лион» – 3.74

Статистика

«Вест Хэм» не проигрывает дома шесть матчей кряду (четыре победы и две ничьих)

У «Лиона» лишь одна победа в последних четырех поединках

Три из четырех последних игр «Вест Хэма» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Шесть из семи последних выездных встреч «Лиона» завершились результатом тотал меньше 2.5 голов

Прогноз

Поставить на победу «Вест Хэма», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. Лондонский клуб хорош на своем поле и обязан доминировать в этом поединке, что в итоге должно подтвердиться цифрами на табло.