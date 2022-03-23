Будущий тренер МЮ, замена для Венгера и победитель Лиги чемпионов. Известных тренеров объединяет общий учитель

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вчера, 21:27

А в России его иногда величают «физруком».

Эрик тен Хаг – ученик Гвардиолы

«Бенфика» прошла «Аякс», поскольку внутри голландского клуба каждый думал о своем. Овермарс и Богард мечтали о недоступных им молодых женщинах, футболисты – о предложениях других команд. А наставник тен Хаг ищет дрогу в «Манчестер Юнайтед», ведь активно изучает английский язык. Уже прошел собеседование у Рангника, планирует остаться фаворитом, хотя «красные дьяволы» окончательно с наставником пока не определились.

Зато результаты «Аякса» определили место Эрика в мировой тренерской иерархии. Тен Хаг – один из лучших наставников Европы. Ему всего пятьдесят два года, он бывший футболист. Десять лет работал с юношами и ассистентом главного в первой команде. Затем попробовал центральную роль, вывел клуб второй лиги в высшее общество. И через год оказался наставником второй команды «Баварии». Дело было во времена Гвардиолы в Мюнхене, поэтому наставники тесно общались между собой.

В Германию голландца пригласил Заммер, но Хосепу понравилась дотошность наставника второго состава, который посещал почти все тренировки первой команды. Из Германии Эрик вернулся со знаниями, стал директором и одновременно тренером «Утрехта». И все знают, что было дальше. Пригласили в «Аякс», выиграл два чемпионских титула, выходил в полуфинал Лиги чемпионов. Сейчас в третий раз окажется первым в чемпионате Нидерландов. Вылет из ЛЧ ударил по коллективу, такого не ждали, но злее будут в борьбе за трофей на родине.

Тухель – большой фанат Хосепа

Многие учились футболу, когда следили за «Барселоной» золотых времен. Но сам Гвардиола назвал Томаса одним из немногих наставников, у которых сам учится. А во времена игр «Майнца» против «Баварии» именно Тухель учился у Хосепа. Причем не подумайте, что они виделись лишь когда играли между собой. Хитрый Томас много общался с Гвардиолой, они несколько раз встречались и обсуждали футбол часами. Хосеп сразу понял, что Тухель одержим игрой, как сам испанец.

Таких «ненормальных», что могут часами смотреть футбол, изучать аналитические графики и вникать в каждую мелочь, даже среди главных тренеров меньше, чем многие думают. У каждого свой подход, и Тухель с Гвардиолой уважают друг друга, а немец еще и учится у испанца всю серьезную часть карьеры. Теперь после финала Лиги чемпионов, где заочный ученик обыграл учителя, их противостояние еще интереснее. Хосеп одержал две победы по 1:0 в АПЛ , но это только начало.

Понятно, что огромные проблемы «Челси» могут разрушить карьеру Тухеля как тренера лондонского клуба. Очевидно, что не только Лукаку может покинуть бывший клуб Абрамовича. Но, в любом случае, любовь к футболу Гвардиолы, в который Томас позволял себе играть в Дортмунде, но не практикует его до запятой в Лондоне, останется. Тухель доказал за последний год, что он тоже элитный наставник. Пускай он «заочник», зато самый успешный из всех, кто спрашивал Гвардиолу, как играть в футбол.

Артета был правой рукой испанца

Микель впервые встретил Хосепа, когда они оба играли за «Барселону». Артете было всего пятнадцать лет, он только-только приехал из Сан-Себастьяна в Барселону. Гвардиола тогда был звездой, игроком сборной Испании. И хотя Артета не закрепился в первом составе, они пересекались и неплохо общались. Спустя годы Микель оказался в штабе Хосепа в Манчестере. Недавно Гвардиола подчеркивал, что любит Артету, как младшего брата.

Не забываем также о Тито Виланове, еще одном ученике Хосепа. Пускай не все у него получалось в «Барселоне» после Гвардиолы, но помешала также смертельная болезнь. Бывший ассистент известного тренера умер восемь лет назад, а мог до сих пор возглавлять различные клубы, ведь был верным учеником каталонского «физрука», который обыграл за свою карьеру многих, а вдохновляет лучших.

Понятно, что Артета не станет последним, кто учился у Гвардиолы, а также кого Хосеп своим подходом впечатлял. Но Микель был одним из самых близких для Хосепа людей. Бывший футболист «Арсенала» и нынешний тренер молодой и задорной команды рискнул покинуть более легкую работу ассистентом в Манчестере и окунулся в непростой омут в Лононе. Пока многое получается, «канониры» могут стать четвертыми в АПЛ по итогам сезона.

Хави рад сравнению с Гвардиолой

Эрнандес довольно прямой, резкий и дерзкий человек. После возвращения в «Барселону» он гордился, что его сравнивают с Хосепом. Вместе с этим подмечал, что такие параллели оказывают давление. В прошлом юного Гвардиолу на посту главного тренера «блаугранас» воспринимали с осторожностью – наставник без опыта, но с безумной идеей о контроле мяча как залоге успеха. Трофеи и победы доказали правоту испанца.

Хави будет сложнее, поскольку у него нет юного Месси и целого набора великих чемпионов. Зато он сам из их числа, так что максимум из молодежи и ветеранов выжмет обязательно. Нельзя переоценивать один впечатляющий разгром «Реала», хотя и против «Атлетико» часть матча тренер Хави провел великолепно. А против него играл сам Симеоне. Никто и никогда не выигрывает постоянно. Не у каждого великого тренера могут быть ученики.

Но если помнить историю футбола, то Ринус породил Йохана, если монстра Кройфа вообще можно вписать в рамки обычных отношений «отцов» и «детей», а вот Йохан точно Хосепа, поскольку Гвардиола сам не раз отдавал должное школе «Барселоны», за которую сам играл. Кто в этой цепочке «оранжевого апельсина» с «сине-гранатовой» упаковкой последует дальше? Будем внимательно следить, ведь Хави нужны трофеи и стабильность, хотя талант у него точно имеется.

«Барселоне» повезло, что не нашли нового Кумана, а хватило чутья для того, чтобы довериться не собственному Сульшеру, а скорее личному Зидану. Успех тренеров такого формата завязан на моральных установках и личном авторитете, но если посмотрите на список представленных наставников, то увидите главное – они все разные. Гвардиола вдохновляет, поскольку не клепает своих клонов, а объясняет футбол так, чтобы юный тренер сумел его полюбить по-своему.