Падение Облака и взлет Менди. Лучшие вратари мира прямо сейчас

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сегодня, 00:03

Карьера вратарей склонна к взлетам и падениям. «Соккер.ру» — о тех, кто лучше остальных на данный момент.

После драматичного финала Кубка Английской лиги будет много разговоров о вратарях. Два часа мощнейшей битвы Келлехер и Менди отчаянно сражались и выручали, даже спасали, не раз. Но под серию пенальти у «Челси» вместо Менди вышел Кепа. Как итог – ноль отраженных ударов из 11 и смазанный пенальти, из-за которого трофей достался «Ливерпулю». Можно только гадать, как сложилась бы серия, оставь Тухель в воротах Менди, или если бы Клопп доверил место в воротах Алиссону. Но в любом случае разговоры о лучших вратарях снова всколыхнутся. Давайте попробуем составить рейтинг лучших в Европе на данный момент. С учетом некоторых цифр.

10. Ян Облак («Атлетико»)

Его упомянем на заключительной позиции в нашем рейтинге, хотя многие скажут, что Яна тут вообще уже быть не должно. Но чтобы подчеркнуть падение, как раз и оставим на десятой позиции. Словенец, которого не так давно называли лучшим в мире, резко уронил планку своей игры. У него лишь 51 процент отраженных ударов – это самый низкий показатель среди всех регулярно играющих вратарей в Ла Лиге. В том числе и его неуверенная игра стала причиной пятого текущего места «Атлетико» в чемпионате с самым большим числом пропущенных мячей в первой восьмерке.

9. Яссин Буну («Севилья»)

Дальше будет больше позитива. Все-таки речь о лучших из лучших. «Севилья» в той же Ла Лиге занимает второе место. Во многом благодаря игре марокканского вратаря. У Буну самый высокий процент сэйвов (81 процент) среди вратарей в чемпионате Испании. И самое низкое количество пропущенных мячей в среднем за 90 минут в Ла Лиге. 30-летний голкипер – одно из открытий этого сезона.

8. Унаи Симон («Атлетик»)

24-летний Симон провел за сборную Испании уже 20 матчей. Молодой голкипер заменил Давида Де Хеа в воротах испанской сборной на Евро-2020 и показал высокое качество игры, включая действия на ленточке, на выходах, ногами. У него второй показатель сэйвов в чемпионате Испании. И велика вероятность пойти на повышение за хорошие деньги.

7. Жозе Са («Вулверхэмптон»)

Португалец Са прибыл в «Вулверхэмптон» из «Олимпиакоса» прошлым летом, чтобы заменить соотечественника Руя Патрисиу, которого фанаты «волков» просто обожали. Са легко вписался в команду и быстро показал, что по таланту не уступает Патрисиу. Жозе может похвастаться самым высоким процентом сэйвов (84 процента) в Премьер-Лиге. И только основные вратари команд из первой тройки пропускают меньше мячей в среднем за 90 минут, чем Са.

6. Аарон Рамсдейл («Арсенал»)

В предыдущие годы Рамсдейлу не везло. Он дважды подряд вылетал со своими клубами из Премьер-Лиги: сначала с «Борнмутом», потом с «Шеффилд Юнайтед». Сомнительная строчка в резюме для голкипера, мечтающего о топ-клубе. Но Микель Артета захотел видеть Рамсдейла в «Арсенале», и клуб заплатил за впечатляющие 25 миллионов евро «Шеффилд Юнайтед». Переход воспринимался изначально как весьма странный. Но сейчас Рамсдейл оправдывает ставку. Ему легко удалось выбить из основы Бернда Лено и стать одной из главных надежд не самого убедительного «Арсенала». Возрождение «канониров» без него кажется теперь немыслимым.

5. Алиссон («Ливерпуль»)

Прошлый сезон выдался сложным для «Ливерпуля», который не мог соответствовать заданной им же высокой планке. При хаосе в обороне Алиссон сохранял высокую надежность и поддерживал лицо команды. Сейчас ситуация наладилась, клуб снова борется за самые высокие позиции. Алиссон участвует в организации обороны, проявляет свое лидерство на поле. Поэтому его высоко ценят, несмотря даже на не самые высокие показатели. Например, у него только 71 процент сэйвов – это девятое место среди вратарей Премьер-Лиги. Но «Ливерпуль» пропускает всего 0,75 мяча за игру. И в этом во многом организаторская заслуга Алиссона.

4. Эдерсон («Манчестер Сити»)

Эдерсон и Алиссон в ассоциативном ряду у многих стоят где-то рядом. Тут тоже расположились на соседних позициях, а их клубы стали главными фигурантами чемпионской гонки. Эдерсон олицетворяет собой вратаря, который участвует в комбинационной игре своей команды. С его передач начинается много опасных розыгрышей «Манчестер Сити». Кроме того, у него больше всех «сухих» матчей в Премьер-Лиге в этом сезоне – 14. И самый низкий показатель пропущенных мячей в среднем за 90 минут. Так что в воротах у «Сити» настоящий монстр вратарского искусства. Пусть кто-то и считает, что ему нужно прибавить в реакции на ленточке.

3. Мануэль Нойер («Бавария»)

Не так давно о Нойере говорили в прошедшем времени. Слишком долго он считался самым топовым голкипером. Кто-то вспомнит, что в 2014 году он стал третьим в борьбе за «Золотой мяч». К концу десятилетия Нойер часто страдал от травм. Это не могло не сказаться на стабильности и качестве игры. Но в последние годы Нойер вернулся к своей лучшей форме и снова показывает футбол, к которому не придраться. Как и Эдерсон, Нойер умело задействован в комбинационной игре своей команды. Может быть, даже более активно, чем голкипер «горожан». И это в плюс к его харизме и мастерству.

2. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»)

О проблемах МЮ было сказано много, и каждый раз всплывают какие-то новые слухи, трудности, пересуды. В какой-то момент Де Хеа получил статус, которым сейчас обладает Облак: некогда лучшего вратаря, скатившегося в посредственность с большим числом ошибок. Но, кажется, в последнее время Де Хеа сумел собраться, конкуренция с Хендерсоном его подстегнула. Может, другие факторы позволили собраться с мыслями и сконцентрироваться. Но сейчас многие очки МЮ набирает лишь с его помощью. У Де Хеа больше всех сэйвов в Премьер-Лиге – 92.

1. Эдуар Менди («Челси»)