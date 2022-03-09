Ставка на атаку, класс команды и спорное судейство. «Манчестер Сити» заслужил победу в Лиге чемпионов

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сегодня, 13:26

Гвардиола мечтает о долгожданном кубке.

Рефери не помогали фавориту

«Манчестер Сити» не убивали свистками, как бывало раньше в главном турнире Европы. Но вы легко назовете парочку победителей Лиги чемпионов, которым судьи то тут, то там явно помогали. Гвардиолу ни в «Баварии», ни в нынешнем клубе в финал не тянули ни разу. Именно Матеу Лаос – испанский рефери, который вчера со второй попытки заметил грубую игру Алексиса Санчеса, выгнал Гвардиолу на трибуны в поединке между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов четыре года назад.

Рефери и его помощник не разобрались в эпизоде, когда Сане забивал важный для «горожан» мяч. Также можно вспомнить, что тогда еще не было VAR . В первом поединке, который Клопп выиграл 3:0, открыл гол Салаха, и проверить момент с помощью повторов тогда возможности не было. Конечно, и «Ливерпуль» в тех играх был крутым, и «Тоттенхэм» устроил Хосепу место в первом ряду в триллере, который завершился проходом «шпор» дальше через год. Но попадание мяча в руку Льоренте помним. Хорошо, хоть в финале с «Челси» не было скандала.

Стабильность Де Брюйне и коллег

«Реал» много лет вылетал из Лиги чемпионов до финала. Например, Роналду успел забить ровно пятьдесят голов до момента, когда впервые сыграл за «сливочных» в первом финале (где сделал дубль в ворота «Атлетико»). «Манчестер Сити», как и ПСЖ – фаворит, который годами ищет выход на победу, а не получается. При этом опыт накапливается, раны заживают, Де Брюйне остается одним из лучших диспетчеров мира, а порой выходит на первое место. Но дело ведь не в одном Кевине.

У «Манчестер Сити» невероятно много крутых футболистов, которые на высоком уровне годами – Бернарду, Родри, Гюндоган, Эдерсон. К ним присоединились Диаш и Канселу. Эти ребята просто заслужили еще один финал и новую попытку выиграть заветный кубок. Как знаем по списку тех, кто пока не побеждал – там Куртуа, Маркиньос, Шоу, Бруну Фернандеш, Мбаппе, Холанд и Кейн, очередь большая. Но центральное место в ней занимают именно ребята из «Манчестер Сити». Они костяк звездного состава из тех, кто показывал себя в ЛЧ , но без счастливого фото после награждения кубком.

Священная вера в атакующую игру

Особенность разбора темы о статусе «Манчестер Сити» в очереди на победу в ЛЧ – у них много не только моральных, но и числовых аргументов в свою пользу. «Бавария» и «Ливерпуль» забили больше мячей в национальных лигах, но «горожане» отличились 68 раз, и это тоже фантастический результат. Также лишь вчерашний разгром «Зальцбурга» позволяет немцам опередить «горожан» по голам в Лиге чемпионов. Но 23 мяча в 7 играх – блестящий результат, который сегодня против «Спортинга» команда Гвардиолы улучшит.

«Манчестер Сити» не играет, как «Барселона», которая душила «тики-такой». Конечно, контроль мяча помогает англичанам, но игровая природа у команды другая. Они немного машинальные, однозначно рациональные, но просто оцените количество моментов. Почти по 7 ударов в створ в среднем за игру, по 18-19 в целом. Команда техничная – много обводок, комбинационная игра на высоком уровне – 13.7 пасов под удар за игру, это показатель на уровне с сыгранным «Реалом» с крутым центром поля, с невероятными «Ливерпулем» и «Баварией». «Горожане» — равноправный фаворит.

Классно подобранные резервисты

Много публичных обсуждений морального состояния «Манчестер Юнайтед», а вот команда Гвардиолы едина в своем желании побеждать в ЛЧ и АПЛ . Даже по негативным моментам – когда жители Манчестера засекли пьяного Грилиша в компании с Марезом и Уокером, очевидно, что ребята между собой дружат. Они немного циничные, как Де Брюйне или Бернарду Силва – бельгиец и португалец невероятно редкие в своих шутках и высказываниях, но одновременно не враги.

Были страшные потрясения внутри коллектива, но это лишь сплотило. Если судить по сыгранным минутам, то в резерве у «Манчестер Сити» есть Зинченко, Фернандиньо, Аке, Стоунз, Марез, Жезус и Гюндоган. Скамейка на зависть многим, причем универсальность почти всех в списке – видели их если не на разных позициях, то в разных амплуа в рамках одной роли, помогает Гвардиоле играть без центрального форварда. Вот эта слабость еще может сказаться в плей-офф Лиги чемпионов, но пока справляются, ведь в коллективе около 20 сильных игроков для финала.

Попытка анализировать свои ошибки

Умение строить причинно-следственные связи – одно из величайших достижений эволюции человека разумного. И хотя существуют преступные способы обмануть не одного, а миллионы, в данном случае имеет дело с примерно тремя десятками профессионалов. У Гвардиолы огромный штаб, у него очень сильные аналитики и помощники, невзирая на потерю Артеты, который сейчас может обойти Рангника и МЮ , забрав для «Арсенала» место в Лиге чемпионов. А «горожанам» нужно выиграть этот турнир.

Гвардиола должен признать, что против англичан и французов – вылетали от «Лиона» и «Монако», работали неправильно. Хосеп является одним из самых титулованных наставников в истории футбола, обещает на пресс-конференциях, что не станет «новым Фергюсоном», то есть уйдет из команды в ближайшем будущем. Но пока не выполнил ключевую задачу шейхов – выиграть Лигу чемпионов. Зато прекрасно понимает, где его футболисты ошибались, а еще важнее, что понимает цену собственных ошибок. Гвардиола, в отличие от Моуриньо, умеет признавать, что был неправ.

Его легче удивить, а Жозе из-за своей циничности, которую пытался превратить в доброту и понимание, потерял хватку. А вот испанский тезка португальца Хосеп не похож на наставника, который выдохся. Скорее он человек, который слишком часто переживал поражения в Лиге чемпионов в решающий момент, будучи фаворитом и с «Баварией», и с «Манчестер Сити». Но сам Гвардиола по сумме всех крутых сыгранных матчей, заметных побед и смыслов, подаренных им футболу, заслужил еще один кубок, в этот нет никаких сомнений. Болельщики – народ эмоциональный, но порой важно трезво смотреть на вещи.