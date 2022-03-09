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Ставка на атаку, класс команды и спорное судейство. «Манчестер Сити» заслужил победу в Лиге чемпионов

сегодня, 13:26
Игроки «Манчестер Сити»
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Гвардиола мечтает о долгожданном кубке.

Рефери не помогали фавориту

«Манчестер Сити» не убивали свистками, как бывало раньше в главном турнире Европы. Но вы легко назовете парочку победителей Лиги чемпионов, которым судьи то тут, то там явно помогали. Гвардиолу ни в «Баварии», ни в нынешнем клубе в финал не тянули ни разу. Именно Матеу Лаос – испанский рефери, который вчера со второй попытки заметил грубую игру Алексиса Санчеса, выгнал Гвардиолу на трибуны в поединке между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов четыре года назад.

Рефери и его помощник не разобрались в эпизоде, когда Сане забивал важный для «горожан» мяч. Также можно вспомнить, что тогда еще не было VAR. В первом поединке, который Клопп выиграл 3:0, открыл гол Салаха, и проверить момент с помощью повторов тогда возможности не было. Конечно, и «Ливерпуль» в тех играх был крутым, и «Тоттенхэм» устроил Хосепу место в первом ряду в триллере, который завершился проходом «шпор» дальше через год. Но попадание мяча в руку Льоренте помним. Хорошо, хоть в финале с «Челси» не было скандала.

Стабильность Де Брюйне и коллег

«Реал» много лет вылетал из Лиги чемпионов до финала. Например, Роналду успел забить ровно пятьдесят голов до момента, когда впервые сыграл за «сливочных» в первом финале (где сделал дубль в ворота «Атлетико»). «Манчестер Сити», как и ПСЖ – фаворит, который годами ищет выход на победу, а не получается. При этом опыт накапливается, раны заживают, Де Брюйне остается одним из лучших диспетчеров мира, а порой выходит на первое место. Но дело ведь не в одном Кевине.

У «Манчестер Сити» невероятно много крутых футболистов, которые на высоком уровне годами – Бернарду, Родри, Гюндоган, Эдерсон. К ним присоединились Диаш и Канселу. Эти ребята просто заслужили еще один финал и новую попытку выиграть заветный кубок. Как знаем по списку тех, кто пока не побеждал – там Куртуа, Маркиньос, Шоу, Бруну Фернандеш, Мбаппе, Холанд и Кейн, очередь большая. Но центральное место в ней занимают именно ребята из «Манчестер Сити». Они костяк звездного состава из тех, кто показывал себя в ЛЧ, но без счастливого фото после награждения кубком.

Священная вера в атакующую игру

Особенность разбора темы о статусе «Манчестер Сити» в очереди на победу в ЛЧ – у них много не только моральных, но и числовых аргументов в свою пользу. «Бавария» и «Ливерпуль» забили больше мячей в национальных лигах, но «горожане» отличились 68 раз, и это тоже фантастический результат. Также лишь вчерашний разгром «Зальцбурга» позволяет немцам опередить «горожан» по голам в Лиге чемпионов. Но 23 мяча в 7 играх – блестящий результат, который сегодня против «Спортинга» команда Гвардиолы улучшит.

«Манчестер Сити» не играет, как «Барселона», которая душила «тики-такой». Конечно, контроль мяча помогает англичанам, но игровая природа у команды другая. Они немного машинальные, однозначно рациональные, но просто оцените количество моментов. Почти по 7 ударов в створ в среднем за игру, по 18-19 в целом. Команда техничная – много обводок, комбинационная игра на высоком уровне – 13.7 пасов под удар за игру, это показатель на уровне с сыгранным «Реалом» с крутым центром поля, с невероятными «Ливерпулем» и «Баварией». «Горожане» — равноправный фаворит.

Классно подобранные резервисты

Много публичных обсуждений морального состояния «Манчестер Юнайтед», а вот команда Гвардиолы едина в своем желании побеждать в ЛЧ и АПЛ. Даже по негативным моментам – когда жители Манчестера засекли пьяного Грилиша в компании с Марезом и Уокером, очевидно, что ребята между собой дружат. Они немного циничные, как Де Брюйне или Бернарду Силва – бельгиец и португалец невероятно редкие в своих шутках и высказываниях, но одновременно не враги.

Были страшные потрясения внутри коллектива, но это лишь сплотило. Если судить по сыгранным минутам, то в резерве у «Манчестер Сити» есть Зинченко, Фернандиньо, Аке, Стоунз, Марез, Жезус и Гюндоган. Скамейка на зависть многим, причем универсальность почти всех в списке – видели их если не на разных позициях, то в разных амплуа в рамках одной роли, помогает Гвардиоле играть без центрального форварда. Вот эта слабость еще может сказаться в плей-офф Лиги чемпионов, но пока справляются, ведь в коллективе около 20 сильных игроков для финала.

Попытка анализировать свои ошибки

Умение строить причинно-следственные связи – одно из величайших достижений эволюции человека разумного. И хотя существуют преступные способы обмануть не одного, а миллионы, в данном случае имеет дело с примерно тремя десятками профессионалов. У Гвардиолы огромный штаб, у него очень сильные аналитики и помощники, невзирая на потерю Артеты, который сейчас может обойти Рангника и МЮ, забрав для «Арсенала» место в Лиге чемпионов. А «горожанам» нужно выиграть этот турнир.

Гвардиола должен признать, что против англичан и французов – вылетали от «Лиона» и «Монако», работали неправильно. Хосеп является одним из самых титулованных наставников в истории футбола, обещает на пресс-конференциях, что не станет «новым Фергюсоном», то есть уйдет из команды в ближайшем будущем. Но пока не выполнил ключевую задачу шейхов – выиграть Лигу чемпионов. Зато прекрасно понимает, где его футболисты ошибались, а еще важнее, что понимает цену собственных ошибок. Гвардиола, в отличие от Моуриньо, умеет признавать, что был неправ.

Его легче удивить, а Жозе из-за своей циничности, которую пытался превратить в доброту и понимание, потерял хватку. А вот испанский тезка португальца Хосеп не похож на наставника, который выдохся. Скорее он человек, который слишком часто переживал поражения в Лиге чемпионов в решающий момент, будучи фаворитом и с «Баварией», и с «Манчестер Сити». Но сам Гвардиола по сумме всех крутых сыгранных матчей, заметных побед и смыслов, подаренных им футболу, заслужил еще один кубок, в этот нет никаких сомнений. Болельщики – народ эмоциональный, но порой важно трезво смотреть на вещи.

На данный момент Гвардиола первый в списке фаворитов в ЛЧ, Клопп – второй, Нагельсманн – третий. Дальше идут Почеттино и Тухель. Все по делу, как и в АПЛ, где «Манчестер Сити» сумел разгромить соседа в дерби. В этот раз победа в ЛЧ любого из клубов, которые демонстрируют футбол 21 века, будет крепко аргументированной. Ждем ответный поединок «горожан» против «Спортинга», хотя уже сейчас понятно – им важнее будущая жеребьевка.

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Все комментарии
DXTK
DXTK
сегодня в 15:13
ну просто МС не Барселона , есть классные футболисты как де брюйне, но нет игроков с интелектом как Хави Иньеста,...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:11
МС стал лучшей командой АПЛ последних лет, показывает самую зрелищную игру, наверное во всей Европе. Клуб тренирует один из лучших тренеров современности, если не лучший, состав тоже состоит из мировых звёзд и талантливых игроков. Одним словом в МС есть всё, что бы стать лучшим сначала в Европе, а потом и в мире клубом, но постоянно чего то не хватает, где то не везёт.
Кстати мне МС чем то напоминает сборную Испании, так же всё было, но их называли неудачниками финальных турниров, их как прорвало о они выиграли два Евро 2008 и 2012 и ЧМ 2010. Так же и МС может прорвать...
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
сегодня в 14:59
А Бавария не заслужила?..странное мнение,кто выиграет тот и заслужил все остальное пустой разговор
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:44
Согласен МС заслужил кубок !
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