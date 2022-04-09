«Химки» разобрали оборону ЦСКА. У Юрана три победы подряд на фоне странного скандала

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вчера, 17:48

У «Химок» три победы подряд, это рекорд

Самая длительная успешная серия в истории команды в РПЛ . Юран обыграл «Урал», «Рубин» и ЦСКА . Последний успех самый ценный, ведь не связан с тремя очками против соседа в таблице. Не стоит обольщаться и выдавать новому тренеру Глушакова индульгенцию, но специалист на своем месте. «Химки» за проблески в игре, толкового Лантратова, опытного Идову или умелого Кухарчука хвалили раньше. В этом сезоне ни один аутсайдер не безнадежный, даже «Спартак».

А если без шуток о «красно-белых», то информационный фон вокруг «Химок» мог помешать подготовиться к матчу. Говорили, что ветераны повздорили с Юраном из-за решения включить в основу против ЦСКА Илью Садыгова. Молодой нападающий приходится сыном предпринимателю Туфану Садыгову, который является главным частным инвестором «Химок». Недовольство игроков можно понять. В «Локомотиве» была история с тем, как реагировали на Ротенберга футболисты более высокого уровня, вроде Игоря Денисова.

Ничего странного в этом нет. Удивительно, что дети богатых родителей зачем-то идут в профессиональный футбол. Тот же Гурам Аджоев пытался играть за первую команду «Арсенала», много лет числится в составе. Но Садыгов намного моложе, родом из Химок. До этого играл за «Олимп» (команда из Долгопрудного называла Садыгова-старшего «частью семьи»). И сейчас Илья постоянного места в основе клуба РПЛ не имеет. Понятно, что его уровень мастерства не устраивает ни Идову, ни Глушакова.

Иначе они сами не профессионалы, если им понравится появление неготового футболиста в основе, и не важно, чей он родственник. А ирония в том, что именно Садыгов забил Акинфееву, отправив мяч в пустые ворота после идеального прострела Кухарчука. Парня хватило на один тайм, ничем больше не отметился. Дальше играл Бутта Магомедов. Хавбек из «Алании» тоже помог, когда отдал голевую передачу перед четвертым голом «Химок» в ворота фаворита поединка.

ЦСКА пропустил четверть мячей за две игры

Не случайно просили немного подождать, когда все нахваливали «армейцев» после серии не таких уж простых побед с голами на последних минутах. Тренерский класс Березуцкого нужно проверять на дистанции. Да, мастерство и таланты Медины, Карраскаля, Языджи и Гбамена неоспоримы. Но когда их подписывали, в каждом случае предупреждали, что этих ребят соединяет нестабильность. В «Лилле» не глупцы сидят. Если бы Языджи всегда играл так, как в РПЛ – 6 матчей с голами подряд, то «доги» отдали его в «Челси», как Азара.

В матче, где функциональная готовность соперника была лучше, защита ЦСКА – самая успешная в РПЛ по итогам первых 22 туров, поплыла. Эксцессы случались и раньше, ведь пропускали от «Сочи», «Локомотива» и даже от «Рубина». Оборону Акинфеева нельзя было назвать надежной, но грубых ошибок стало меньше, чем раньше. В остальных случаях подчищал опытный голкипер, которого многие до сих пор считают лучшим в РПЛ , невзирая на заметную работу Матвея Сафонова над собой.

Но вы знаете особенности игры Акинфеева. Если его защита «плывет», то ветерану остается ругаться, махать руками и вытаскивать мячи из сетки. Он не из тех, кто успешно успокоит. Сегодня был именно такой несчастный случай. ЦСКА ужасно реагировал на контратаки «Химок». Команда Юрана действовала вторым номером, но повторила показатель соперника по ударам – 10:10, и превзошла по точным попыткам – 6:4. Реализация, следовательно, у подопечных Юрана была лучше в полтора раза.

В первом тайме ЦСКА отыгрался и вышел вперед с пенальти, а затем после перерыва «Химки» забили три мяча. Руденко сделал дубль и стал одним из самых ярких героев матча. Для воспитанника «Спартака» это первый дубль в «Химках» и первые голы в РПЛ в новом клубе. Оборона ЦСКА без Дивеева смотрелась очень слабо. В центре играли Магнуссон, Бийол и Фернандеш, а на флангах Ушаков и Обляков. Кухарчук и Идову идеально воспользовались тем, как защита «армейцев» прижималась к своим воротам.

Большой подарок для «Зенита» и «Динамо»

В параллельной игре «Динамо» в гостях благодаря настырности на правом фланге дожало «Нижний Новгород» — бедняга Гоцук забил в собственные ворота. До конца игры «Ахмата» против «Зенита» подопечные Шварца сравнялись по показателям с петербуржцами, у которых тоже хватает проблем, особенно в выездных поединках. ЦСКА же, невзирая на классный старт, двумя матчами перечеркивает свое участи в борьбе за «золото».

Теоретически еще можно достать «Динамо», но второе место ничего предметного не дарит. Березуцкому будет сложно найти мотивацию для команды против «Уфы». А вот дальше главная проверка весны – поединок против «Спартака» в Кубке страны. ЦСКА проанализирует контратаки «Химок», ведь мячи получились похожими, а разрывы между линиями впечатлили. Что в прошлых матчах соперникам не удавалось, или же не получалось в полной мере, то получилось сегодня. Причем учтите, что «Урал» тоже мог обыграть Березуцкого.

В ЭСК РФС решили, что нежелание Панина назначать пенальти в ворота Акинфеева – ошибка. Бикфалви в прошлом туре мог сделать дубль, Шалимов увезти в Екатеринбург три очка, а ЦСКА получить своевременный уровень и иначе сыграть в защите против «Химок». Теперь же получили пощечину, причем без Дивеева, который и в чужие ворота умеет забить, стало труднее сдерживать подвижного соперника. Юрана и его подопечных хвалим за классную работу, ведь даже в защите «Химки» держались неплохо, пускай и пропустили дважды.

Победила команда, которая была намного ближе к своему пиковому уровню, нежели соперник. ЦСКА , как и против «Урала», владел мячом, но качество командной работы разочаровало. Например, «Химки» создали девять комбинаций с ударами, а у «армейцев» таких подходов лишь четыре. Когда на поле Обляков, Медина, Карраскаль и Языджи, подобная цифра отражает неудачу. Березуцкому надо подумать, будет ли работать схема без центрального форварда, когда соперники подучат тактику ЦСКА . Также очевидно, что расстояние между опорной зоной и защитой неверное. Где «Спартак» простил – «Химки» наказали.

Критически настроенный человек скажет, что Березуцкому везло – очевидно, ведь и реализация радовала, и голы на последних минутах помним, и судьи отдельные помогли. Можно добавить, что одно поражение не списывает «армейцев» со счетов, но это явная и, если сделают выводы — отрезвляющая оплеуха.