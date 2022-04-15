«Бернли» уволил Дайча после почти 10 лет службы. Теперь главный долгожитель АПЛ среди тренеров — Юрген Клопп

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вчера, 20:55

А как в других чемпионатах?

«Бернли» решил расстаться с Шоном Дайчем

Неожиданная новость сегодня пришла из Англии: «Бернли» объявил о прекращении сотрудничества с Шоном Дайчем который руководил командой с октября 2012-го — почти 10 лет. Специалист принял «кларетовых» в Чемпионшипе, со второй попытки сумел закрепиться в Премьер-Лиге, где достиг пика в сезоне 2017/18, когда «Бернли» занял седьмое место.

В текущей кампании «Бернли» борется за выживание, ситуация тяжелая, но поправимая: Дайч оставил команду в зоне вылета с отставанием от безопасного 17-го места в четыре очка. Правда, есть полное ощущение, что если кто и мог спасти «Бернли», то только Шон Дайч, ведь до конца сезона остается провести восемь матчей, а команда довольно специфическая, здесь многое держалось на крепкой фигуре главного тренера.

Как бы то ни было, боссы «Бернли» приняли «невероятно сложное решение» из-за разочаровывающих результатов, надеются, что изменения пойдут на пользу команде и обеспечат наилучшие шансы на сохранение прописки в элите:

Во-первых, мы хотели бы официально выразить нашу искреннюю благодарность Шону и его сотрудникам за их вклад в достижения «Бернли» в последнее десятилетие. Во время своего пребывания на «Терф Мур» Шон пользовался огромным уважением как на поле, так и за его пределами. Его уважали игроки, персонал, болельщики, все футбольное сообщество в целом. К сожалению, результаты в этом сезоне удручают. Несмотря на то, что это решение было невероятно сложным и учитывая, что до конца кампании осталось восемь решающих игр, мы считаем, что команде необходимы изменения, которые дадут шанс сохранить прописку в Премьер-Лиге.

Шон Дайч провел у руля «Бернли» 9.5 лет и до своего увольнения считался главным долгожителем среди тренеров АПЛ . Теперь этот титул переходит к Юргену Клоппу.

Чемпионат Англии. Юрген Клопп (Германия) = 6 лет и 6 месяцев в «Ливерпуле»

Отныне Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола не только два самых успешных тренера Английской Премьер-Лиги последних лет, но и два самых «долгоиграющих»: Клопп возглавляет «Ливерпуль» 6.5 лет, Гвардиола работает с «Сити» 5 лет и 9 месяцев. Вообще, в топ-4 долгожителей АПЛ сплошь иностранцы: немец Клопп, испанец Гвардиола, датчанин Франк и австриец Хазенхюттль. Лучший из англичан — Грэм Поттер, который летом отметит три года у руля «Брайтона».

Чемпионат Испании. Диего Симеоне (Аргентина) = 10 лет и 4 месяца в «Атлетико»

В декабре Симеоне отметил десятую годовщину в качестве главного тренера «Атлетико», а в начале 2022 года ходили слухи о готовящемся увольнении Диего из-за неудовлетворительных результатов. Эль Чоло удалось взять ситуацию под контроль, вернуться к победам в Примере, пройти «Ман Юнайтед» в Лиге чемпионов и дать бой «Ман Сити». Симеоне — один из двух тренеров в пяти ведущих европейских лигах, чей стаж беспрерывной работы превышает 10 лет.

Чемпионат Германии. Кристиан Штрайх (Германия) = 10 лет и 4 месяца в «Фрайбурге»

Второй тренер, мотающий второй десяток — Кристиан Штрайх, возглавивший «Фрайбург» на неделю позже, чем Симеоне пришел в «Атлетико». Лучший результат при Штрайхе — пятое место в Бундеслиге, и в этом сезоне есть шансы повторить или даже улучшить это достижение. «Фрайбург» идет как раз пятым и не теряет шансов на попадание в зону Лиги чемпионов: отставание от «РБ Лейпциг» составляет 3 очка.

Чемпионат Франции. Паскаль Гастьен (Франция) — 4 года и 8 месяцев в «Клермон»

У «Клермона» черная полоса — пять подряд поражений в Лиге 1, в том числе сокрушительные 1:6 от ПСЖ . Зона вылета все ближе, но Паскаль Гастьен, по всей видимости, сохранит свои полномочия даже в случае вылета в Лигу 2, откуда команду собственноручно поднял.

Чемпионат Португалии. Сержиу Консейсау (Португалия) — 4 года и 10 месяцев в «Порту»

Известный в прошлом футболист «Лацио», «Интера», самого «Порту» и сборной Португалии проводит пятый сезон у руля «драконов». Консейсау уже дважды делал «Порту» сильнейшей командой Португалии, выигрывал национальные кубковые турниры. На пятую годовщину в качестве главного тренера «Порту» Сержиу готовит себе и всем фанатам воистину особенный подарок: после 29 туров его команда лидирует в чемпионате Португалии, не потерпев ни единого поражения (25 побед и 4 ничьи). Серия «Порту» без поражений в Примейре с учетом прошлого сезона насчитывает уже рекордные 57 матчей. Вот это мощь!

Чемпионат Нидерландов. Эрик тен Хаг (Нидерланды) — 4 года и 4 месяца в «Аяксе»

В Эредивизие тоже лидирует команда тренера-долгожителя, причем для Эрика тен Хага нынешний сезон в «Аяксе» может оказаться последним, если он все-таки решит принять предложение «Манчестер Юнайтед». В 209 матчах под руководством тен Хага «Аякс» одержал 156 побед (74.6%), что является лучшим результатом в истории амстердамского клуба для тренеров, отработавших 100+ матчей.

Чемпионат России. Сергей Семак (Россия) — 3 года и 10 месяцев в «Аяксе»