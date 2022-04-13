Левандовски и Бензема набрали 50+ очков по системе «гол+пас» в этом сезоне

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13 апреля 2022, 11:27

На данный момент лишь 2 футболиста набрали более 50 очков по системе «гол+пас» в этом сезоне.

Это форвард «Реала» (38 голов и 13 ассистов) и нападающий «Баварии» (47 голов и 4 ассиста).