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Левандовски и Бензема набрали 50+ очков по системе «гол+пас» в этом сезоне

13 апреля 2022, 11:27

На данный момент лишь 2 футболиста набрали более 50 очков по системе «гол+пас» в этом сезоне.

Это форвард «Реала» Карим Бензема (38 голов и 13 ассистов) и нападающий «Баварии» Роберт Левандовски (47 голов и 4 ассиста).

Третьим в списке результативности идет нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе (31+18).

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Все комментарии
альсато
альсато ответ Павел Якунин (раскрыть)
14 апреля в 09:41
Так и я про это, Павел!...Про физиологию!...Кто то в 19-ть раскрывается, а есть те, кто в 29-ть!
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
13 апреля в 23:34
Слухи отправляют поляка в Каталонию, но врядли..
Перейдёт, посмотрим, на что он способен в Испании.
Павел Якунин
Павел Якунин ответ альсато (раскрыть)
13 апреля в 23:16
Бензема пока в этом году просто прекрасен. Забивает, отдает, ведет атакующую игру, делает неожиданные и очень своевременные пасы.
санек002
санек002
13 апреля в 20:00
нашим это и не снилось!
Leha-ha50
Leha-ha50
13 апреля в 19:51
Каждый хорош по своему. Оба красавцы, но Карим покрасивше будет в данный момент!!!
Heaven Can Wait
Heaven Can Wait ответ Elliada (раскрыть)
13 апреля в 19:43
Сити действительно одно целое, тут все могут забить.
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
13 апреля в 18:31
Левандовский вреде в Барсу собрался
Если перейдёт и "потухнет" то я думаю тебе это мало понравится!
Beka_byaka
Beka_byaka
13 апреля в 17:53
С Левандовски все понятно.

Но никогда бы не подумал что под старость лет раскроется Бензема. Реально такой нап столько лет потерялся в тени другого супернападающего. И его голы и его передачи вызывают только уважение. Никогда бы не подумал что после Роналду и Месси на сцену выйдет Бензема. Респект и только!!!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
13 апреля в 17:29
Вот это статистика, вот это я понимаю...Наверняка Мбаппе тоже перешагнёт порог 50-ти очков за сезон в ближайшем матче.
УЕСКА
УЕСКА
13 апреля в 17:26
Оба крутые напы. Лева уже давно свой ЗМ заслужил, может в этом году наконец получит, хотя ему сложно будет бороться за награду, так рано вылетев из ЛЧ.
Санчо Панса
Санчо Панса
13 апреля в 17:22
Оба - красавцы! Но Карим еще может стать лучшим бомбардиром ЛЧ, что тоже важно)
протон
протон
13 апреля в 16:50
Помните, как раньше в коментах шутили, что если вдруг Бензема начнет всерьёз претендовать на Золотой Мяч вместе с Левандовски, то хейтеры Месси, что недавно писали про ограбление поляка и отсутствие его голов Боливии, за пару дней переобуются и начнут писать про набитую Робертом стату на Падерборнах и Арминиях?) Так вот, мы все ошиблись. Они не за пару дней, а за 20 минут вчера переобулись)))
Jake Fallop
Jake Fallop
13 апреля в 16:15, ред.
Бенз умнее и креативнее... Гелевый своим эгоизмом мешал ему раскрыться... Factos...
альсато
альсато
13 апреля в 14:32
НАПЫ-люди зависимые!..давайте лучше поговорим о тех,кто таскает РОЯЛЬ!))))
Romeo 777
Romeo 777
13 апреля в 14:24
Оба шикарных форварда, и жаль, что Левандовски не получил свой заслуженный ЗМ.
Но если выбирать, то Бензема на сегодня кажется более совершенным форвардом.
VeniaminS
VeniaminS
13 апреля в 14:10
хорошо поработали - оба!!!
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Elliada (раскрыть)
13 апреля в 13:49
А Бавария типа не команда? А сколько у вас титулов в европе если вы такая команда а они нет? Сити просто нет такого уповня нападающего, и Гвардиола его давно ищет, пожтому были попытки Кейна купить и Роналду а теперь и Холонда. И допустим Холанд завтра перейдет в Сити и начнет забивать по 50 голов, вы что перестанетеибыть командой?
Agamaga........
Agamaga........
13 апреля в 13:44
Через год уже и они потухнут.
Caniggia
Caniggia
13 апреля в 13:35
Бензема, как футболист, гораздо разнообразнее и сильнее, чем поляк.
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
13 апреля в 13:01
Сити - команда. Тут не играют на статистику одного игрока.

Во всех турнирах у пшека всего 4 голевых. 47 голов говорит о том, что на него вся команда играет. Замыкатель и пенальтист. К тому же очень раздутый игрок
ОПС
ОПС
13 апреля в 12:33
Умеют ребята забивать.
ДАША Д
ДАША Д
13 апреля в 12:25
Левандовски всё же позабивастее.
Ruslik1982
Ruslik1982
13 апреля в 12:24
Лёва опять в пролете
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
13 апреля в 12:19
а кто в Сити такую стату имеет или имел когда-нибудь? или Лева виноват, что у Баварии физрук на лавке?
Elliada
Elliada
13 апреля в 12:08
И чем это 50+ очков Левандовски помогли Баварии? Выиграть чемпионат? Так 10 лет подряд выигрывают.

Как я и говорил, Левандовски - очень переоцененный игрок. Набивает статистику в дворовом чемпионате, а результата немного. Пусть забудет о ЗМ
Капо
Капо
13 апреля в 12:02
Какой русский коментатор такой и у них футбол) Диваные тренера и игроки круче професиональных футболистов... Вас почитаешь и уже футбол смотреть не хочется
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 апреля в 11:54
Бензема Бенджаммин Баттон...с возрастом улучшает результат...

Левандовски...не особо...вчера какой то кривой и бесполезный гол закатил...да и так Юнионы-Аусбурги-Кёльны его пациенты...
Gelious
Gelious ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
13 апреля в 11:53
Я тоже не понимаю, чего такой восторг-то от него. Он же каждую весну никакой. И это длится уже сто лет. Команды небось молятся в плей-офф, чтоб против них Левандовски выставили в основе.
swed27
swed27
13 апреля в 11:48
Собрать бы их всех в один клуб
LOpp
LOpp
13 апреля в 11:45
Бензема 34 года
Левандовски 33 года

вот вам и старички
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