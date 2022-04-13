Левандовски и Бензема набрали 50+ очков по системе «гол+пас» в этом сезоне

На данный момент лишь 2 футболиста набрали более 50 очков по системе «гол+пас» в этом сезоне.
Это форвард «Реала» Карим Бензема (38 голов и 13 ассистов) и нападающий «Баварии» Роберт Левандовски (47 голов и 4 ассиста).
Третьим в списке результативности идет нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе (31+18).
Перейдёт, посмотрим, на что он способен в Испании.
Перейдёт, посмотрим, на что он способен в Испании.
Если перейдёт и "потухнет" то я думаю тебе это мало понравится!
Если перейдёт и "потухнет" то я думаю тебе это мало понравится!
Но никогда бы не подумал что под старость лет раскроется Бензема. Реально такой нап столько лет потерялся в тени другого супернападающего. И его голы и его передачи вызывают только уважение. Никогда бы не подумал что после Роналду и Месси на сцену выйдет Бензема. Респект и только!!!
Но никогда бы не подумал что под старость лет раскроется Бензема. Реально такой нап столько лет потерялся в тени другого супернападающего. И его голы и его передачи вызывают только уважение. Никогда бы не подумал что после Роналду и Месси на сцену выйдет Бензема. Респект и только!!!
Но если выбирать, то Бензема на сегодня кажется более совершенным форвардом.
Но если выбирать, то Бензема на сегодня кажется более совершенным форвардом.
Во всех турнирах у пшека всего 4 голевых. 47 голов говорит о том, что на него вся команда играет. Замыкатель и пенальтист. К тому же очень раздутый игрок
Во всех турнирах у пшека всего 4 голевых. 47 голов говорит о том, что на него вся команда играет. Замыкатель и пенальтист. К тому же очень раздутый игрок
Как я и говорил, Левандовски - очень переоцененный игрок. Набивает статистику в дворовом чемпионате, а результата немного. Пусть забудет о ЗМ
Как я и говорил, Левандовски - очень переоцененный игрок. Набивает статистику в дворовом чемпионате, а результата немного. Пусть забудет о ЗМ
Левандовски...не особо...вчера какой то кривой и бесполезный гол закатил...да и так Юнионы-Аусбурги-Кёльны его пациенты...
Левандовски...не особо...вчера какой то кривой и бесполезный гол закатил...да и так Юнионы-Аусбурги-Кёльны его пациенты...
Левандовски 33 года
вот вам и старички
Левандовски 33 года
вот вам и старички