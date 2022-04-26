Символическая антисборная 26-го тура: защитники «Спартака», арбитры и российский Нойер

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26 апреля 2022, 15:08

Трагикомичные приключения – в центре внимания.

Вратарь

Иван Ломаев («Крылья Советов») – Нойер тура

Парню не повезло, ведь пропустил четыре мяча, хотя тащил за двоих. Но третий гол – «жирная точка в этом цирке», как сказал сам Иван. Ломаев оказался вдали от ворот и вместо простого решения выбрал «марсельскую рулетку». Соперника не обыграл, «Химки» забили в пустые ворота. Не согласимся с голкипером, что он играл плохо, но герои трагикомедий подходят антисборным.

Защитники

Максимилиано Кофрие («Спартак»)

Понятно, что хавбек Литвинов впереди лучше, чем в защите – что и доказал, заменив Кофрие. Но профильный защитник из бельгийского середняка играет ровно так, как от него многие ждали. В роли правого латераля в схеме «5-3-2» от него не дождались крутой работы впереди, а в защите чудил, как умеет. Кофрие это праздник, который всегда с соперником.

Никита Чернов («Спартак»)

Что был на поле, что не было. Ваноли может убежать, если окажется, что у Федуна не будет денег на «Спартак» в нынешних объемах, а после ухода Жиго придется ставить в основу Чернова постоянно. Понятно, что Никита в составе середняка без давления может играть лучше, но в больших клубах чаще допускает жесткие ошибки. Если бы остался на поле, мог наиграть на вторую желтую.

Роман Евгеньев («Динамо») – подкат тура

Отсутствие Ордеца – одна из причин, почему у «Динамо» остались лишь теоретические шансы на чемпионство. Присутствие Евгеньева – причина неприятностей для Шунина. Роман привез два железных момента, а еще разок позволил Эджуке создать третий. Подкат, который продолжился голевым эпизодом, является примером вредного рвения.

Егор Сорокин («Краснодар»)

Многие защитники низкого уровня грубо ошибались в этом туре, но выделим сильного исполнителя, который не пользуется моментом. Именно сейчас Егор должен играть так, чтобы Карпин звал его в сборную. Вместо этого Сорокин плывет по течению. Вообще не читает игру, хотя должен руководить молодыми партнерами вместе с Петровым. Форварды «Зенита» с ним легко справлялись, да и не только нападающие.

Гленн Бейл («Крылья Советов») – грубость тура

Двадцатишестилетний голландец умеет играть в футбол, но не умеет вовремя остановиться. С марта у него было четыре желтые карточки, а против «Химок» доиграл до прямой красной. Понятно, что самарцы после игры будут винить арбитра, но в конкретно взятом эпизоде судья действовал строго по букве закона – Бейл грубо врезал Мирзову шипами по икроножной мышце, это явный риск нанести тяжелую травму.

Полузащитники

Вячеслав Якимов («Краснодар»)

Галицкий правильно поступал, что дарил шанс местным ребятам. Нужно, чтобы даже в 24 года уроженец края получал игровую практику во втором или третьем составе. Но лишь форс-мажор забросил Якимова в основу, и он против «Зенита» не справился. Смотрелся примерно так, как африканские помощники, но его ошибки в опорной зоне приводили к голам в ворота Сафонова. Полузащитник оказался не готов к дуэли с Венделом и Барриосом.

Денис Якуба («Крылья Советов»)

Как и Якимову, Якубе очевидно не хватает класса. Из таких хавбеков можно вырастить футболистов уровня РПЛ , но поймать вторую желтую карточку в тех обстоятельствах, что Денис, мог только человек, который привык к работе в низших лигах. После первого предупреждения прошло всего семь минут, а хавбек не успел за оппонентом и схватил его рукой за футболку. Глушаков реализовал пенальти, «Крылья Советов» испортили себе первый тайм.

Аяз Гулиев («Арсенал»)

Проиграть нынешнему «Рубину» сложно, но «Арсенал» с задачей справился. Гулиев, как и его коллеги, был незаметным в поединке, в котором команда Слуцкого дома отдала аутсайдеру мяч, а тот испугался и не знал, что с ним делать. Деспотович старался, но не получил никакой поддержки. Конкретно Гулиев разок пробил мимо ворот, и это все его участие в атакующей игре за поединок. В обороне тоже не помог, «Рубин» был конкретнее в атаке.

Михаил Игнатов («Спартак»)

Остальные хавбеки «красно-белых» хотя бы обозначали активность, даже когда ошибались. Игнатов провел на поле весь поединок, но при этом не участвовал в атаках – ни одного удара, хотя бы мимо, создал лишь два момента, которые не завершились голами, и постоянно браковал передачи, сыграв на уровне форварда Соболева по точности. «Спартак» остается небрежным, что может потопить его в Кубке России. Дело ведь не только в арбитраже, играют сумбурно.

Нападающий

Федор Смолов («Динамо»)

Шиманьски, Макаров и Захарян не провели чемпионский матч, хотя победа над ЦСКА была единственным приемлемым результатом. Но у них нет такого опыта, как у Смолова. Федора вернули, чтобы вел за собой. Опытный форвард не помог результативностью, которой мог завидовать Тюкавин, не помог моральными качествами, способными повести вперед. Ни одного удара в створ и ожидаемая замена на молодого коллегу.

Главный тренер

Сандро Шварц («Динамо»)

ЦСКА собрал 4 плохих матча подряд, да и некоторые победы были натужными. А теперь обыграл «Динамо». Сандро – молодой и перспективный наставник, но его адская пассивность в неудачных матчах мешает команде поверить в чудо. «Динамо» потеряло драйв, в новом году умудрились проиграть «Спартаку» и потеряли очки против «Ростова» в домашнем поединке. Победы тоже не были простыми, нередко с разницей в один мяч. Будет шанс выиграть Кубок России, что справедливо, ведь Шварц прошел с командой большой путь. Но против ЦСКА , у которого ставка на индивидуальный класс иностранцев, «Динамо» выступило слабо. Даже после гола оставалось время для ответа, но атакующую фазу игры Шварц не перестроил. Например, все три точных удара на счету хавбеков, а не игроков атаки.

Огорчение тура. Непоследовательность арбитров