Модрич, Бобан и несколько Робертов. 11 лучших хорватских футболистов в истории

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вчера, 17:42

Игроки больших клубов и финалисты главных турниров.

Вратарь

Стипе Плетикоса

Бывший голкипер «Спартака» и «Ростова» — легенда сборной Хорватии. Хотя Стипе не играл на ЧМ -98, как Дражен Ладич, и не представлял национальную команду на ЧМ -18, как Даниэль Субашич, именно Стипе – рекордсмен Хорватии по количеству матчей среди вратарей. Со временем его рекорды побили Срна и Модрич, но в классе Плетикосы нет сомнений. Как и в его важности для хорватского футбола и развития «Ростова». Отдал сборной пятнадцать лет, провел 54 «сухих» матча.

Защитники

Дарио Срна

Многолетний капитан «Шахтера» теперь стал спортивным директором украинского клуба. А раньше закрывал правый фланг. Разминулся с полуфиналами чемпионатов мира, зато запомнился хорватским фанатам, ведь его подачи правой приводили к забитым мячам, а скорость помогали в защите. Хулиган, но свой хулиган. Возможно, зря не решился испытать счастье в топ-5 до короткого периода в «Кальяри». К слову, забил больше голов за сборную, чем Олич, Модрич и Ракитич.

Ведран Чорлука

У хорватов хватало заметных центральных защитников. Йосип Шимунич, Роберт Ковач, Деян Ловрен… Дарио Шимич тоже играл не только справа, но и в центре. Но выберем в основу Чорлуку. Не из-за его многолетних выступлений за «Локомотив», а из-за того, как немало времени, сил и энергии отдал сборной Хорватии. Провел более сотни матчей, не шутка. Конечно, кто-то скажет, что Ловрен тоже играл в АПЛ и даже выиграл ЛЧ , поэтому заслужил место в основе сильнее. Но оба кандидата сильные, и мы выбираем менее дерзкого, но стабильного и классного.

Славен Билич

Не играл за сборную Хорватии так долго, как многие из представленных выше звезд. Даже у Домагоя Виды намного больше матчей за «клетчатых», чем у Билича. Но Славен – легенда хорватского футбола без любых оговорок. Колоритный рокер, который представлял молодую независимую страну в девяностых годах прошлого века. Запомнился фанатам Бундеслиги и АПЛ . Выступал за «Вест Хэм», представлял «Эвертон», помогал сборной вместе со Штимацем завоевать третье место на ЧМ -98.

Роберт Ярни

Ярни не был звездой «Ювентуса» или «Реала», зато его подписывали клубы другого масштаба. За «Бетис» бегал, в Италии и Испании играл много лет. Один из нескольких Робертов в истории хорватского футбола не самый великий из защитников, но это тоже звезда футбола девяностых в родной стране и за ее пределами. Так складывается, что правых защитников у хорватов больше – например, растет Станишич в «Баварии», а вот слева Стринич и Ярни остаются самыми заметными.

Полузащитники

Лука Модрич

Лука потерял любимого дедушку, которого убили «четники». Всегда сожалеет, что война забрала у него возможность показать любимому близкому человеку жену, правнуков и футбольные успехи. Но Модрич вырос, окреп, стал звездой футбола. Со скандалом перешел в «Тоттенхэм», без скандала оказался в «Реале». Начал неважно, но Моуриньо просил фанатов потерпеть, и не обманул. Лука – герой футбольной Европы и многократный победитель ЛЧ . По делу взял «Золотой мяч» в 2018-м.

Иван Ракитич

У Ивана статистика в Ла Лиге не хуже, а иногда даже лучше, чем у Модрича. Ракитич из числа недооцененных героев, ведь попал в грандиозную по составу «Барселону», где выиграл Лигу чемпионов, и на первом плане быть не мог. Зато как играет в футбол! С «Севильей» брал Лигу Европы, с каталонцами – множество трофеев. Со сборной Хорватии тоже дружит, хотя родился в Швейцарии и воспитывался в «Базеле». Но выбрал родину предков и не пожалел.

Звонимир Бобан

Воспитанник «Динамо» Загреб играл еще за сборную Югославии до ее распада. Хорват в начале девяностых стал одним из первых, кто уехал в большой клуб – выступал за «Милан». Четыре раза выигрывал Серию А, разок добился победы в Лиге чемпионов, становился лучшим игроком страны, побеждал со сборной Хорватии во Франции. Техничный атакующий хавбек, мастер паса и неглупый парень – имеет звание профессора исторических наук.

Роберт Просинечки

Может, хорваты подскажут, почему у них так много Робертов примерно одного возраста? Причем, что забавно, не все они даже родились в Югославии. Просинечки, например, появился на свет в ФРГ . У Роберта удивительная карьера – из «Динамо» Загреб попал в «Црвену Звезду», с которой выиграл кубок чемпионов, но потом выступал за сборную Хорватии. Один из легионеров, поигравших за «Реал» и «Барселону». Отдал футболу восемнадцать лет!

Иван Перишич

Знаем, знаем, есть много прекрасных хорватских футболистов, но Ивана не стоит недооценивать. Даже сейчас он у Индзаги доказывает класс, превратившись в левого латераля. Перишич выступал в больших командах, выигрывал чемпионские звания, стал вице-чемпионом мира и является одним из самых результативных игроков сборной в истории.

Нападающий

Давор Шукер

На форвардов не жалуются – Эдуардо, Манджукич, Бокшич и Олич забивали в важных матчах. Но есть главный, лучший снайпер команды Шукер. Первый из хорватов, который котировался настолько высоко в мировом футболе, чтобы претендовать на «Золотой мяч». Шукер играл за «Севилью» и «Реал», позже пытался показать себя в АПЛ в «Арсенале» и «Вест Хэме», но уже не так успешно. Зато помог на ЧМ -98, в том числе, в матче за третье место. Хорваты сотворили сенсацию, а проводником в полуфинал был ее главный снайпер. До сих пор является лучшим по голам, что не удивляет, ведь средняя результативность зашкаливает, 45 голов в 69 матчах.

Когда рассказывают, что в российском футболе не хватает денег или не дают шансов, то сразу хочется напомнить хорватский путь успеха. Пять миллионов человек подарили футбольному миру две сказки – во Франции и в России, и десятки звезд. Причем в шаге от полуфинала Черчесов был именно в поединке против команды Далича. Хорватские футболисты никогда не боялись бросать вызов звездам из Италии, Испании и Англии. И даже если не все получалось, домой приезжали готовыми к самым сложным испытаниям. У Хорватии и сейчас прекрасная сборная, которой даже ужасная погода не помешала дожать команду Карпина в группе. Причем по делу, невзирая на обидную развязку с автоголом Кудряшова. У хорватов классная футбольная школа, а их лучшие игроки постоянно побеждают в Лиге чемпионов.