Символическая сборная 25-го тура. Ассистент Шунин, бразильцы «Зенита» и спасение на 98-й минуте матча

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вчера, 10:32

Получился яркий, хотя и скандальный, футбольный уикенд.

Вратарь

Антон Шунин («Динамо») – ассист тура

Накануне матча против «Ахмата» Валентина Яшина вручила Шунину памятную футболку, ведь собрал 100 «сухих» матчей за карьеру. Вдохновенный капитан накануне 99-го дня рождения клуба выручил после ударов Себаи и Трушечкина. А еще отдал шикарную голевую передачу на Тюкавина. Награда нашла героя, хотя Помазуна тоже отметим – голкипер «Урала» пропустил трижды, но не по своей вине.

Защитники

Марио Фернандес ( ЦСКА )

Без удара Марио ЦСКА проиграл бы в гостях «Уфе». Натурализованный бразилец до этого проводил сезон без частных и привычных в прошлом результативных действий. Доселе единственный мяч забил «Локомотиву» месяц назад, но против команды Стукалова именно активный правый вингер – до голевого удара создавал моменты напарникам, снова похвастался чутьем. Пробил после углового, а форвард Заболотный ловко пропустил мяч под собой в сетку ворот.

Ванья Дркушич («Сочи») – эпичность тура

Рыбчинскому момент на 98-й минуте матча «Сочи» и «Локомотива» будет сниться в кошмарах. До ворот было несколько метров, Джанаев спасти свою команду не мог, остался за кадром эпизода. Полузащитник «железнодорожников» пробил неплохо, но Дркушич умудрился головой отразить «мертвый мяч» с самой ленточки. Спас для «Сочи» вечер – вырвали ничью в поединке, где в центре внимания оказались драчуны и арбитры.

Алексей Никитин («Уфа»)

Тур ярких геройских эпизодов. Все забудут, что у Никитина 100 % выигранных единоборств и много удачных выносов мяча от ворот Беленова. Забудут о победах наверху и о перехватах. Зато запомнят гол, на табло горит его фамилия – Никитин сравнял счет в добавленное время, хотя ЦСКА уже потихоньку готовился праздновать победу. Алексей снова забил московскому клубу. В прошлый раз «Спартаку», сейчас – «армейцам».

Дуглас Сантос («Зенит»)

Кого из левых латералей можно отметить? Лаксальта, хотя не сказать что фланговая игра «Ахмата» впечатлила «Динамо». Рыбуса и Макарчука – сразу двух левых защитников из поединка в Сочи, но у них были ошибки в защите. Символичность данной команды позволяет поставить слева человека, который показал класс во всех зонах, где появлялся – и в центре поля, и слева высоко по флангу. Также Дуглас Сантос помог Дзюбе прервать серию без голов, это ли не чудо?

Полузащитники

Вильсон Изидор («Локомотив») – рекордсмен тура

Двадцатиоднолетний француз сыграл за «Монако» лишь пару минут, а в РПЛ в новом году забил 7 мячей и отдал 1 голевую передачу. В поединке против «Сочи» на его счету дубль – удар с «точки» и мяч с игры. Еще одно доказательство класса французских футбольных школ. Изидор с невероятной легкостью повторил рекорд Языджи. Будет жаль, если вингер летом уедет домой.

Кирилл Щетинин («Ростов») – настырность выходных

Воспитанник «Локомотива» и «Зенита» оказался в Ростове-на-Дону, где Карпин делает из него футболиста для молодежной сборной. Щетинин активно начал поединок в Туле, несколько раз опасно бил по воротам, а потом отдал умнейшую передачу на Комличенко. Счет голам открыли. И хотя Смольников нашел свой овтет, победа была за Карпиным. Тренер сделал серию замен перед победным голом Полоза, но свой отрезок 20-летний хавбек Щетинин отыграл здорово.

Клаудиньо («Зенит») – реванш недели

В Екатеринбурге Клаудиньо получил красную карточку, и это одна из причин нулевой ничьей чемпионов в гостях. Но дома «Зенит» играет намного лучше. Как и Малком, Клаудиньо был активным против «Урала», создавал моменты, высоко прессинговал, много перемещался полем. Не реализовал пенальти, но первым оказался на мяче после сэйва Помазуна. Также на счету бразильца обводки, умные передачи и созданные моменты.

Дмитрий Полоз («Ростов») – стабильность весны

Полоз продолжает приносить пользу «Ростову», ограждая команду от проблем на финише сезона и отдаляя от зоны стыковых матчей. На этот раз Дмитрий создал пять моментов и забил победный гол после передачи Комличенко. Полоз играет на опыте, но даже паузы, которые дает защитникам, не помогают чужой обороне его остановить. Если Комличенко нашел свой футбол недавно и не такой стабильный, то Дмитрий выручает постоянно – уже 12 голов и 2 ассиста в сезоне.

Нападающие

Владислав Сарвели («Крылья Советов»)

Не впервые в этой компании, и снова заслуженно. Подкараулил ошибку Сафонова и забил после великолепного навеса Зиньковского – еще одного героя матча в Самаре. Комличенко было проще против «Арсенала», а вот Сарвели оказался настырным против соперника, который в этом сезоне не так давно куда лучше держал удар. Владислав хорош, летом получит серию предложений от других клубов.

Юри Альберто («Зенит»)

Пока Дзюба отдыхал, Альберто внедрялся в стройные бразильские ряды легионеров «Зенита». Вместе с Барриосом создали латиноамериканские связки, которые работают от центра поля до чужой штрафной площади. Юри демонстрирует подвижность, резкость и старается сыграться с хитрым Сергеевым. Пока Иван зарабатывал пенальти, Альберто готовился забить с игры. Также на счету Юри грамотные передачи по ходу других опасных атак.

Главный тренер

Игорь Осинькин («Крылья Советов»)

У Семака и Карпина победы над командами, которые замыкают турнирную таблицу. А вот Осинькин дожил до времен, когда «Краснодар» становится аутсайдером против «Крыльев Советов». Самарцы показательно обыграли «горожан», и теперь всего в одном пункте от вчера еще перспективного и развивающегося соперника. Зиньковский, Сарвели и Глушенков бежали вперед, а оборона соперника во главе с участником антисборной Сафоновым допускала одну ошибку за другой.

Тенденция тура. Упрямство в атаке