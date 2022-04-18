Сафонов в воротах, лучший бомбардир РПЛ в атаке. Антисборная 25-го тура РПЛ

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18 апреля 2022, 21:21

Неприкасаемых нет.

Вратарь

Матвей Сафонов («Краснодар»)

С первого номера сборной России и потенциально лучшего вратаря Российской Премьер-Лиги особый спрос, но здесь даже придираться особенно не пришлось: первый гол «Крыльев Советов» стал следствием неудачной игры Сафонова на выходе, а от Глушенкова вратарь «Краснодара» пропустил в ближний угол.

Защитники

Чингиз Магомадов («Урал»)

«Зенит» не встречал сопротивления на подступах к воротам «Урала», а Магомадов на своем фланге разве что красную ковровую дорожку не расстелил перед оппонентами. Чингиз уже на 16-й минуте получил желтую карточку, а после этого играл так осторожно, что не совершил ни одного отбора. Уровень сопротивления — нулевой.

Вячеслав Литвинов («Краснодар»)

В перерыве Александр Сторожук произвел три замены, наполовину сменился состав обороны. К Мартыновичу и Чернову тоже были вопросы, но вышедший на поле Литвинов привез голевую атаку на ворота своей команды. Вячеслав потерял мяч в центральном круге, срубил Зиньковского в жестком подкате и набросился на Якубу, который до контакта с защитником «Краснодара» успел отдать на Глушенкова передачу, ставшую результативной.

Андрей Семенов («Ахмат»)

Опытный защитник притягивает к себе неприятности, вот и против «Динамо» сыграл неудачно, причем к обоим голевым эпизодам подходит банальное и обидное определение — недобежал. Сначала за Смоловым, который маневрировал и мог быть настигнут, а потом за Тюкавиным, который расправился с Маратом Быстровым после длинного паса Шунина. Семенов мог и должен был подстраховать напарника, но сбросил скорость и не успел заблокировать удар.

Иван Кузьмичев («Урал»)

Бывают настолько неудачные матчи, что их лучше поскорее забыть, вот и выступление Кузьмичева против «Зенита» даже анализировать не приходится, ведь защитник был ужасен во всем и оказался причастен ко всем трем пропущенным мячам: привез пенальти, упустил Юри Альберто и стоял столбом перед Дзюбой, пока тот готовил удар.

Артем Сокол («Арсенал»)

Сокол не в первый раз попадает в нашу антисборную, каждый раз отмечаем позиционные ляпы и потерю концентрации, вот и в матче с «Ростовом» выступил в фирменном стиле: пустил Комличенко в свободную зону перед собой, хотя видел движение и намерения нападающего. Так «Арсенал» пропустил первый мяч. Когда забивал Полоз, Сокол стоял в стороне и держал пустое место перед воротами.

Полузащитники

Ибрагим Цаллагов («Сочи»)

Нерасчетливый вынос мяча из штрафной привел к назначению пенальти в ворота «Сочи», ведь Цаллагов попал в пятку Яну Кухте. Когда «Локомотив» сравнивал счет во второй раз, Ибрагим был ближе всех к Изидору, хотя должен был снимать этот мяч, ведь находился лицом к точке подачи. Неудачная игра в голевых эпизодах и отсутствие фирменной цепкости сделали Цаллагова очевидным кандидатом на попадание в антисборную.

Алексис Бека Бека («Локомотив»)

В отличие от Цаллагова, пенальти не привез, хотя пытался дважды, но в обоих случаях в VAR -центре не находили достаточно поводов. В этом аспекте гуляющий по краю Бека Бека отделался легким испугом, но в общем и целом снова сыграл неудачно, как и против «Ростова». Центральный полузащитник не читал игру и избегал борьбы, да и на мяче сыграл не гениально — 65% точных передач, неторопливая игра в переходных фазах.

Евгений Харин («Ахмат»)

«Динамо» мало что позволяло атакующей группе «Ахмата», но даже в контратакующей игре нужен нормальный объем и качество действий, производная которых определяет эффективность футболиста. Нужно быть гением, чтобы повлиять на результат, когда делаешь 8 точных передач за 86 минут игры. Равнодушных в «Ахмате» нет, все бьются и много работают, но мы все-таки говорим о футболе, а не о легкой атлетике с элементами борьбы, где достаточно бегать, прыгать и бороться.

Нападающие

Гамид Агаларов («Уфа»)

С самого результативного футболиста чемпионата России особый спрос. Агаларов забивал в трех матчах подряд, но прервал голевую серию в матче против ЦСКА . А иначе и быть не могло, ведь у Гамида была одна попытка ударить по воротам Акинфеева, да и ту заблокировали. Первоочередная задача форварда — находить моменты, которые можно превратить в голы. Агаларов на этот раз не справился даже с подготовительной фазой.

Джордже Деспотович («Арсенал»)

Деспотовичу пора на скамейку, сербский форвард вообще не оправдывает выходы в стартовом составе «Арсенала»: неделю назад Джордже беззубо сыграл против «Спартака», а теперь отказался бить по воротам «Ростова». 0 ударов за 83 минуты. Заменивший Деспотовича Евгений Марков за 10 минут дважды угрожал спокойствию Песьякова и едва не спас «Арсенал» от поражения. Пассивная игра входит у Деспота в привычку.

Тренер

Алексей Березуцкий ( ЦСКА )