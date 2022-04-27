Два чудесных поражения «Реала» в Манчестере и чудеса на «Энфилде». Великие битвы Англии и Испании в плей-офф ЛЧ

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27 апреля 2022, 16:58

Есть повод вспомнить.

Вчера «Манчестер Сити» и «Реал» выдали незабываемый матч, который неизбежно попадает в папку «Избранное» англо-испанских сражений в плей-офф Лиги чемпионов. А сегодня новая партия — «Ливерпуль» против «Вильярреала». Вдруг они тоже выдадут что-нибудь великое, чтобы попасть в эту изумительную компанию?

2002/03 (ответный четвертьфинал). «Ман Юнайтед» — «Реал» — 4:3

Этот исторический экскурс начнется с поражения «Реала» 3:4 и закончится поражением «Реала» 3:4. А чтобы закольцевать этот сюжет совсем красиво, оба матча состоялись в Манчестере. С разницей в 19 лет и на двух разных аренах против двух разных соперников. Классический спектакль был сыгран в «Театре Мечты», как нередко называют «Олд Траффорд».

В том матче МЮ сэра Алекса гнался за Феноменом Роналду, который трижды выводил «Мадрид» вперед и покинул поле при счете 3:2 в пользу своей команды под аплодисменты взыскательной английской публики. Другим героем стал Дэвид Бэкхэм, который вышел на замену и дублем принес «Юнайтед» ярчайшую победу, но не выход в полуфинал Лиги чемпионов, ведь в первом матче на «Бернабеу» манкунианцы проиграли 1:3.

Изящный автогол Ивана Эльгеры в ворота Икера Касильяса тоже был хорош, но в центре сюжеты все же были Роналдо и Бекхэм. Зубастик был просто великолепен, а Дэвид явил миру этюд истинного честолюбия: Бекс и в запасе-то остался только из-за того, что вел переговоры о переходе в «Реал», а это очень не нравилось Фергюсону. Собственно, через пару месяцев Бэкхэм перебрался в Мадрид, но в тот вечер свою будущую команду не пощадил.

2004/05 (ответный матч 1/8 финала). «Челси» — «Барселона» — 4:2

Годом раннее Моуриньо выиграл Лигу чемпионов с «Порту», а теперь шел на штурм недавно покоренный высоты в дебютном сезоне у руля «Челси». Цели достичь не удалось, но поход получился славным. «Челси» стартовал в плей-офф с поражения на «Камп Ноу» 1:2, однако на «Стэмфорд Бридж» каталонцы были сметены кавалерийским наскоком — 3:0 к 19-й минуте матча.

Могло показаться, что все кончено, но маэстро Роналдиньо вернул инициативу «Барселоне» уже к перерыву: первый гол бразилец забил с пенальти, а второй необычным ударом с места после зажигательного танца у мяча. Каждый следующий гол мог оказаться решающим, и забить посчастливилось Джону Терри, чей точный удар и вывел «Челси» в четвертьфинал, где случилась не менее эпичная битва с «Баварией».

2011/12 (ответный полуфинал). «Барселона» — «Челси» — 2:2

«Челси» одержал минимальную победу дома, однако на «Камп Ноу» игра шла под диктовку команды Гвардиолы: гол Бускетса, удаление Терри и еще один гол Иньесты должны были нокаутировать «синих», но расслабившаяся «Барса» пропустила в раздевалку от Рамиреса, что было роковой ошибкой.

В самом начале второго тайма Лионель Месси не реализовал пенальти, что придало сил футболистам «Челси». «Барселона» доминировала, окружала ворота Петра Чеха и отчаянно преследовала столь нужный гол, но осталась у разбитого корыта. Финалист Лиги чемпионов определился на 90+2 минуте напряженного матча, когда Фернандо Торрес убежал на свидание с Вальдесом и сделал счет 2:2.

2018/19 (ответный полуфинал). «Ливерпуль» — «Барселона» — 4:0

Этот матч на «Энфилде» имеет огромную ценность только в связке с первой игрой, которая прошла на «Камп Ноу». «Ливерпуль» проиграл 0:3, однако внушительное преимущество «Барселоны» рассеялось, как туман, уже к исходу часа игры на «Энфилде»: быстрый гол Ориги в первом тайме и быстрый дубль Вейналдума после перерыва уравняли шансы команд. А потом случился тот великий розыгрыш углового, во время которого футболисты «Барселоны» решили прикорнуть.

2019/20 (ответный матч 1/8 финала). «Ливерпуль» — «Атлетико» — 2:3 (доп. время)

Меньше года спустя «Ливерпуль» грезил еще одним камбэком в противостоянии с испанским клубом, но в ответ на свои усилия получил красивую ремонтаду от «Атлетико» в дополнительное время. «Красные» вынуждены были отвечать после поражения 0:1 в Мадриде и ответили аналогичной победой в рамках 90 минут на «Энфилде», а на заре добавленного времени Бобби Фирмино забил второй мяч.

Было полное ощущение, что висевший на канатах и сопернике всю игру «Атлетико» уже не встанет, но парни Симеоне ошарашили «Ливерпуль» тремя голами. Дубль Маркос Льоренте и гол Альваро Мораты превратили 2:0 в 2:3. И этот сумасшедший камбэк состоялся в дополнительное время — забивали на 97-й, 106-й и 120+1 минутах.

2021/22 (ответный четвертьфинал). «Реал» — «Челси» — 2:3 (доп. время)

Текущий розыгрыш Лиги чемпионов грозится качественно пополнить противостояние Англии и Испании на клубном уровне выдающимися матчами. Победа «Реала» на «Стэмфорд Бридж» с хет-триком Карима Бензема была хороша, но ответная игра на «Сантьяго Бернабеу» еще лучше. «Челси» по ходу пьесы отыгрался и даже вышел вперед, поведя со счетом 3:0, могли забить и четвертый мяч, но сэйв Куртуа и тривела Модрича вывели «Реал» из комы и перевели игру в овертайм, где сказал свое веское слово лучший игрок весны в Лиге чемпионов.

2021/22 (первый полуфинал). «Манчестер Сити» — «Реал» — 4:3

И вот мы снова здесь. В Манчестере, где «Реал» проигрывает со счетом 3:4, но не вылетает. Не вылетает, потому что впереди ответный матч, который определит финалиста Лиги чемпионов и сформирует историческое отношение болельщиков к выдающейся игре на «Этихаде». Ну а в ближайшую неделю, пока «Манчестер Сити» и «Реал» не выяснили отношения до конца, можно наслаждаться чистым футбольным искусством, свидетелями которого нам посчастливилось стать.