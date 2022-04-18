100 лет «Спартака» в датах. Чемпионства, вылет из высшей лиги и полуфинал Кубка чемпионов

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вчера, 15:11

Футбольный путь «красно-белых».

Сегодня московский «Спартак» получает поздравления, отмечая 100-летний юбилей со дня образования клуба. «Соккер.ру» подсвечивает основные вехи истории популярного клуба.

18 апреля 1922 года. История — неточная наука, и даже годом рождения «Спартака» многие считают 1935 год, а не 1922-й. Это тема для отдельного исследования, а нам остается лишь придерживаться официальной версии, которая выбирает точкой отсчета 18 апреля 1922 года. В этот день футбольный клуб бывшего русского гимнастического общества «Сокол», переименованный в «Московский клуб спорта» (МКС) провел первую игру под новым названием. И, к слову, выиграл со счетом 3:2.

19 апреля 1935 года. «Московский клуб спорта», «Красная Пресня», «Промкооперация», «Пищевики» и «Дукат» — под такими названиями будущий «Спартак» выступал в первые 13 лет своего существования. Привычное название появилось осенью 1934-го, а первый матч «Спартак» провел в апреле 1935 года. Именно этот день многие считают истинной датой рождения «Спартака», который получил свое имя в честь римского гладиатора, поднявшего восстание в Римской Империи. Настолько Николая Старостина вдохновила одноименная книга Рафаэлло Джованьоли.

30 октября 1936 года. На следующий год после того, как «Спартак» обрел свое нынешнее имя, был проведен первый розыгрыш чемпионата СССР . Весеннее первенство выиграло московское «Динамо», отмечающее сегодня 99-й день рождения, а «Спартак» впервые стал сильнейшей командой страны осенью. Золотым для «красно-белых» стал матч против ЦДКА , в котором была одержана победа со счетом 3:1.

1937 год. Спортивное общество «Спартак» награждено орденом Ленина «за заслуги в развитии физкультуры и спорта в СССР ».

14 сентября 1938 года. «Спартак» впервые становится обладателем Кубка СССР . В финальном матче в присутствии 80 тысяч зрителей со счетом 3:2 переигран «Электрик» (Ленинград). Голы забили Николай Гуляев, Андрей Старостин и Виктор Семенов, а Константин Квашнин стал первым тренером, который привел «Спартак» к победам в двух главных футбольных турнирах СССР . В общей сложности «Спартак» 12 раз становился чемпионом СССР и 10 раз выигрывал кубок.

1949 год. За «Спартак» дебютируют Игорь Нетто и Никита Симонян. Нетто станет многолетним капитаном «Спартака» и установит рекорд по количеству сезонов, проведенных в составе «красно-белых» (18), а Симонян по сей день возглавляет список лучших бомбардиров в истории «Спартака» (160 голов).

1950-е годы. Урожайное десятилетие для «Спартака», который выиграл четыре чемпионата и два Кубка СССР , а еще десять спартаковцев стали олимпийскими чемпионами Мельбурна в 1956 году, что позволило потомкам включить такую строчку в песню о любимой команде:

Наш «Спартак» — суперклуб и чемпион Олимпийских игр!

28 сентября 1966 года. В этот знаменательный день состоялся дебют «Спартака» в еврокубках. В рамках Кубка обладателей Кубков играли против югославского клуба ОФК в Белграде, одержали победу со счетом 3:1, а соперники не реализовали два пенальти. Примечательно, что два первых гола «Спартака» в еврокубковых матчах забил Юрий Семин, который впоследствии будет тесно связан с другим московским клубом — «Локомотивом».

12 ноября 1976 года. Однажды в своей истории «Спартак» проходил «очищение пердивом». «Красно-белые» провалили концовку осеннего первенства 1976 года, проиграв четыре матча на финише чемпионата. В последнем туре «Спартак» уступил киевскому «Динамо», а все пять команд, которые могли оказаться ниже «красно-белых» в таблице, одержали победы, причем «Арарат», «Заря», «Днепр» и «Шахтер» выиграли с одинаковым счетом 1:0. Если бы хоть кто-то из них сыграл вничью, «Спартак» избежал бы вылета. Мистика.

Январь 1977-го. После вылета «Спартак» принял коренной динамовец Бесков, которому было суждено стать культовым тренером для «красно-белых». Константин Иванович вернул «Спартак» в высшую лигу, а затем и в число сильнейших клубов СССР . В 9 из 12 сезонов под его руководством «Спартак» финишировал на пьедестале почета.

2 ноября 1978 года. В первом сезоне после возвращения в высшую лигу «Спартак» занял пятое место, а ближе к концу чемпионата за «красно-белых» дебютировал 19-летний полузащитник Федор Черенков, который до сих пор с уверенным отрывом побеждает в голосованиях на лучшего футболиста в истории «Спартака».

Январь 1989-го. В «Спартаке» закончилась эпоха Константина Бескова и стартовала эпоха Олега Романцева, который станет самым титулованным тренером в истории клуба. Под руководством Романцева «Спартак» выиграет 9 чемпионских титулов, четыре кубка и сыграет в полуфиналах каждого из турниров УЕФА — Кубка чемпионов (1991), Кубка обладателей Кубков (1993) и Кубка УЕФА (1998).

Апрель 1991-го. 31 год назад «Спартак» достиг своей высшей точки в еврокубковых турнирах, пробившись в полуфинал Кубка чемпионов, где уступил марсельскому «Олимпику». В международных матчах «Спартак» одержал много славных побед: обыгрывали «Реал», «Ливерпуль», «Аякс», лондонский «Арсенал», «Милан», «Наполи», «Атлетико» и многих других.

1990-е годы и начало «нулевых». Эпоха абсолютной гегемонии «Спартака» в российском футболе: с 1992-го по 2001-й «красно-белые» выиграли 9 чемпионских титулов, лишь однажды на этом отрезке уступив «золото» другому клубу («Алании» в 1995-м). Команда Олега Романцева, за которую выступали Егор Титов, Андрей Тихонов, Илья Цымбаларь, Дмитрий Хлестов, Александр Филимонов, Юрий Ковтун, Василий Баранов, Дмитрий Ананко, Владимир Бесчастных и Луис Робсон, влюбила в себя целое поколение футбольных болельщиков.

Весна 2004-го. Леонид Федун становится обладателем контрольного пакета акций московского «Спартака», с его приходом начинается трофейная засуха, которая ненадолго прервется лишь в 2017 году.

7 мая и 14 июля 2017 года. Весной «Спартак» под руководством итальянского тренера Массимо Карреры выигрывает долгожданный титул в Российской Премьер-Лиге, а в середине лета впервые в истории клуба завоевывает Суперкубок России. 2017-й — самый счастливый год в новейшей истории «Спартака».

18 апреля 2022 года. После 2017-го у «Спартака» было и хорошее («серебро» при Тедеско, победа в группе Лиги Европы с Руем Виторией) и плохое (неудачные результаты, внутренние конфликты и недовольство болельщиков). Столетний юбилей «Спартак» встречает на 10-м месте в турнирной таблице, что никак не вяжется с амбициями клуба. Но что если для футбольных клубов в 100 лет все только начинается? Желаем «Спартаку» еще много раз по 100 лет, а верным болельщикам — встретить следующий большой юбилей счастливыми.