Исполнилось 100 лет со дня основания «Спартака»

Сегодня «Спартак» празднует столетие со дня момента основания клуба.
«Красно-белые» были основаны 18 апреля 1922 года. «Спартак» является 12-кратным чемпионом СССР и 10-кратным чемпионом России (рекордный показатель). Московский клуб 10 раз выигрывал Кубок СССР (рекорд) и трижды Кубок России.
На еврокубковой арене лучшим показателем «Спартака» является полуфинал Лиги чемпионов (1990/91) и полуфинал Кубка УЕФА (1997/98).
Конечно в юбилейном сезоне,, дуркует,, Спартак как положено, но после грозы всегда солнце, и даже те кто не совсем положительно относится к Спартаку только выиграют если Спартак вернётся в верхнею часть таблицы.
Так что с Юбилеем Спартак и его болельщиков!!!
Конечно в юбилейном сезоне,, дуркует,, Спартак как положено, но после грозы всегда солнце, и даже те кто не совсем положительно относится к Спартаку только выиграют если Спартак вернётся в верхнею часть таблицы.
Так что с Юбилеем Спартак и его болельщиков!!!