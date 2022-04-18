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Исполнилось 100 лет со дня основания «Спартака»

18 апреля 2022, 08:27

Сегодня «Спартак» празднует столетие со дня момента основания клуба.

«Красно-белые» были основаны 18 апреля 1922 года. «Спартак» является 12-кратным чемпионом СССР и 10-кратным чемпионом России (рекордный показатель). Московский клуб 10 раз выигрывал Кубок СССР (рекорд) и трижды Кубок России.

На еврокубковой арене лучшим показателем «Спартака» является полуфинал Лиги чемпионов (1990/91) и полуфинал Кубка УЕФА (1997/98).

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Спартак М
Источник: soccer.ru
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Все комментарии
FANLIVE
FANLIVE ответ joni1976 (раскрыть)
20 апреля в 20:14
    Альфи
    Альфи
    19 апреля в 17:48
    Поздравляю всех причастных!
    joni1976
    joni1976 ответ FANLIVE (раскрыть)
    19 апреля в 12:49
    Самый титулованный коуб Зенит, потом ЦСКА идет и потом только Спам ))) ты открой инет, погугли ))
    joni1976
    joni1976
    19 апреля в 12:48
    Поздравляю, 100 лет это срок… и выиграли кучу всего, хотя конечно ни одного международного титула… есть над чем поработать..удачи в дальнейшем
    Kosmos58
    Kosmos58
    18 апреля в 21:32
    СпаМ основан в 1935 году.
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ Птица Феникс (раскрыть)
    18 апреля в 21:28
    Misses но проблем.)
    SOCCERE всегда интересно и very Gut 👍.)
    leonid_spb58
    leonid_spb58
    18 апреля в 21:23
    Поздравляю!
    Птица Феникс
    Птица Феникс ответ Ravshan878 (раскрыть)
    18 апреля в 21:11
    Это была шукта)).
    pomor45
    pomor45
    18 апреля в 19:44
    Выходит Спартак стал Спартаком через 13 лет после своего рождения. Надо бы им почётче разобраться со своей родословной. Особенно с папой. Если папа - Старостин, тогда Спартак родился в 1935 году. Если Спартак родился в 1922 году, а настоящее имя ему дали в 1935 году, то Старостин не папа, а отчим.
    протон
    протон
    18 апреля в 19:13
    Стоит признать, у Спартака много легенд и выдающихся личностей
    Отдельно приятно, что упомянули про одессита Цымбаларя, который был как Месси для нашего футбола.
    Илья был любимцем не только спартаковцев, я армеец обожал его, как многие болельщики России.
    Спартак сохранил нам футбол в трудные времена, бился в Европе. Выходил в полуфиналы Кубка чемпионов и Кубка Кубков. Это когда народ жил плохо, всем было очень плохо. Спасибо великой команде!!!! Не забуду и геройства компании Черенкова с английскими командами.
    Несмотря на всех эти скандалы вокруг красно-белых, несмотря на Зарему и Федуна и прочих вставляющих палки в колёса клубу, Вас ФК Спартак с юбилеем!
    Capral
    Capral
    18 апреля в 17:15, ред.
    Товарищ из Твери, я конечно дико извиняюсь, что вторгаюсь в Вашу интимную сферу, но, на правах Вашего оппонента, позволю себе, высказать Вам, своё, безусловно субъективное мнение. Ну так вот, троллиг и откровенная неприязнь- две большие разницы, как говорят в одном южном городе. И да, тот, который видел игру: Нетто, Сальникова, Осянина, Огонькова и др., знаменитых спартачей, и восхищался ими- НИКОГДА не опустится, даже до элементарного троллинга.... Не знаю, возможно в Твери, думают по-другому.
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ Птица Феникс (раскрыть)
    18 апреля в 17:09
    Извиняюсь за ошибку Misses.🧐.)
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Alice Tract (раскрыть)
    18 апреля в 16:56
    Уважаемый, вам известно понятие ирония и сарказм, или по местному тролинг. Я смею полагать, что историю Спартака со времен Нетто, Татушина, Сальникова, Осянина, Логофета и др. знаю получше вашего, тк видел их игру и восхищался. Так что вердикт рано вынесли
    Capral
    Capral
    18 апреля в 15:37, ред.
    И ещё. В 1956, если не ошибаюсь, сб. СССР стала чемпионом ОИ. Так вот, в составе той сборной, было 10 спартаковцев и один динамовец Л.И.Яшин!!! Через несколько лет, сборная стала чемпионом Европы, и там, было 7 спартаковцев!!! А чего добились футболисты ЦСКА в сборной? А добились они, того, что позорно проиграли югославам по сумме двух игр 5:5 и 1:3, после чего, клуб был расформирован.... Поэтому, болельщики разных клубов, призываю вас не ссориться, не оскорблять соперника, а относиться к друг другу- УВАЖИТЕЛЬНО!!!!!!!
    Capral
    Capral
    18 апреля в 15:22
    Зачем вообще, в День такого Юбилея оскорблять Именинника? Не хотите поздравить- не надо, тогда, лучше всего, вообще ничего не писать. Так, будет по-спортивному.
    lobsterdam
    lobsterdam
    18 апреля в 15:15
    Мои самые искренние поздравления древнейшему клубу на просторах бывшего СССР! Юбилей так юбилей!
    Capral
    Capral ответ t272nm (раскрыть)
    18 апреля в 15:09, ред.
    А как, Вы, смотрите на то, что некоторые, упоротые болельщики ЦСКА, везде, где только возможно, с причиной и без причины, всегда, вспоминают про Спартак, причём не в лучшем свете? Это, нормально? Даже там, где речь о Спартаке не идет абсолютно, всёравно, кое-кто, обязательно, что-то мерзкое о Спартаке напишет....
    spartach091
    spartach091
    18 апреля в 14:54
    Люблю Спартак !с детства !уже 22 года за любимый клуб !
    Вперёд Спартак !все ещё впереди !
    Alice Tract
    Alice Tract ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    18 апреля в 14:39
    Так ведь получается замкнутый круг, разорвать который железобетонными аргументами невозможно. Основание Спартака в 1935 году с точно таким же азартом будут оспаривать в 2035, потому что кто-то вспомнил, что нынешний Спартак вообще официально называется очень коряво - АО ФК "Спартак-Москва" и носит это имя с конца 2010-х.
    Лично мне было бы приятно, чтобы отсчет велся от РГО "Сокол" с конца 19-го века, но это было бы таким же натягиванием совы на глобус, как и в случае с ЦСКА. Но нынешнюю дату рождения я считаю верной, потому что менялись имена и юридические лица, а непосредственно клуб оставался.
    Ваше неприятие Спартака (в целом, и ЗМС Кутепова - в частности) я оставляю в вашем праве, а себе оставляю право считать вас глубоко неправым и в этом вопросе относиться к вам снисходительно.
    t272nm
    t272nm ответ FANLIVE (раскрыть)
    18 апреля в 14:37, ред.
    Самый титулованный?! После того, как ЦСКА и Зенит выиграли еврокубки, Спартак перестал быть самым титулованным. Это ровно так же, как называть титулованным чувака, который был не однократным Чемпионом России, сравнивая его с олимпийским чемпионом. Или сравнивать чувака с юбилейными медалями за выслугу лет, с героем России. Это я еще не говорю о том, что болельщику Спартака не надо вспоминать другие клубы в день своего столетия. Но некоторые красно-белые таковы что им даже в день своего юбилея нужно вспомнить о Зените.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Alice Tract (раскрыть)
    18 апреля в 14:23
    Я одинаково отношусь ко всем выдуманные и искусственным юбилеям. Конечно ОЛС это не футбольный клуб ЦСКА, равно как и Пищевике и прокооперация о не Спартак
    FANLIVE
    FANLIVE
    18 апреля в 14:19
    Поздравляю Спартак! Самый титулованный клуб России. Зениту до таких достижений 100 лет идти.)))
    Alice Tract
    Alice Tract ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    18 апреля в 14:14
    А в 2011 году у ЦСКА было самое настоящее столетие? Вас я уважаю, в отличие от большинства местных комментаторов, но у вас есть шанс пополнить их ряды, если основание кружка любителей лыж - это самое натуральное рождение ПФК ЦСКА.
    Capral
    Capral ответ армеец 62 (комментарий удален) (раскрыть)
    18 апреля в 13:29
    И кстате, я- не болельщик Спартака, я сочувствующий. У меня, много добрых Друзей среди болельщиков Спартака, и я, не разжигаю ненависть между клубами, я, с одинаковым уважением отношусь ко всем. А вот, дешевых пиарщиков, крикунов и бездарных писак- я презираю.....
    альсато
    альсато
    18 апреля в 13:25
    ОТЛИЧНАЯ ДАТА!..ВСЕХ СПАРТАКОВЦЕВ с ЮБИЛЕЕМ!...и УДАЧИ!
    Capral
    Capral ответ армеец 62 (комментарий удален) (раскрыть)
    18 апреля в 13:21
    Уважаемый, всё проходит, и это, тоже пройдёт, как было написано у Соломона. А вам же, никто не напоминает, что вы, дважды были в 1-й лиге в середине 80-х. И ничего, прошло. Всё в этой жизни проходящее.....
    Capral
    Capral ответ Stalker-ato (раскрыть)
    18 апреля в 13:18
      Stalker-ato
      Stalker-ato ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      18 апреля в 13:12
      Конечно обсудим, если доживём)))
      Но вопрос же не в столько в возрасте,сколько,что болельщиков ЦСКА главное больнее укусить Спартак, когда будет Юбилей у ЦСКА точно такое будет и со стороны Спартаковцев, если доживу до 2035 года то поздравлю Спартак, как собственно и ЦСКА поздравлю,без вашего противостояния Чемпионат России был бы не такой интерессный-это факт.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Stalker-ato (раскрыть)
      18 апреля в 12:51
      А причём здесь ЦСКА? Когда дело дойдёт до нашего юбилея, обсудим эту тему с удовольствие ем. Не надо перескакивать. Иначе на ум приходят слова Пушкина А. С. "... ЛЁГКОСТЬ МЫСЛИ НЕОБЫКНОВЕННАЯ" Я привык вес и дискуссию по теме. А не скакать. Нет аргументов в защиту "юбилея Спартака, надо честно признать. Я же ссылаюсь на мнение реальных спартаковцев Симоняна и Ловчева.
      Они для меня реальные авторитеты
      Capral
      Capral
      18 апреля в 12:42
      С Юбилеем, Славный, гордый и непобедимый Спартак!!!!!!! Временные трудности, делают Спартак еще сильней!!!!!!! Только в невзгодах- закаляется настоящий, исторический спартаковский ДУХ!!!!!!! Вперед, Спартак, штурмуй- новые вершины, добивайся побед больших и ярких на зависть всем недоброжелателям!!!!!!! Я знаю, ты встанешь с колен, потому что ты- СПАРТАК!!!!!!!
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