Исполнилось 100 лет со дня основания «Спартака»

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18 апреля 2022, 08:27

Сегодня «Спартак» празднует столетие со дня момента основания клуба.

«Красно-белые» были основаны 18 апреля 1922 года. «Спартак» является 12-кратным чемпионом СССР и 10-кратным чемпионом России (рекордный показатель). Московский клуб 10 раз выигрывал Кубок СССР (рекорд) и трижды Кубок России.