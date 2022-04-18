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Ловчев объяснил причину спора о дате празднования 100-летия «Спартака»

18 апреля 2022, 17:34

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился мыслями на тему празднования 100-летия клуба.

Когда вы говорите: «Сегодня отмечается 100-летие „Спартака“», — надо уточнять, что футбольного клуба «Спартак». Это они так считают. Потому что спортивное общество «Спартак», с которого «Спартак» вообще начался, которое Николай Петрович Старостин организовал, возникло 19 апреля 1935 года. Однако это не фейковые празднования.

Расскажу, от чего они пошли. Я — человек, который воспитан Николаем Петровичем Старостиным, Симоняном. Кстати, 16 числа Симонян собирал ветеранов «Спартака». Мы все знаем, как было организовано общество «Спартак», потому что Симонян нам об этом рассказывал. До общества «Спартак» не было футбольной команды «Спартак»: был «Краснопресненск», «Пищевик». Также дочь Старостина сказала дословно: «Детищем моего отца было общество „Спартак“», которое он создал 19 апреля 1935 года. Я, кстати, являюсь председателем международного физкультурно-спортивного общества «Спартак» имени Николая Петровича Старостина.

Теперь о том, почему идёт разночтение. Когда разделился Советский Союз, «Спартаки» же были ещё на Украине, в Азербайджане — везде. Тогда было создано международное физкультурно-спортивное общество «Спартак». В это время появилось понятие товарный знак. Товарный знак «Спартака» — ромб с буквой «С» без футбольного мяча. Футбольный «Спартак» возглавлял Шляпин. Они быстро зарегистрировали товарный знак. Николай Петрович передал этот товарный знак обществу «Спартак», тот исконный товарный знак без футбольного мяча. Передал Николаю Николаевичу Озерову, который возглавлял «Спартак». Николай Николаевич начал требовать с ФК «Спартак» Червиченко уплаты денег за этот ромб. Тогда, чтобы не платить, они организовали другой товарный знак: вставили футбольный мяч, чтобы не платить. Все разговоры о том, что братья Старостины увидели книгу Джованьоли «Спартак» — не соответствуют действительности. Николай Петрович рассказывал мне и всем спартаковцам, что долго перебирались названия, в частности, «Спарта». Никита Павлович Симонян говорил, что это было название от какого-то немецкого названия «Спартак», но только в 1935 году. Поэтому так и сделали. Ну, пусть думают, что 100-летие.

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cska1948
cska1948
19 апреля в 09:18
"...Николай Петрович передал этот товарный знак обществу «Спартак»..."
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В СССР не было профессионального футбола! И слов "товарный знак" в футболе тоже не было! Так что Ловчев привирает, говоря о том, что Н.Старостин передал кому-то какой-то "товарный знак".
112910415
112910415
18 апреля в 19:46
не надо спорить !
больше праздников - хороших и разных !
протон
протон
18 апреля в 19:31
Залез в Википедиию, решил разобраться. Получилось так себе... Во-первых, Вики даёт вообще 1897 год как основание команды-предтечи Спартака. Но ИМХО реальной командой-предтечей Спартака не были ни РГО Сокол (1897-год открытия футбольной секции при этом обществе), ни Московский клуб спорта (март 1922 года - дата первого матча этой команды). То, что в ней играли братья Старостины, основатели Спартака, ни о чём не говорит!!! Реальной командой, которая могла бы претендовать на "предтечу" Спартака была Промкооперация, основанная в 1934 году. Перейдя именно в эту команду, Николай Старостин и предложил переименовать её в Спартак, а также основать соответствующее Физкультурно-спортивное общество, что и произошло в 1935 году. Поэтому реальной датой основания "Спартака" следует считать 1935 год. В крайнем случае, уж если хочется накинуть годик, то 1934. Не раньше! Вся более ранняя история притянута за уши только благодаря фигурам братьев Старостиных... С Ловчевым в этом вопросе я согласен. Юбилей если уж и не "липовый", то точно притянутый, скажем так.
poodle
poodle
18 апреля в 19:24
ох уж,в Спартаке всё не слава богу,юбилей,не юбилей,нам то 94 по большому счёту,но хочется чтоб определенность какая-нибудь была!!
1 984
1 984
18 апреля в 18:29, ред.
Зачем спорить - можно дважды 100-летие праздновать)))
beefs
beefs
18 апреля в 18:18
Ну и Спартак, и здесь все не так...
memphis
memphis
18 апреля в 17:55
Даже в день рождения скандал... Что по этому поводу думают Зарема, Червиченко и Газизов? Скандалы, интриги, расследования...
shlomo
shlomo
18 апреля в 17:54
И какая же из двух правильных дат правильнее?...:)))

МКС возник не из вакуума. И буква "С" там означала не только спорт. В основе команды лежало общество любителей соколиной охоты, при котором в 1883 году возникла гимнастическая секция.

В 1897 гимнасты стали гонять мяч. Сокол стал активно играть в разных турнирах уже после революции. В 1918 там появился Николай Старостин, потом подтянулись его младший братья. Пострадал Сокол из-за своих корней (соколиная охота была признана в стране Советов занятием пережитком прошлого, и все, что связано с ней, было упразднено). А Сокол превратился в МКС, который в 1922 году лег в основу будущего Спартака.

Самое интересное, что московский Спартак – не первый Спартак в нашей стране. В 1923-24 годах это имя носил клуб из Владикавказа, которому в 2022 году тоже исполнится сто лет. И прародитель Алании получил свое имя точно не от античного героя, а обязан им немецким революционерам, позже воспетым Михаилом Светловым.
Байкал-38.
Байкал-38.
18 апреля в 17:49
Ловчев:
Я вот день рожденья не буду справлять!
Все надоело! Федун, Зарема...!
mihaluch
mihaluch
18 апреля в 17:43
Спартак ушёл с распадом профсоюзов.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 апреля в 17:40
Много букаф, не осилил...
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