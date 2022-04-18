Ловчев объяснил причину спора о дате празднования 100-летия «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился мыслями на тему празднования 100-летия клуба.

Когда вы говорите: «Сегодня отмечается 100-летие „Спартака“», — надо уточнять, что футбольного клуба «Спартак». Это они так считают. Потому что спортивное общество «Спартак», с которого «Спартак» вообще начался, которое Николай Петрович Старостин организовал, возникло 19 апреля 1935 года. Однако это не фейковые празднования.

Расскажу, от чего они пошли. Я — человек, который воспитан Николаем Петровичем Старостиным, Симоняном. Кстати, 16 числа Симонян собирал ветеранов «Спартака». Мы все знаем, как было организовано общество «Спартак», потому что Симонян нам об этом рассказывал. До общества «Спартак» не было футбольной команды «Спартак»: был «Краснопресненск», «Пищевик». Также дочь Старостина сказала дословно: «Детищем моего отца было общество „Спартак“», которое он создал 19 апреля 1935 года. Я, кстати, являюсь председателем международного физкультурно-спортивного общества «Спартак» имени Николая Петровича Старостина.