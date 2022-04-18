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Исполнилось 99 лет со дня основания «Динамо» Москва

18 апреля 2022, 10:18

Сегодня ФК «Динамо» Москва празднует 99 лет со дня основания клуба.

«Бело-голубые» были основаны 18 апреля 1923 года. «Динамо» является 11-кратным чемпионом СССР. 6 раз московский клуб выигрывал Кубок СССР и один раз Кубок России.

На еврокубковой арене лучшим показателем «Динамо» является финал Кубка обладателей кубков УЕФА сезона 1971/72, где «бело-голубые» уступили «Рейнджерс».

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Динамо М
Источник: soccer.ru
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Все комментарии
протон
протон
19 апреля в 00:14
Это наш настоящий праздник создания клуба , а не как у некоторых, за какой клуб играть начал Старостин в 1922 и мы не повелись на эту лапшу создание общества футболистов Сокольники в 1907 году где играл Фёдор Чулков.
протон
протон
19 апреля в 00:13
99 лет тернистого Пути нашего Прославленного клуба Динамо Москва! Первый Чемпион страны, первый и Победоносный выезд нашего клуба после ВОВ за руБеж, в Великобританию! СМИ Англосаксов пестрели заголовками, "руссские учат футболу законодателей и основателей фубола, англичан! Первый Вратарь Мира и нашей страны, Легендарный Динамовец Лев Яшин!, которому обещали любую сумму контракта руководители Мадридского Реала и других ведущих западных клубов, но он постоянно твердил, что у него в сердце только одна команда и это Московское Динамо! Московское Динамо, единственная команда, ( из Российских) не вылетавшая а низший дивизион из Высшей лиги в Советский период! 11 кратный Чемпион страны, 12 Кратный обладатель серебра и 9 раз брал бронзу Чемпионато страны! Первый финалист Еврокубков среди команд нашей страны! С Праздником 99 летия! Динамо Москва!!!!!
Муслим90
Муслим90
18 апреля в 19:29
С днем рождения лучший клуб страны!!!
Kolymchanin
Kolymchanin
18 апреля в 15:54
С днём рождения любимый клуб!!!
С празДником Друзья!!!
FANLIVE
FANLIVE
18 апреля в 14:26, ред.
Великий советский !Поздравляю!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
18 апреля в 13:26
Шурик остынь...
shur
shur ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
18 апреля в 13:17
...в условиях пандемии и аллергии на сало с горилкой, может!!!
shur
shur
18 апреля в 13:13, ред.
...планку не опускать!!!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ shur (раскрыть)
18 апреля в 13:09
А Вы знаете, что слово "может" подразумевает не 100%, а один из вероятных вариантов?
shur
shur ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
18 апреля в 12:57
...на следующий год к 100-летию клуба , слабо???!!!
Capral
Capral
18 апреля в 12:30
Настоящих, истинных болельщиков московского Динамо- с Днём Рождения!!!!!!!
Дешёвых пиарщиков и лизоблюдов- просьба не примазываться.
ОПС
ОПС
18 апреля в 12:01
Динамо с праздником! Успехов и удачи!
ДСА
ДСА
18 апреля в 11:43
Ну практически юбилей.
drug01
drug01
18 апреля в 10:53
Нужен золотой подарок
David Young
David Young
18 апреля в 10:40
Поздравляю с днём рождения великий советский и российский футбольный клуб. Желанию успехов и благополучия.
stanichnik
stanichnik
18 апреля в 10:37
Динамиков с днем рождения клуба!
shlomo
shlomo
18 апреля в 10:35
Поздравляю клуб и болельщиков!
Ironigor
Ironigor
18 апреля в 10:26
Мои поздравления Динамики !
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
18 апреля в 10:25
С юбилеем. И успешного завершения сезона.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
18 апреля в 10:19
Динамо может стать чемпионом.
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