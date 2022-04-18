Исполнилось 99 лет со дня основания «Динамо» Москва

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18 апреля 2022, 10:18

Сегодня ФК «Динамо» Москва празднует 99 лет со дня основания клуба.

«Бело-голубые» были основаны 18 апреля 1923 года. «Динамо» является 11-кратным чемпионом СССР . 6 раз московский клуб выигрывал Кубок СССР и один раз Кубок России.