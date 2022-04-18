Исполнилось 99 лет со дня основания «Динамо» Москва

Сегодня ФК «Динамо» Москва празднует 99 лет со дня основания клуба.
«Бело-голубые» были основаны 18 апреля 1923 года. «Динамо» является 11-кратным чемпионом СССР. 6 раз московский клуб выигрывал Кубок СССР и один раз Кубок России.
На еврокубковой арене лучшим показателем «Динамо» является финал Кубка обладателей кубков УЕФА сезона 1971/72, где «бело-голубые» уступили «Рейнджерс».
С празДником Друзья!!!
С празДником Друзья!!!
Дешёвых пиарщиков и лизоблюдов- просьба не примазываться.
Дешёвых пиарщиков и лизоблюдов- просьба не примазываться.