«Лестер» — «Рома»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

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вчера, 15:50

«Лестер»

«Лестер» в четвертьфинале Лиги конференций сумел остановить « ПСВ ». Удалось на домашней арене расписать мировую со счетом 0:0 и добыть гостевую победу (2:1). В последнем туре АПЛ зафиксирована ничья с «Астон Виллой» (0:0). «Лисы» идут на десятом месте во внутреннем первенстве и могут сконцентрироваться исключительно на выступлении в еврокубках.

«Рома»

«Рома» в прошлом туре Серии А потерпела поражение от «Интера» (1:3) и опустилась на пятую позицию в чемпионате. Отрыв от «Лацио», который идет шестым составляет два очка. В прошлом раунде Лиги конференций подопечные Жозе Моуриньо сумели выбить «Буде/Глимт». После выездного поражения (1:2) удалось добыть победу (4:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рома» — 2,41

Ничья — 3,32

Победит «Рома» — 3,34

Статистика

«Лейпциг» в одиннадцати из двенадцати последних встреч на домашней арене не проигрывает

«Рейнджерс» в трех последних встречах на выезде победил

Один матч в истории провели команды. «Лейцпиг» в товарищеской игре победил (4:0)

Прогноз

В этой встрече «волки» сумеют оказать достойное сопротивление и зацепятся за очки. Делаем ставку на двойной шанс на команду гостей с коэффициентом 1,68.