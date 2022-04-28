«Лестер» — «Рома»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Лестер»
«Лестер» в четвертьфинале Лиги конференций сумел остановить «ПСВ». Удалось на домашней арене расписать мировую со счетом 0:0 и добыть гостевую победу (2:1). В последнем туре АПЛ зафиксирована ничья с «Астон Виллой» (0:0). «Лисы» идут на десятом месте во внутреннем первенстве и могут сконцентрироваться исключительно на выступлении в еврокубках.
«Рома»
«Рома» в прошлом туре Серии А потерпела поражение от «Интера» (1:3) и опустилась на пятую позицию в чемпионате. Отрыв от «Лацио», который идет шестым составляет два очка. В прошлом раунде Лиги конференций подопечные Жозе Моуриньо сумели выбить «Буде/Глимт». После выездного поражения (1:2) удалось добыть победу (4:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Рома» — 2,41
- Ничья — 3,32
- Победит «Рома» — 3,34
Статистика
- «Лейпциг» в одиннадцати из двенадцати последних встреч на домашней арене не проигрывает
- «Рейнджерс» в трех последних встречах на выезде победил
- Один матч в истории провели команды. «Лейцпиг» в товарищеской игре победил (4:0)
Прогноз
В этой встрече «волки» сумеют оказать достойное сопротивление и зацепятся за очки. Делаем ставку на двойной шанс на команду гостей с коэффициентом 1,68.