«Реал» Мадрид – «Эспаньол»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:08

«Реал» Мадрид

«Реал» побеждал в 4 прошлых турах чемпионата Испании. Такая серия успешных игр позволила клубу из Мадрида оторваться от второй строчки на 15 очков и сделать весомую заявку на титул. Последней жертвой «сливочных» в Ла Лиге стала «Осасуна», которую удалось обыграть в гостях со счетом 3:1.

Выделим, что за 16 домашних матчей чемпионата «Реал» допустил только одно поражение и всего 13 пропущенных голов от соперников.

«Эспаньол»

«Эспаньол» проиграл 3 из последних 5 матчей Ла Лиги. В этот период каталонский клуб заработал всего три балла, победив дома «Сельту» (1:0). Затем последовали проигрыши во встречах с «Атлетико» (1:2) и «Райо Вальекано» (0:1).

Выделим, что в гостях «Эспаньол» одержал только одну победу, показав пассивную игру в атаке – 14 забитых голов в 16 играх.

Котировки БК Pinnacle

«Реал» побеждал «Эспаньол» в 8 прошлых матчах на своем поле

«Реал» не пропускал голы в 6 предыдущих играх «Эспаньолом» в Мадриде

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 4 прошлых матчах в Мадриде

Прогноз

Разместить ставку на ТМ(3) гола в букмекерской конторе Pinnacle можно с коэффициентом 1.757.