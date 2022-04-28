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«Ренн» — «Сент-Этьен»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

вчера, 17:20
«Ренн» — «Сент-Этьен»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Ренн»

«Ренн» в прошлом туре сумел обыграть «Лорьян» (5:0) и закрепился на третьей позиции чемпионата Франции. Отрыв от «Монако» весьма условный, так как у команд равенство очков. Очень важно качественно провести оставшиеся матчи в Лиге 1, чтобы побороться за еврокубки.

«Сент-Этьен»

«Сент-Этьен» находится в зоне вылета. Команда отстает от спасительного 17-го места на два очка. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Монако» (1:4). Чтобы не вылететь необходимо стараться зарабатывать очки в каждом проведенном поединке.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ренн» — 1,36
  • Ничья – 5,75
  • Победит «Сент-Этьенн» — 9,30

Статистика

  • «Ренн» выиграл восемь из десяти последних домашних матчей
  • «Сент-Этьен» в четырех гостевых поединках не может отпраздновать победы
  • В четырех последних очных встречах команд не была зафиксирована ничья

Прогноз

«Ренн» в этой встрече фаворит, но мы считаем, что гости зацепятся, поэтому делаем ставку на плюсовую фору на гостей в (+2) мяча с котировкой 1,55.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: ФК Ренн
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вчера в 20:48
Футбольный клуб «Ренн» выиграет матч.
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