«Ренн» — «Сент-Этьен»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Ренн»
«Ренн» в прошлом туре сумел обыграть «Лорьян» (5:0) и закрепился на третьей позиции чемпионата Франции. Отрыв от «Монако» весьма условный, так как у команд равенство очков. Очень важно качественно провести оставшиеся матчи в Лиге 1, чтобы побороться за еврокубки.
«Сент-Этьен»
«Сент-Этьен» находится в зоне вылета. Команда отстает от спасительного 17-го места на два очка. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Монако» (1:4). Чтобы не вылететь необходимо стараться зарабатывать очки в каждом проведенном поединке.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ренн» — 1,36
- Ничья – 5,75
- Победит «Сент-Этьенн» — 9,30
Статистика
- «Ренн» выиграл восемь из десяти последних домашних матчей
- «Сент-Этьен» в четырех гостевых поединках не может отпраздновать победы
- В четырех последних очных встречах команд не была зафиксирована ничья
Прогноз
«Ренн» в этой встрече фаворит, но мы считаем, что гости зацепятся, поэтому делаем ставку на плюсовую фору на гостей в (+2) мяча с котировкой 1,55.