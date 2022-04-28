«Ренн» — «Сент-Этьен»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

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вчера, 17:20

«Ренн»

«Ренн» в прошлом туре сумел обыграть «Лорьян» (5:0) и закрепился на третьей позиции чемпионата Франции. Отрыв от «Монако» весьма условный, так как у команд равенство очков. Очень важно качественно провести оставшиеся матчи в Лиге 1, чтобы побороться за еврокубки.

«Сент-Этьен»

«Сент-Этьен» находится в зоне вылета. Команда отстает от спасительного 17-го места на два очка. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Монако» (1:4). Чтобы не вылететь необходимо стараться зарабатывать очки в каждом проведенном поединке.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ренн» — 1,36

Ничья – 5,75

Победит «Сент-Этьенн» — 9,30

Статистика

«Ренн» выиграл восемь из десяти последних домашних матчей

«Сент-Этьен» в четырех гостевых поединках не может отпраздновать победы

В четырех последних очных встречах команд не была зафиксирована ничья

Прогноз

«Ренн» в этой встрече фаворит, но мы считаем, что гости зацепятся, поэтому делаем ставку на плюсовую фору на гостей в (+2) мяча с котировкой 1,55.