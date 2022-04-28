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«Бордо» — «Ницца»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

вчера, 18:27
«Бордо» — «Ницца»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Бордо»

«Бордо» в прошлом туре потерпел поражение от «Нанта» (3:5). Команда идет на девятнадцатом месте. Отставание от зоны переходных матчей четыре очка, а от спасительного 17-го места шесть зачетных баллов.

«Ницца»

«Ницца» чередует победы с поражениями в последних встречах. В прошлом туре удалось сломить сопротивление «Труа» (1:0). Команда расположилось на пятом месте, которое дает право сыграть в квалификации Лиги конференций. Отставание от четвертого места два очка, а отрыв от шестого места один зачетный пункт.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Бордо» – 3,78
  • Ничья – 3,82
  • Победит «Ницца» – 2,04

Статистика

  • «Бордо» не проигрывает в трех последних домашних встречах
  • «Ницца» уступила в трех последних выездных матчах
  • В трех из пяти последних междусобойчиков зафиксирована ничья

Прогноз

«Бордо» в этом поединке важно стабилизировать свою игру. Если это удастся хозяевам, то они, вероятнее всего сумеют уйти от поражения. Играем двойной шанс на «Бордо» с коэффициентом 1,85.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: ФК Бордо
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Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 18:39
Победа гостей, обе забьют.
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