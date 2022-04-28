«Бордо» — «Ницца»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Бордо»
«Бордо» в прошлом туре потерпел поражение от «Нанта» (3:5). Команда идет на девятнадцатом месте. Отставание от зоны переходных матчей четыре очка, а от спасительного 17-го места шесть зачетных баллов.
«Ницца»
«Ницца» чередует победы с поражениями в последних встречах. В прошлом туре удалось сломить сопротивление «Труа» (1:0). Команда расположилось на пятом месте, которое дает право сыграть в квалификации Лиги конференций. Отставание от четвертого места два очка, а отрыв от шестого места один зачетный пункт.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бордо» – 3,78
- Ничья – 3,82
- Победит «Ницца» – 2,04
Статистика
- «Бордо» не проигрывает в трех последних домашних встречах
- «Ницца» уступила в трех последних выездных матчах
- В трех из пяти последних междусобойчиков зафиксирована ничья
Прогноз
«Бордо» в этом поединке важно стабилизировать свою игру. Если это удастся хозяевам, то они, вероятнее всего сумеют уйти от поражения. Играем двойной шанс на «Бордо» с коэффициентом 1,85.