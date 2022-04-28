«Бордо» — «Ницца»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

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вчера, 18:27

«Бордо»

«Бордо» в прошлом туре потерпел поражение от «Нанта» (3:5). Команда идет на девятнадцатом месте. Отставание от зоны переходных матчей четыре очка, а от спасительного 17-го места шесть зачетных баллов.

«Ницца»

«Ницца» чередует победы с поражениями в последних встречах. В прошлом туре удалось сломить сопротивление «Труа» (1:0). Команда расположилось на пятом месте, которое дает право сыграть в квалификации Лиги конференций. Отставание от четвертого места два очка, а отрыв от шестого места один зачетный пункт.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бордо» – 3,78

Ничья – 3,82

Победит «Ницца» – 2,04

Статистика

«Бордо» не проигрывает в трех последних домашних встречах

«Ницца» уступила в трех последних выездных матчах

В трех из пяти последних междусобойчиков зафиксирована ничья

Прогноз

«Бордо» в этом поединке важно стабилизировать свою игру. Если это удастся хозяевам, то они, вероятнее всего сумеют уйти от поражения. Играем двойной шанс на «Бордо» с коэффициентом 1,85.