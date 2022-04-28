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«Марсель» — «Лион»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

вчера, 18:39
«Марсель» — «Лион»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Марсель»

«Марсель» в двух последних поединках сумел отпраздновать победу. В прошлом туре удалось справиться с «Реймсом» (1:0). Команда уже практически гарантировала себе второе место, отрыв от третьей позиции шесть очков, а «ПСЖ» уже оформил чемпионство в прошлом туре. В последней встрече удалось справиться с «Марселем» (1:0).

«Лион»

«Лион» в прошлом туре сумел разгромить «Монпелье» (5:2). Команда расположилась на восьмой позиции в турнирной таблице. Отставание от пятого места, которое дает право сыграть в еврокубках составляет пять очков.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Марсель» – 2,30
  • Ничья – 3,78
  • Победит «Лион» – 3,16

Статистика

  • «Марсель» выиграл пять последних домашних матчей
  • «Лион» не побеждает в четырех последних выездных поединках
  • В пяти последних междусобойчиках две победы «Лиона»

Прогноз

«Лион» может за счет качественной реализации своих шансов у ворот соперника зацепиться за очки. Делаем ставку двойной шанс на гостей Х2 с коэффициентом 1,73.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: ФК Марсель
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Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 18:41
Победит Лион!
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