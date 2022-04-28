«Марсель» — «Лион»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Марсель»
«Марсель» в двух последних поединках сумел отпраздновать победу. В прошлом туре удалось справиться с «Реймсом» (1:0). Команда уже практически гарантировала себе второе место, отрыв от третьей позиции шесть очков, а «ПСЖ» уже оформил чемпионство в прошлом туре. В последней встрече удалось справиться с «Марселем» (1:0).
«Лион»
«Лион» в прошлом туре сумел разгромить «Монпелье» (5:2). Команда расположилась на восьмой позиции в турнирной таблице. Отставание от пятого места, которое дает право сыграть в еврокубках составляет пять очков.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Марсель» – 2,30
- Ничья – 3,78
- Победит «Лион» – 3,16
Статистика
- «Марсель» выиграл пять последних домашних матчей
- «Лион» не побеждает в четырех последних выездных поединках
- В пяти последних междусобойчиках две победы «Лиона»
Прогноз
«Лион» может за счет качественной реализации своих шансов у ворот соперника зацепиться за очки. Делаем ставку двойной шанс на гостей Х2 с коэффициентом 1,73.