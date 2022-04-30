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«Падерборн» — «Занхдаузен»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

вчера, 18:25
«Падерборн» — «Занхдаузен»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Падерборн»

«Падерборн» в пяти последних поединках не проигрывает. В прошлом туре зафиксирована ничья с «Ганзой» (0:0). Клуб расположился на седьмой позиции в турнирной таблице. Отставание от третьего места составляет шесть очков. Ликвидировать этот гандикап за два тура до конца национального первенства практически невозможно.

«Зандхаузен»

«Зандхаузен» идет на 15-й позиции. Команда опережает зону переходных матчей на семь очков, то есть вылететь уже невозможно. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Шальке» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Падерборн» – 1,77
  • Ничья – 3,74
  • Победит «Зандхаузен» – 3,80

Статистика

  • «Падерборн» в пяти последних домашних встречах не проигрывает
  • «Занхдхаузен» в семи последних выездных матчах не проигрывает
  • В трех из четырех последних междусобойчиках зафиксирована ничья

Прогноз

«Падеборн» и «Зандхаузен» могут сыграть без давления. Ожидаем, что в этой встрече увидим высокую результативность. Делаем ставку на тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,60.

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