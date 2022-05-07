«Бетис» — «Барселона» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1651922852

вчера, 14:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Бетис» — «Барселона», который состоится 07 мая 2022 года

«Бетис»

«Бело-зеленые» очень качественно провели нынешний сезон и некоторое время даже шли на третьей позиции в турнирной таблице, однако сдали в результатах. Перед стартом очередного тура клуб занимает пятое место с 58 очками и отстает от ближайшего соперника на три пункта. Чтобы навязать борьбу конкурентам, коллективу необходимо постараться в этом поединке и сотворить небольшую сенсацию. Разница мячей «Бетиса» в нынешнем сезоне (56:38).

2 мая «Бетис» не смог обыграть «Хетафе» (0:0), а 19 апреля команда на своем поле минимально уступила «Эльче» (0:1).

«Барселона»

Каталонцы, несмотря на чередующиеся победы и поражения, все равно смогли обойти «Севилью» и выйти на второе место, выше которого они уже не смогут подняться. Команда набрала 65 очков и опережает ближайшего преследователя только на два пункта, поэтому расслабляться подопечным Хави еще очень рано. Предстоящий поединок будет очень сложным выездом для «сине-гранатовых», где никто им не будет гарантировать очки.

1 мая «Барселона» обыграла на своем поле «Мальорку» (2:1), а 24 апреля неожиданно уступил «Райо Вальекано» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бетис» – 3.3

Ничья – 3.8

Победит «Барселона» – 2.1

Статистика

«Барселона» выиграла шесть матчей из десяти последних во всех турнирах, а «Бетис» одержал четыре победы

«Бетис» не уходит с поля без забитого мяча уже девять матчей на своем стадионе

«Барселона» выиграла семь из десяти последних матчей у «Бетиса»

Семь из восьми последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Бетиса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. Команда умеет настраиваться на важные поединки и мы предполагаем, что хозяева смогут одержать верх над более именитым соперником в один или два мяча.