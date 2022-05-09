Близкие родственники на чемпионатах мира. Отец и сын Пичохос — они были первыми.

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вчера, 21:13

В ноябре 2021 г. в моей статье (https://www.soccer.ru/blogs/record/1292236/metyuz-stenli-yugoslaviya?from=soccer_record&from_nid=1314054), посвящённой чемпионату мира 1950 г., уже был материал о футбольной династии из Мексики. Что-то подкорректируем и, конечно, дополним.

Династия Пичохос

Луис Перес Гонсалес родился 25 августа 1908 года (часто в интернете фигурирует и 1907) в небольшом городке в штате Халиско, западную часть которого омывает Тихий океан. Городок был расположенном менее, чем в 100 км от главного города Гвадалахары, ближе к океану. Но основная футбольная жизнь Луиса проходила в Мехико, в столице страны. В этом городе с 1923 года существовала футбольная команда «Некакса» (Necaxa, по названию одноимённой реки в городе). Поиграв в командах из штата Халиско в конце 20-х годов прошлого века, Луис ненадолго оказался сначала в клубе «Германия», а затем в «Некакса». Он был левым крайним нападающим. Любой болельщик узнавал его издалека, даже не видя его лица.

­­­Всё дело в том, что Луис с определённого момента стал играть в белом берете — это был его фирменный знак.

С появлением этого знака связана интересная история.

Как появился белый берет

Один испанец, проживавший в Мексике, за каждый гол Луиса в ворота «испанского» клуба (выходцев из Испании, был, например, клуб «España»), дарил бомбардиру сразу два берета. Так что беретов у него накопилось много.

Вот фото Луиса Переса:

На первом чемпионате мира 1930 года Луис сыграл в двух первых матчах с Францией и Чили. Он имел запоминающуюся внешность и фамильное прозвище. Как и для большинства мексиканских футболистов, матчи на ЧМ -30 стали дебютными в составе своей сборной в официальных матчах и для Луиса. Надо сказать, что на чемпионате мира у Мексики в составе было всего два игрока из клуба «Некакса», ещё был нападающий Хосе Руис.

Но буквально через пару-тройку лет их клуб станет сильнейшим в чемпионате страны, в сезоне 1932-33 впервые станет чемпионом Мексики. А в 1935 г. клуб 11 игроками был представлен на III Играх Центральной Америки и Карибского бассейна как сборная Мексики (ещё 3 игроков из других клубов добавили). В каждом матче на том турнире играли от 9 до 10 футболистов «Некаксы», мексиканцы стали победителями турнира. Именно в начале 30-х годов клуб получил неофициальное прозвище «Одиннадцать братьев», которое относилось к качеству игры и отличному пониманию игроков на поле. Они также назывались «электриками», так как клуб был создан шотландцем Х.Фрейссером, гендиректором энергетической компании, чья гидроэлектростанция и стояла на реке Некакса.

Вот фото тех «11 братьев», берет у Луиса на фото, кажется, не белый, но не в этом соль:

Во время долгого путешествия команды Мексики вместе со сборной США на корабле из Нью-Йорка в Монтевидео на ЧМ -30 игрокам приходилось облачаться в весьма цивильную одежду. А Луис Пичохос вместо берета красовался в модной шляпе (он стоит крайний слева):

В светлом костюме — вратарь Оскар Бонфильо. Между ним и Луисом Пересом стоит Иларио «Моко» Лопес, перешедший после ЧМ -30 в «Некаксу» и входивший в число «11 братьев». Справа от вратаря стоит Мануэль Росас Chaquetas, старший из трёх братьев Росас, автор двух голов на предстоящем мундиале. А вот крайним справа стоит автор первого гола в истории сборной Мексики на Олимпиадах (в 1928 г.), он же забьёт и первый гол в истории своей сборной на мундиалях в Монтевидео — Хуан Карреньо. Между ним и Мануэлем, обняв обоих, оказался Фелипе Оливарес. Все трое, кстати, были атлантистами, т.е. из клуба «Атланте».

Происхождение прозвища

Прозвище своё Pichojos (раскосый) Луис унаследовал от своего двоюродного брата Томаса. Они вместе играли в Club Deportivo Guadalajara. И прозвище Pichojos первоначально было только у Томаса (всё из-за раскосых глаз, конечно). Но Томас погиб в молодом возрасте в автокатастрофе. А прозвище унаследовал Луис. И его дети, в том числе и девчонки, также жили с этим прозвищем.

Почти всю свою футбольную карьеру Луис Перес отыграл в «Некаксе».

В сборной он играл и на IV Играх Центральной Америки и Карибского бассейна в феврале 1938 г. — всего в одном матче против Венесуэлы, это был его последний официальный матч в футболке «TRI». Завоёван титул чемпионов Игр второй раз подряд. Правда, в конце того года в октябре он играл в трёх неофициальных матчах в команде, которую называли «Мексика», против сборной страны Басков. Но те матчи не учитываются даже в списке неофициальных игр для сборной Мексики на сайте rsssf. По большому счёту, то была не национальная команда, а коллектив сильнейших игроков мексиканской лиги. Да и сборная страны Басков после этих матчей перестала существовать, превратившись в клуб первой мексиканской лиги Deportivo Euzkadi. А ведь это была одна из сильнейших сборных мира. И если бы не гражданская война в Испании, то баски вполне могли бы сыграть на чемпионате мира 1938 года — они были до поры единственной признанной ФИФА федерацией на территории Испании.

Возрождение клуба «Некакса»

История клуба «Некакса» была непростой. Команда прекращала своё существование два раза. В 1943 г. клуб был расформирован. И только через 7 лет, 25 сентября 1950 г. команда под названием «Некакса» вновь вышла на футбольное поле в высшем дивизионе. Вот фото того праздничного события для клуба, в цветочной композиции читается дата «25 IX»:

А в легендарном белом берете в центре Луис Пичохос с другими ветеранами клуба.

Было у отца четыре сына

У Луиса было 4 сыновей, и все играли в футбол, а это уже целая династия Pichojos.

Да что там играли — они все четверо играли в первом дивизионе мексиканского футбола. Только вот отец, к сожалению, не дожил до этого момента.

Где-то с 1946-47 гг. Луис начал терять зрение, катаракта, тогда неизлечимая. Он трудился во всё той же энергетической компании, проверял счётчики. Десятилетний младший сын Марио провожал отца с работы домой, пока тот ещё мог трудиться. Вот семейное фото, на котором младший Марио, один из старших его братьев (скорее всего, Хосе Луис), отец в чёрных очках, жена и дочка:

Луис Перес Пичохос умер в 55-летнем возрасте.

Мировой рекорд

Спустя несколько лет после смерти отца его четверо сыновей установили мировой рекорд — в клубе высшего дивизиона в одном матче на поле вышли сразу 4 родных брата, и вышли они в составе одной команды. Разумеется, это была «Некакса». У всех четверых братьев было прозвище от отца, Пичохос, с римскими цифрами на конце, по старшинству.

К большому сожалению, так до сих пор (даже с помощью мексиканских коллег) не могу точно сказать, когда именно произошёл этот матч. В интернете есть 3 варианта сезонов, когда это было — то ли в 1966-67, то ли в 1967-68, то ли в следующем. Соперник известен, это «Пумас У.Н.А.М.». Исход матча также известен — ничья, правда, то ли 1:1, то ли 2:2. Матч состоялся в воскресенье в Мехико на университетском стадионе в рамках некоего кубкового соревнования.

Доподлинно известно, что один из игроков «Пумас» жёстко выполнил подкат против Родольфо Пичохос III. За брата вступились двое старших родственников, завязалась драка. В результате судья удалил с поля по два игрока в каждой команде. В «Некаксе» это были Хосе Луис Пичохос I и Карлос Пичохос II.

Вот фото, скорее всего, с того матча:

После того «рекордного» матча тренер «Некаксы» сказал, что больше никогда не выставит всех четверых братьев в составе — игроков на поле после этого остаётся мало.

Отец и сын первыми сыграли на мундиалях

Самый младший брат, Марио Перес, сыграл во всех 4 матчах своей сборной на ЧМ -70 на позиции левого защитника в возрасте 23 лет.

Этот тандем «отец — сын» стали в истории чемпионатов мира по времени самыми первыми, сыгравшими на мундиалях.

Марио после чемпионата мира перешёл в клуб «Америка», в котором провёл 9 сезонов, и до сих пор считается лучшим левым защитником в истории клуба.

Кстати, на ЧМ -70 он попал «случайно». Тренер Рауль Карденас включил его в список 22 только потому, что основной игрок Игнасио Хауреги, игравший на ЧМ -62 и ЧМ -66, получил травму.

В национальной команде Марио дебютировал в 1967 г., стал вторым призёром 3-го Чемпионата КОНКАКАФ в марте, а в июле-августе стал чемпионом Панамериканских Игр в составе своей олимпийской сборной. В 1968 году он провёл все 6 матчей на олимпийском турнире в Мехико. Так что в поле зрения тренеров разных сборных он был уже 2-3 года.

На фото Марио Пичохос Перес в форме клуба «Америка»:

В главной сборной Мексики Марио Перес Пичохос провёл 58 матчей и забил один гол. Последний официальный матч в футболке сборной он провёл 6 февраля 1973 года против Аргентины.

В составе «Америка» он провёл 303 официальных матча, забил 3 гола, удалялся 8 раз. Последний матч в карьере за клуб он провёл 11 мая 1978 года.

Легенда.

Новое ли слово в пенальти?

С именем Марио связан один занятный случай в истории мексиканского футбола и мировой статистики. 1 ноября 1973 г. в матче клуба «Америка» на кубок на стадионе «Ацтека» против клуба «Торреон» за 10 минут до истечения основного времени был назначен пенальти в ворота «Торреона». Собирался бить штатный пенальтист чилиец Карлос Рейносо. Вдруг Марио Перес Пичохос вбегает в штрафную и отбрасывает мяч под удар чилийцу. Вратарь быстро сообразил и выбежал навстречу чилийцу. Рейносо не забил. Хорошо, что «Америка» вела в счёте 1:0. Хотя тренер «американистов» потом говорил, что его команда всегда пробует что-то новое к радости болельщиков.

А правилами такое пробитие пенальти в 2 и даже в 3 касания не возбраняется. Так пробивали в 1957 г. бельгийские сборники Рик Коппенс и Андре Питерс (в 3 касания, начинал Рик, он же и забил, при счёте 6:1); в 1982 г. Йохан Кройф и Йеспер Ольсен в «Аяксе» (пас делал Кройф, Ольсен дал ему в ответ, забил Кройф — розыгрыш в 3 касания, при счёте 5:0); в 2005 г. французы Робер Пирес и Тьерри Анри в «Арсенале» (не забили, Пирес забыл коснуться мяча, вели 1:0 в матче с «Ман.Сити»); Месси и Суарес в феврале 2016 г. в «Барсе», забил Суарес, оформив хет-трик, при счёте 3:1. В чемпионате России «Краснодар» против «Терека» тоже забил с розыгрыша (Павел Мамаев подходил к «точке», а забил Фёдор Смолов).

Смущает только в этих эпизодах то, что при 2 касаниях и успешной реализации первому игроку (формально он исполняет пенальти) пишут в протоколе незабитый 11-метровый.

На чемпионатах мира такой розыгрыш не встречался. Ну, может при 48 командах в третьем туре группового этапа, когда уже всё решено, кто-нибудь покуражится.

* * *

Заметил одну любопытную деталь для династии Пичохосов. Отец Луис Перес был левым крайним нападающим, скорее всего левоногим, для простоты левшой. Марио Перес был левым защитником, также левша. Родольфо Перес также был левым защитником. Неужели это передаётся по наследству? Я сам левша (для удара по мячу ногой), но у двоих своих сыновей таких склонностей не замечал. Это дар свыше…