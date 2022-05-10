«Райо Вальекано» — «Вильярреал» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Райо Вальекано» — «Вильярреал», который состоится 12 мая 2022 года

«Райо Вальекано»

Команда из Мадрида только в этом сезоне вернулась в Ла Лигу, но уже успела сделать несколько громких сенсаций во внутреннем первенстве. Сейчас «Райо Вальекано» не проигрывает в чемпионате уже несколько матчей и держится в середине турнирной таблицы на 12 месте. Клуб набрал 42 очка и может считать первый сезон после возвращения успешным. Матч обещает быть интригующим, ведь болельщики придут посмотреть на то, как их команда будет противостоять полуфиналисту нынешней Лиги Чемпионов.

8 мая «Райо Вальекано» сыграл вничью с «Хетафе» (0:0), а первого числа разошелся миром с «Реалом» Сосьедад (1:1).

«Вильярреал»

«Желтая субмарина» пытается зацепиться за еврокубки и пока ей это удается сделать лишь с Лигой Конференций. Команда много сил отдавала Лиге Чемпионов и из-за этого страдали выступления в Ла Лиге. «Вильярреал» перед стартом очередного тура занимает лишь седьмую позицию с 52 баллами, но имеет хорошие шансы ее как минимум сохранить, а возможно и пробиться в Лигу Европы.

8 мая «Вильярреал» сыграл вничью с «Севильей» в чемпионате Испании (1:1), а третьего числа уступил «Ливерпулю» (2:3) в Лиге Чемпионов, ведя по ходу встречи.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Райо Вальекано» – 4.5

Ничья – 3.7

Победит «Вильярреал» – 1.8

Статистика

Девять из десяти последних матчей «Райо Вальекано» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Вильярреал» выиграл только четыре поединка из десяти на выезде

«Вильярреал» выиграл три последних матча у «Райо Вальекано»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Вильярреала», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Хозяева уже решили свои задачи в этом сезоне, и не настолько мотивированы, как «Вильярреал», который хочет закончить чемпионат как можно выше. Прогнозируем победу гостей.