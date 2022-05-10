«Ницца» — «Сент-Этьен» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ницца» — «Сент-Этьен», который состоится 11 мая 2022 года

«Ницца»

Команда всегда старалась держаться в группе лидеров в нынешнем сезоне чемпионата Франции и претендовала на зону еврокубков. Перед стартом очередного тура «Ницца» располагается на шестом месте с 60 очками, но имеет на один сыгранный матч меньше, чем некоторые прямые конкуренты. Чтобы пробиться на более высокие места коллективу необходимо побеждать одного из аутсайдеров и набирать важные три очка.

7 мая «Ницца» проиграла финал кубка Франции «Нанту» (0:1),а первого числа выиграла на выезде у «Бордо» в чемпионате (1:0).

«Сент-Этьен»

«Сент-Этьен» долгое время замыкал турнирную таблицу Лиги 1, и сейчас недалеко ушел вверх. Клуб смог набрать 31 балл и занимает 18 место, отставая от ближайшего соперника на три пункта, при этом также имея одну игру в запасе. Таким образом, команде необходимо побеждать в этой игре, чтобы иметь реальные шансы побороться за место в Лиге 1 на будущий футбольный год. Матч обещает быть сложным и цепким, ведь обеим командам нужны баллы в турнирную таблицу.

30 апреля «Сент-Этьен» проиграл на выезде «Ренну» (0:2), а 23 апреля крупно уступил «Монако» (1:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ницца» – 1.52

Ничья – 4.5

Победит «Сент-Этьен» – 6

Статистика

Семь из десяти последних матчей «Ниццы» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Сент-Этьен» выиграл только два поединка из последних десяти в чемпионате Франции

«Ницца» проиграла три из четырех последних встреч с «Сент-Этьеном»

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.68. Команды много друг другу забивают в личных встречах и поэтому мы предполагаем, что и в этот раз болельщики не останутся без нескольких взятий ворот.