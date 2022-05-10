«Динамо» впервые за 10 лет в финале Кубка. Уверенно обыграли команду Спартака Гогниева

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вчера, 19:20

Яркий матч с фолами, контратаками и явными моментами.

5 выводов об игре «Динамо»

- После трех поражений подряд в РПЛ серьезный и хмурый Шварц нашел правильные слова для коллектива накануне исторически важного полуфинала. «Динамо» не балует фанатов трофеями – ничего не выигрывали, кроме ФНЛ , с 1995 года, когда в серии пенальти вырвали у «Ротора» кубок. Но далеко не все фанаты «бело-голубых» тогда уже родились, поэтому важно обновить чувства, ведь последний свой финал – в 2012-м, проиграли «Рубину» Бердыева после единственного гола Еременко.

- С первых же минут стало понятно, что между соперниками очень большая разница в классе, Гогниев это понимал. Не всегда у фаворита получается подчеркнуть преимущество, но в этом случае стиль «Алании» — искренний и открытый, помогал хозяевам. Шварц выставил основу, только предсказуемо использовал в воротах не Шунина, а Лещука. Команда забегала, задвигалась, увеличили расстояния между линиями в атаке – нервозность была, но игра у «Динамо» пошла.

- Оборона москвичей допустила парочку ляпов, соперник довольно легко проходил опорную зону. Флангами «Алания» не атаковала, для такого наступления нужно придержать мяч, а с этим не клеилось, поскольку высокий прессинг фаворита в целом работал. Но когда гости добирались к штрафной – оборона Лещука оставляла пустые зоны. Правда, чаще это случалось уже при счете 2:0.

- Смолов в середине первого тайма правильно открылся и четко переиграл Солдатенко. На старте второго тайма пришла очередь Захаряна – Арсен удвоил преимущество команды, которая постоянно создавала моменты. Шиманьски и Макарова тоже надо выделить, хотя Дениса фанаты «Динамо» снова могут упрекнуть в желании передерживать мяч. Впрочем, футбольный эгоизм не мешал всем названным игрокам замечать напарников. А на скамейке были Тюкавин и Лесовой – Шварц мог освежить игру после перерыва.

- Шиманьски в день рождения на ровном месте мог доиграться до пропуска финала Кубка – если бы Мешков решил, что его стоит удалить после жесткого подката сзади. По давней привычке после ряда нереализованных моментов (тот же Себа попадал в каркас ворот) и офсайдов «Динамо» подсело. Знаменитая аритмия в действии. Соперники по РПЛ отлично использовали эту манеру команды Шварца – им всегда сложно, когда надо охранять результат. Но когда есть запас в два гола, то завершить матч намного легче. Тюкавин добавил еще один мяч – получился разгром 3:0.

5 выводов об игре «Алании»

- «Алания» Спартака Гогниева – команда, собранная из местных ребят. Это не является автоматическим достоинством, но подчеркивает как плюсы, так и минусы коллектива. Плюсы – есть клубный, региональный патриотизм, как у «Вильярреала», где много воспитанников клуба. Минус «Алании» тоже понятный – набирали ребят без опыта большой игры, поэтому не вышли в РПЛ и остановились на одной сенсации, выбив «Зенит» из Кубка на радость Шварцу.

- На 58-й минуте Хосонов чудом не забил после неудачного выхода Лещука из ворот и суматохи у ворот «Динамо». «Алании» не повезло – Евгеньев не сыграл в том моменте рукой. Стоило попадать в створ ворот, в таком случае атаки «Алании» приобрели бы второе дыхание. Без гола аутсайдер подставлялся под чужие контратаки, а фаворит мог перевести дыхание и сбивать темп игры.

- «Алании» не хватает человека, который чувствует позиционный футбол. Полузащитник с предпоследним пасом нужен, поскольку видим много суеты, достаточно жесткий футбол. Зато сегодня футболисты Гогниева гасили эмоции – очевидно, Спартак просил не ввязываться в перепалки и не получать лишние карточки. Без плеймейкера искали сложные комбинации и давали время Бальбуэне выстроить оборону «Динамо».

- Как и предполагали, раз «Алания» не забила сразу после гола Захаряна – доигрались до красной карточки. Тюкавина явно придержал Шавлохов, а поскольку у него уже была желтая карточка, то вариантов не оставалось – гости остались в меньшинстве. Споры о том, прямая ли эта карточка или вторая желтая, являются бессмысленными, фол очевидный. Вдесятером на камбэк «Алания» уже не претендовала.

- Отдаем должное «Алании» — не сыграли ужасно, хотя понимания соперника не хватило. Можно долго рассказывать, что играют так, как хотят, но в футболе гнуть свою линию постоянно опасно даже для «Манчестер Сити» — потому и подписали Холанда, чтобы появился первый перспективный тяжелый форвард за много лет. «Алания» должна была выманивать «Динамо», сдерживая во второй трети поля, стоило заставить фаворита играть флангами – с этим есть проблемы. А раз сразу мяч оказался у Захаряна, Шиманьски и Макарова, то голы стали делом времени.

Цифровое измерение матча

- 0 ударов в створ – показатель «Алании» в первом тайме. За весь матч дважды потревожили Лещука, но лучшим моментом остался промах. Показательная цифра, отражает характер действий гостей в атаке. Не все получилось, хотя стараний было много. Скоростей и разрезающих передач не хватило.

- 7 из 13 ударов были точными. Еще одна важная статистика, ведь процент попаданий показывает, что «динамовцам» не мешали. Не успевали защитники «Алании» за опекаемыми футболистами, причем не сказать, что Макаров, Смолов и Захарян работали на предельных скоростях.

- 14 офсайдов на две команды. Ясно, что обе команды держали линии обороны достаточно высоко. В принципе, была игра без центра поля. Длительные позиционные атаки появились в меню лишь во втором тайме, когда «Динамо» взяло паузу и выжидало контратак после замен Шварца.

- 4 угловых за весь поединок. Обе команды сужали игру, вингеры смещались в центр, «резали угол», поэтому стандартных положений с углов поля было мало. «Динамо» могло растягивать чужую защиту по ширине, но «Алания» достаточно времени владела мячом, чтобы такая тактика фавориту не пригодилась.

5-й финал «Динамо» за 27 лет. Шанс на трофей подвернулся в пятый раз за три десятилетия. В «Лужниках» может ждать «Спартак», но Шварцу теперь без разницы – и «Енисей», и команда Ваноли не меньше жаждут подержаться за кубок. По сумме сезона, невзирая на грустную весну, «Динамо» точно заслужило финал и шанс на успех.