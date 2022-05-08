Гришин: «Сезон ЦСКА назову не провальным, а неудавшимся»

Бывший тренер и игрок ЦСКА поделился мыслями после поражения армейцев от «Сочи» (0:1) в рамках 28-го тура РПЛ .

В первом тайме «Сочи» играл намного сильнее и забил гол, который вытекал из событий игры. Во втором тайме ЦСКА больше владел инициативой, но моментов не было. В нападении что-то у ЦСКА не клеится последнее время.

Можно ли сказать, что братья Березуцкие потеряли контроль над командой и сами не понимают, во что играет ЦСКА ? Если команда шесть игр проигрывает, то, наверное, что-то надо менять, но мы видим, что Березуцкие почти ничего не меняют, играют одним и тем же составом. Наверное, можно было бы Гбамена, который не очень хорошо играет вторую игру подряд, поменять. Тут надо находиться внутри команды, чтобы понимать и видеть, кто и как тренируется.

Соглашусь ли я, если ЦСКА будет искать нового тренера на следующий сезон и мне сделают предложение? На такой вопрос отвечать некорректно, есть руководство клуба, которое задало свой вектор развития команды. Возможно, сейчас в клубе довольны нынешними результатами, ведь ЦСКА продолжает бороться за третье место.