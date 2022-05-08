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Гришин: «Сезон ЦСКА назову не провальным, а неудавшимся»

сегодня, 09:00
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Бывший тренер и игрок ЦСКА Александр Гришин поделился мыслями после поражения армейцев от «Сочи» (0:1) в рамках 28-го тура РПЛ.

В первом тайме «Сочи» играл намного сильнее и забил гол, который вытекал из событий игры. Во втором тайме ЦСКА больше владел инициативой, но моментов не было. В нападении что-то у ЦСКА не клеится последнее время.

Можно ли сказать, что братья Березуцкие потеряли контроль над командой и сами не понимают, во что играет ЦСКА? Если команда шесть игр проигрывает, то, наверное, что-то надо менять, но мы видим, что Березуцкие почти ничего не меняют, играют одним и тем же составом. Наверное, можно было бы Гбамена, который не очень хорошо играет вторую игру подряд, поменять. Тут надо находиться внутри команды, чтобы понимать и видеть, кто и как тренируется.

Соглашусь ли я, если ЦСКА будет искать нового тренера на следующий сезон и мне сделают предложение? На такой вопрос отвечать некорректно, есть руководство клуба, которое задало свой вектор развития команды. Возможно, сейчас в клубе довольны нынешними результатами, ведь ЦСКА продолжает бороться за третье место.

Согласен с тем, что те цели, которые были на сезон, наверное, уже недостижимы. Сезон я назову не провальным, но неудавшимся. ЦСКА жалко, потому что долго претендовали даже на второе место и вроде нащупали игру, когда приехали легионеры, а затем иностранцы то ли расслабились, то ли попали в нашу атмосферу и сейчас ничего не показывают. Медина на этот раз даже не вышел на поле.

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 09:37
Явно в команде что то происходит. Сдали практически все....Очко хотели взять, все это видели, чтобы рэжэдэ помочь побороться за бронзу. Не может команда с таким составом так играть. Не бывает такого, кто бы не был тренером....Хотя, тренеру нужно руководить игрой, а не сидеть на скамейке и жевать жвачку с братом!
lotsman
lotsman
сегодня в 09:36
Сезон может стать провальным, а может, неудавшимся. Всё зависит от оставшихся матчей. У Армейцев, на данный момент, 47 очков, у Краснодара 45. Если Краснодар сегодня обыграет Арсенал, у них станет 48. Следующая игра у Армейцев с Краснодаром. Если Краснодар выигрывает, то Армейцы остаются с 47ю очками и встречают Ростов, что тоже не подарок. И погоду может испортить Локомотив. Обыграв сегодня Рубин, у них станет 44 очка, и справившись с Динамо и Кр. Сов., они могут обойти Армейцев. В таком случае Армейцы скатываются на 6 строчку и сезон можно назвать провальным. Армейцам надо обыгрывать Краснодар и Ростов, тогда сезон будет просто неудавшийся, с учётом того, что в начале сезона цель ставилась - чемпионство.
drug01
drug01
сегодня в 09:24
Пожалуй согласен
Caniggia
Caniggia
сегодня в 09:11
Скомканный неоднозначный сезон. который оставляет больше вопросов, чем ответов. Главный вопрос - оставлять ли у руля команды братский тандем или всё же Березуцким ещё рано возглавлять топ клуб РПЛ, так как управление командой явно утрачено. Ощущение, что футболисты не знают, что делать на поле, что от них требует главный тренер, так как всё происходящее на поляне напоминает общий хаос и идейную беспросветность. Первые игры с новыми иностранцами на кураже удались, но потом настала реальная картина происходящего. Тренерская мысль в действиях команды отсутствует, как класс и непонятно во что ЦСКА играет. Вообщем, в межсезонье руководству клуба стоит серьёзно задуматься, что предпринять в сложившейся ситуации.
beefs
beefs
сегодня в 09:03
в будущем все поправимо...
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