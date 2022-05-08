Одна победа в семи матчах. ЦСКА беззубый в атаке и пропускает вдвое чаще, чем раньше

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вчера, 10:22

Четыре поражения многое рассказали об «армейцах».

Только один матч без пропущенных мячей

ЦСКА пропускал и от настырного «Спартака» в Кубке, и от закрытой на все пуговицы «Уфы», и от более агрессивного «Урала» в домашней игре, причем дважды. Суммируя промахи обороны в РПЛ , получаем 10 голов в шести поединках. До этого за 22 матча пропустили всего восемнадцать раз, Акинфеева огорчали реже, чем остальных голкиперов высшего дивизиона. Было 0.82 гола за игру, стало 1.67, деградация в два раза.

Что же случилось? Вроде бы ничего необычного, в лазарет не залетали вожаки защитной линии, усталости быть не может, ведь не играли в еврокубках. Просто Березуцкий решил в первом дерби против «Спартака» поставить максимум атакующих игроков, используя даже в опорной зоне созидателей, а не разрушителей. Но что работало на серию побед на старте года – шесть успехов подряд, то стало оружием соперников в дальнейшем. Сразу было понятно, что все нащупают дыры в защите.

Ничья с «Уралом» не помогла разобраться, но четыре гола от «Химок» заставили задуматься. Вынужденно использовали крайних защитников в центральной тройке. Затем перешли на четверку в обороне, а сильно лучше не стало. «Ахмат» мог забить ЦСКА больше, чем один мяч. Да и Тороп, подменивший травмированного Акинфеева, вчера против «Сочи» встретил пять ударов в створ. А в сторону Адамова метко пробили всего один раз за игру, что тоже важно учесть. Не провал, но неудача – абсолютно точно.

Два удара в створ в двух последних матчах

Бледная игра в атаке – еще один аргумент, почему неудачная серия не случайна. Против «Динамо» у ЦСКА было пять ударов в створ, но там вопрос и к подопечным Шварца. Но против «Спартака» в проигранном матче Кубка лишь три точные попытки, против «Ахмата» в гостях вообще одна. Даже дома против «Сочи», как сказано выше, к владениям защиты и вратаря соперника добрались толком один раз.

Разумеется, некоторые неточные попытки ЦСКА тоже опасные. Но объем моментов упал критически. Против «Уфы» еще создали семь шансов, а против «Сочи» хватило сил на один. И смекалки, ведь очевидно, что Заболотный, Карраскаль и Языджи играют откровенно плохо. Турецкий полузащитник не решил, хочет ли оставаться в РПЛ после решения УЕФА об отстранении клубов от еврокубков. Похожие мысли посещают сейчас всех иностранцев, от Бийола до Гбамена.

К последнему еще вернемся, а здесь отмечаем, как слабо в этом сезоне выглядит правый фланг команды. Обляков и Фернандес в тройке лучших создателей моментов в ЦСКА . Иван лидирует – 44 передачи под удар, Марио уступает немного Дзагоеву – 31 точный обычный пас, навес или прострел. А теперь смотрим на ассисты. Обляков сделал 5 голевых передач, но у Фернандеса ни одного ассиста. Он чаще зарывается в защите, что явно вредит атаке.

Седьмое место по интенсивности прессинга

Гбамен жил в лазарете «Эвертона», но тут фактор невезения. А вот когда он трусцой преследует оппонентов, которые без труда преодолевают десятки метров до ворот ЦСКА , то сразу хочется добавить: речь про опорника, у которого меньше перехватов в среднем за полный матч, чем у Эджуке. Нигерийский вингер охотнее работает в высоком прессинге, чем наместник викинга Вернблума на грешной московской земле.

И когда нет опорной точки – начинается веселье. Многие соперники ЦСКА в последних матчах создавали у чужих ворот больше моментов, чем допускали ошибок у своих владений. При этом мячом могли владеть сами «армейцы», это ничего не меняло. У Березуцкого команда, где хватает молодых футболистов, но они дают соперникам больше времени и передач для построения атак, чем «Ростов», «Ахмат» или «Спартак» — три клуба, которая значительно ниже в таблице.

Когда у тебя тренер – бывший защитник, то ты будешь идти в борьбу грубо, как вчера Ахметов перед красной карточкой. Но позиционных ошибок, если команда, владеющая мячом, неправильно откатывается назад в схеме «4-3-3» (иногда «3-4-3») при потере, всегда немало. Нервозность чувствуется, идеальной связки в центре поля нет. В одном матче играют Гбамен и Дзагоев, затем появляются Мухин и Обляков, но ничего принципиально не меняется. У соперников есть моменты с приличным xG, вратари ЦСКА пропускают вдвое чаще.

Пяти мячей хватало, чтобы изменить ход сезона

«Ахмат» забил второй мяч в концовке, если бы ЦСКА среагировал быстрее – могли набрать один пункт. Тут ведь не речь о провалах, как у бедного «Рубина», а именно о рутинных, будничных и скучноватых неудачах в промышленных масштабах. Не пропускайте второй от «Урала» — забирайте три очка. Не позволяйте «Уфе» сравнять счет первым ударом в створ на 94-й минуте матча – еще два пункта к тому, что заработали.

Суммируя такие моменты в РПЛ , получаем шесть пунктов наверх. В таком случае ЦСКА шел бы вторым с 53 очками в активе. Второе место, пускай и без борьбы с «Зенитом» за чемпионство. Но лучше четвертой строчки с риском оказаться ниже «Краснодара», который сражается без поддержки опытных иностранцев. Братья Березуцкие показали себя незрелыми наставниками, когда изначальный план – все в атаку с пасами на Языджи, перестал работать.

Причем даже к серии побед ЦСКА можно придираться, там было голы на последних минутах, там хватало случайных поворотов сюжета. Даже матч против «Рубина» совсем не такой по наполнению, как по счету – 6:1. То есть нынешние неудачи с шестью осечками в семи матчах и случайной победой над деморализованным «Динамо» являются следствием всего, что видели в начале года, но предпочитали не замечать, раз у Языджи пошли удары. Но Юсуф по своей давней привычке сбавил, у Карраскаля трудолюбие тоже не среди основных достоинств.

Заболотному не хватает класса. У Антона прямой конкурент уехал в Швейцарию, но в чистом поле форвард не сумел забить ни разу. Вылет из Кубка тоже ударил по команде, ведь надеялись на трофей – мотивация и цель на концовку сезона, а уступили не «Зениту», а «Спартаку», середняку сезона в таблице РПЛ . Вот и получается, что новое руководство, которое пинало Бабаева и Гинера за их позицию зимой – бродили слухи о желании сменить тренера, не всех новичков одобрили единогласно, не победило.

Проиграли все, кроме соперников ЦСКА . Причем сохранения привычного финансирования, как и у «Спартака», остается вопросом без ответа. Это, как и отстранение от еврокубков, повлияло на все московские клубы, которые попадали в престижные турниры через РПЛ . Но дело не только в моральной стороне, «армейцы» играют не ужасно, но неправильно. И вот тут уже вина тренера. Когда Березуцкий побеждал, то хвалили, делая отсылку к везению и случайностям.

Сейчас закономерно теряют очки и извиняются перед фанатами, да и соперники упрямые попались. Нельзя обвинить «Сочи» в плохой игре в футбол. Соотношение точных ударов один к пяти в пользу Федотова, победил тот, кто работал грамотнее.