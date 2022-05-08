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Шатов: «Не скажу, что „Урал“ выглядел блекло или плохо со „Спартаком“»

сегодня, 11:55
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Полузащитник «Урала» Олег Шатов назвал причины поражения екатеринбургской команды в 28-м туре РПЛ от «Спартака» (1:3).

Все говорят, что схема «Спартака» 4-4-2 стала неожиданной для «Урала»? Да нет, готовились и к той, и к другой схеме [«Спартака»], следили как они играли во втором тайме с «Крыльями» и вырвали победу. Готовились, но чуть-чуть где-то не справились.

Где? Пропустили необязательный мяч с углового — и уже нужно было рисковать: идти вперед большими силами и отыгрываться. Но этой ситуацией воспользовались такие мастера как Промес, Мозес, Николсон, Зобнин — у нас стали появляться зоны, где «Спартак» себя чувствовал достаточно комфортно после забитого мяча. Скорее всего, это и наша вина тоже. Нужно разобрать эту игру, сделать выводы и постараться больше не допускать таких ошибок.

Готовили такую же качественную игру в атаке, как была с «Динамо», и надежную игру в обороне без мяча — это то, что мы показывали в последние игры. В атаке [против «Спартака»] где-то что-то получалось местами — не скажу, что мы выглядели блекло или плохо — но все вместе допустили в обороне ошибки, которые «Спартак» не простил.

«Спартак» обезопасил себя от вылета из РПЛ благодаря победе над «Уралом».

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 13:59
В пользу Спартака сыграла реализация в первом тайме.
Давненько так много не залетало подряд - последний раз подобное было в Кубковом матче с Кубанью, ну и с Арсеналом дома.

Хорошо что 3-х забитых мячей хватило для победы!
ABir
ABir
сегодня в 13:26
В открытый футбол Спартаку сложно противостоять
David Young
David Young
сегодня в 13:01
Хороший разбор.
старина
старина ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 12:51
Вчера....
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:18
Спартак был более мастеровитее.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:00
Сегодня просто Спартак был чуть чуть удачливей .
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