Самые критикуемые футболисты сезона. Погба и Магуайр против Месси и Бэйла

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вчера, 13:00

Суперзвезды тоже получают на орехи.

Когда Марк Твен писал «Приключения Гекльберри Финна», то наперед знал, что его произведение будут нещадно критиковать. Изначально за «босяцкий язык». Во вторую очередь — за сатиру над расистами, которые в его век были популярными и почитаемыми людьми. А вот через сто лет Твена уже пинают за использование некорректных слов и расистские стереотипы.

Но Сэмюэл Клеменс – настоящее имя писателя, не жил в век интернета. Сразу после публикации книги ему не могли написать десятки тысяч комментариев, которые футболисты сейчас получают еще до конца матча, мгновенно после ошибки. Подкалывать футболистов можно и нужно, как делают с друзьями или недругами. Но важно не переходить грань, которую пересекли, когда говорим о Харри Магуайре. Да, защитник за 87 млн евро играет ужасно, как и весь МЮ . Конечно же, ему не стоило соглашаться быть капитаном команды, не тянет.

А вот угрозы расправы, после которых футболист задумался об охранниках для близких людей – нездоровая реакция. С другой стороны, тема критики всегда с нами, поэтому вспомним тех, кому достается здесь и сейчас.

7 место. Ромелу Лукаку

Пришлось извиняться за слова о желании вернуться в «Интер». А фанаты из Милана отреагировали резко – не хотят видеть «предателя», который вернулся в АПЛ . Обстоятельства той сделки были другими, «нерадзурри» вынужденно отдали Лукаку, ведь появились финансовые проблемы. А вот чисто футбольная критика Ромелу в «Челси» справедливая. Он жалуется, что схема Тухеля не подходит, словно только начал играть в футбол. Знал, куда шел, понимал, как играют лондонцы. Пора принимать ответственность. Бельгиец точно не любимчик фанатов «Челси». Лукаку не такой молодой, как Доннарумма – Джиджи тоже пожалел, что уехал из Милана. И у бельгийца теперь есть репутация, не заиграл не только в «Челси», но и в составе МЮ . Теперь Ромелу отправится в Париж?

6 место. Гарет Бэйл

Футболист и его агент виноваты в том, что Бэйла критикуют. Валлиец сам провоцирует фанатов со всего мира, и особенно самого «Реала», ведь честно признается: в футбол играть не спешит, а миллионы пусть платят. Некрасивая позиция. Среди игроков достаточно тех, кто не любит футбол, а просто зарабатывают, но Бэйл давно перешел границу. Гарет ссылался годами на мелкие травмы, которые тяжело подтвердить врачам. А когда не попадает в состав по решению тренера – обижается на Анчелотти. Возможно, валлийскому самураю нужна работа с психологом, но критикуют его по делу. Валлийцу платят почти 32 млн евро, а не получают в ответ хотя бы уважения, раз голы бисиклетой в финале ЛЧ остались в прошлом.

5 место. Антонио Рюдигер

История немного локальная, поскольку в мире найдете людей, которые похвалят Рюдигера за игру в футбол. Но когда узнаешь детали дела, то становится понятно, почему Антонио не любят многие фанаты «Челси». Во-первых, устроил аукцион и выбрал клуб, где заплатят больше, хотя в Лондоне его приютили, а Тухель сделал все, чтобы немец вышел на пик формы. Во-вторых, Рюдигер не уважает соперников и никогда не скрывал, что предпочитает грубый подход на поле. За это Антонио критикуют эксперты и соперники по АПЛ . Наконец, защитник считает себя невероятным игроком, нередко спорил с главными тренерами, но может совершить глупейшую ошибку. Непростой персонаж, который теперь будет головной болью Анчелотти.

4 место. Поль Погба

Француз ведет переговоры с «Манчестер Сити», но Гвардиола сомневается, нужен ли ему перебежчик из МЮ . Сам факт таких контактов многое объясняет о Погба. Но Поль не хочет оставаться в Англии, поскольку считает, что его слишком сильно критикуют. Задумывался ли француз, что негатив связан с тем, как Поль играет в футбол? Мастер с невероятными возможностями напоминает о себе несколько раз за сезон – как в матче против «Лидса» на старте, когда отдал четыре голевые передачи за поединок. Но его неорганизованность негативно влияет на команду. А еще возникла та же проблема, что у Бэйла и «Реала» — Погба досиживает контракт с МЮ из-за гигантской зарплаты.

3 место. Лионель Месси

Роналду критикуют, но это не сравнить с тем, что получил в свой адрес Месси. Фанаты МЮ понимают, что Криштиану постарел, но не сомневаются в его профессионализме. Поклонники ПСЖ – а они парни эмоциональные, так исторически сложилось, освистывали Месси, ведь видят, как форвард ходит по полю пешком. Лионель может сделать 13 голевых передач в Лиге 1 с закрытыми глазами. Но за сезон во Франции забил лишь 4 мяча, достал до собственного дна. Кроме того, не факт, что Месси вообще хочет играть за ПСЖ . С радостью бы вернулся в «Барселону», если Хави и Лапорта примут. Французы это понимают, их такое отношение оскорбляет, ведь никто насильно в Париж взрослого мужчину из Аргентины не тащил. Сам пришел за огромной зарплатой и с мечтами о победе в ЛЧ .

2 место. Неймар

Традиционная цель для всех, кто любит критиковать супервезд футбола. Тридцатилетний форвард не повторил успехи великих бразильцев из прошлого. Вряд ли когда-то станет лучшим игроком планеты. Можно надеяться на чудо в Катаре, если Тите подготовит Бразилию к прорыву, а «десятка» проведет идеальный турнир? Да, тогда получим аналог взлета Роналдо в Японии и Южной Корее, когда после всех травм и проблем «Зубастик» заработал еще один «Золотой мяч». Бензема тоже можно вспомнить как пример, путь к личному трофею проходит бывший хулиган. Но Неймар не спешит взрослеть. Ставит на класс, что позволяет Лига 1, но остается незрелым футболистом в тридцать лет. Плачет, капризничает, жалуется, выражается недовольство, устраивает загулы. Катарские шейхи с радостью бы с ним расстались, но кто потянет контракт Неймара? Сейчас ни один тренер не скажет, что без бразильца его команда не сможет выигрывать.

1 место. Харри Магуайр

Тут все понятно. В футболе критика иногда бывает несправедливой, но крайне редко направлена на игрока, который на поле или за его пределами ведет себя адекватно. Когда тебя все вокруг не любят, то причина чаще в твоем личном поведении, особенно в мире взрослых. Дети могут буллить слабого и невинного, но Магуайр или Месси, Неймар или Погба в какой-то момент начали считать себя непогрешимыми, а весь мир – врагами или недостойными права голоса. Бензема тоже критиковали, француз в молодости огрызался, а затем подтянул гетры и мчится к мечте. Вот это – правильная реакция на неудачи и нередко справедливую критику в спорте. Карим поменялся, а вот футболисты из этого списка могут не сделать полезных выводов и не признать, что стали кузнецами собственных несчастий.