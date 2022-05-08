Талалаев: «Злости молодых чеченцев достаточно, чтобы обыграть кого угодно»

Главный тренер «Ахмата» поделился мыслями после победы в матче РПЛ с «Нижним Новгородом» (1:0).

Вы видели, что мы не очень хорошо вошли в игру, потом перестроились по ходу, сделали несколько перестановок. И в конце первого тайма, в принципе, уже имели два момента, когда должны были забивать.

После удаления во втором тайме команда проявила характер, волю, бились на каждом участке. Плюс, мне кажется, мы все-таки были ближе ко второму голу. У нас был выход один на один, плюс хороший удар из пределов штрафной. Поэтому я думаю, что мы вполне заслуженно победили.

Травма лидера [Семенова], уход другого лидера — Бериши — тоже по травме. У нас злости достаточно, у нас умения не хватает в завершающей стадии атаки. А так характера, злости, поверьте… Одной злости молодых чеченцев достаточно, чтобы обыграть кого угодно. Вы видели, как Умаев вошел в игру? Как Лечи [Садулаев] в первом тайме рвался к воротам? Мы сейчас про разные вещи говорим.

Меня немножко не удовлетворило качество футбола, в который мы играли, когда были 11 на 11. Все остальное: ребята — большие молодцы! Спасибо им.