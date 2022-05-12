Воссоединение Френки и Эрика, мытарства Погба и обновки «Реала». Летняя трансферная лихорадка уже здесь

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вчера, 21:27

Футбольные слухи.

Андрей Ярмоленко покидает «Вест Хэм»

Хорошая новость для фанатов «Вест Хэма»: клуб окончательно отказался от идеи предложить новый контракт Андрею Ярмоленко. Новость хорошая, потому что уход украинца позволит «молотобойцам» стать сильнее. Ярмоленко — самый высокооплачиваемый игрок «Вест Хэма» с недельной зарплатой 120 тысяч фунтов. За время выступлений в Лондоне Андрей забил несколько важных мячей, но в целом возложенных на него надежд не оправдал.

Трансфер из дортмундской «Боруссии» и зарплата за четыре года обошлись ВХ в сумму, превышающую 50 миллионов евро, при этом Ярмоленко провел на поле 3341 минуту (в среднем 8 полных матчей за сезон) и сделал 20 результативных действий (в среднем 5 за сезон). За последние два года у него 1 гол в Премьер-Лиге. Очевидно, что «Вест Хэм» будет надеяться на существенно более высокую эффективность футболиста, который придет на зарплату Ярмоленко.

Интересный пункт в контракте Эрлинга Холанда с «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» не является конечным пунктом в карьере Эрлинга Холанда. Во всяком случае, такой вывод можно сделать на том основании, что контракт с «горожанами» предполагает клаусулу в размере 150 миллионов евро. По данным Bild, этот важный пункт вступит в силу в 2024 году, в то время как соглашение норвежского форварда с «Ман Сити» будет рассчитано до 2027 года.

Если это подтвердится, то речь о чертовски важной детали, в то же время наличие клаусулы абсолютно вписывается в принципы, которыми руководствуются люди, управляющие карьерой Эрлинга Холанда (его отец и агентство Мино Райолы). Ключевой принцип — полный контроль над карьерой и нежелание попадать в зависимость от решений клуба.

Переходы из «Зальбурга» в дортмундскую «Боруссию», как и теперешний отъезд из Германии запланированы заранее. И если Холанд собирается снова сменить клуб через два года, то об этом подумали уже сейчас. Считается, что «Ман Сити» выиграл борьбу за Эрлинга у «Реала», но что если Флорентино Перес договаривался не о мгновенном трансфере? Бензема собирается продлить контракт с «Реалом» на год, чтобы оставить службу в Мадриде в 2024 году. Тут-то «сливочным» и понадобится форвард…

Неприкаянный Поль Погба в поисках щедрых работодателей

Громко и смешно прозвучала новость о том, что «Бавария» включилась в гонку за Погба. Очень похоже, что эта гонка виртуальная, как и многое в этом мире. Агенты француза пытаются раскачать интерес к талантливому футболисту с сомнительной репутацией и большими финансовыми запросами, но каждый следующий вброс в СМИ выдает отчаяние тех, кто пытается трудоустроить француза.

Погба отправляли в «Ювентус», «Реал» и «Манчестер Сити», а теперь добавили в эту славную компанию «Баварию». Очень креативно. Столь неуклюжее включение «Баварии» в список соискателей автографа Поля является попыткой взбодрить единственный топ-клуб, который способен предложить французу устраивающий его контракт. Действительно важная и плохая новость для стороны футболиста: ПСЖ не продвинулся в вопросе согласования сделки по подписанию Погба, на «Парк де Пренс» взяли время на размышления. Если уже ПСЖ задумывается, то дело совсем плохо.

«Реал» подписал Рюдигера и готовит грандиозную презентацию для Мбаппе

The Athletic подтвердил, что сделка по переходу Антонио Рюдигера в «Реал» на правах свободного агента закрыта: немецкий защитник прошел медицинское обследование и подписал контракт, объявление будет сделано по завершении футбольного сезона. Ждут в Мадриде и еще одного свободного агента — Килиана Мбаппе, и хотя французский форвард принципиально ничего не рассказывает о своем будущем, а ПСЖ продолжает надеяться на продление контракта, с каждым днем это представление все больше походит на фарс.

На днях Килиан обедал в Мадриде и, как говорят, подыскивал себе дом в испанской столице. Ни «Реал», ни Мбаппе не хотят провоцировать ПСЖ , поэтому о переходе будет объявлено после 1 июля, когда контракт футболиста с нынешним клубом полностью истечет. Сообщается, что «Реал» готовит королевскую презентацию для Мбаппе. Не исключено, что Килиана представят за пределами «Сантьяго Бернабеу», так как клуб хочет сделать это событие масштабным и собрать больше 100 тысяч болельщиков.

Френки Де Йонг и Эрик тен Хаг воссоединятся в «Манчестер Юнайтед»

Эрик тен Хаг собирается строить новый «Манчестер Юнайтед» вокруг футболистов, которым может доверять. Одним из ключевых игроков нового проекта должен стать Френки Де Йонг, который играл под руководством тен Хага в «Аяксе», вместе они достигали полуфинала Лиги чемпионов. О готовности «Барселоны» рассмотреть внушительные предложения по Де Йонгу известно давно, каталонцам нужна крупная продажа для обеспечения поставленных на лето трансферных задач.

Кроме того, у голландца осталось только два года по контракту с «Барсой», которая на фоне своих финансовых проблем просто не имеет права упустить прибыль. «Манчестер Юнайтед» уже провел переговоры о потенциальной сделке, в ближайшие недели консультации продолжатся, а в какой-то момент их активным участником наверняка станет Эрик тен Хаг, ведь Де Йонга придется убеждать лично перейти в клуб, который на следующий сезон остался без Лиги чемпионов и находится в самом начале нового пути.