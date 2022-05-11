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«Астон Вилла» договорилась с «Барселоной» о выкупе Коутиньо

сегодня, 22:07

«Астон Вилла» договорилась с «Барселоной» о выкупе контракта полузащитника Филиппе Коутиньо, арендованного до конца сезона. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо:

Полное соглашение достигнуто между «Барселоной» и «Астон Виллой» по Филиппе Коутиньо. Сделка завершена и скоро об этом будет объявлено. Коутиньо станет игроком «Астон Виллы» на постоянной основе.

Стивен Джеррард сыграл ключевую роль в том, чтобы Филипп продолжил карьеру в «Астон Вилле».

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова продать Коутиньо в «Астон Виллу» по сниженной цене.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 23:18
Остаётся пожелать бразильцу удачи с новой командой
RoArt
RoArt
сегодня в 22:50
За 10 млн. возьмут, Барсе главное зарплату его скинуть, пох уже на деньги...
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 22:26
Ну и хорошо.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 22:26
Вилла начала большую покупку.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 22:11
Зачем он им нужен?
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