«Астон Вилла» договорилась с «Барселоной» о выкупе Коутиньо

«Астон Вилла» договорилась с «Барселоной» о выкупе контракта полузащитника Филиппе Коутиньо, арендованного до конца сезона. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо:
Полное соглашение достигнуто между «Барселоной» и «Астон Виллой» по Филиппе Коутиньо. Сделка завершена и скоро об этом будет объявлено. Коутиньо станет игроком «Астон Виллы» на постоянной основе.
Стивен Джеррард сыграл ключевую роль в том, чтобы Филипп продолжил карьеру в «Астон Вилле».
Ранее сообщалось, что «Барселона» готова продать Коутиньо в «Астон Виллу» по сниженной цене.