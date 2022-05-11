«Астон Вилла» договорилась с «Барселоной» о выкупе Коутиньо

«Астон Вилла» договорилась с «Барселоной» о выкупе контракта полузащитника , арендованного до конца сезона. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо:

Полное соглашение достигнуто между «Барселоной» и «Астон Виллой» по Филиппе Коутиньо. Сделка завершена и скоро об этом будет объявлено. Коутиньо станет игроком «Астон Виллы» на постоянной основе.

Стивен Джеррард сыграл ключевую роль в том, чтобы Филипп продолжил карьеру в «Астон Вилле».