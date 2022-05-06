Битва «Сочи» и ЦСКА за пьедестал и «Зенит» в ранге чемпиона. Расставляем акценты в 28-м туре РПЛ

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вчера, 15:00

Сочный футбольный уикенд с РПЛ .

«Крылья Советов» — «Динамо»

1. Обе команды подходят к очному матчу с двумя поражениями в предыдущих турах РПЛ . «Динамо» выбыло из чемпионской гонки после неудач в матчах с ЦСКА (0:1) и «Уралом» (2:3), досрочно вручив титул «Зениту», а «Крылья Советов» упустили возможность подняться выше седьмого места, проиграв «Химкам» (1:4) и «Спартаку» (1:2).

2. В матче первого круга «Крылья Советов» одержали минимальную победу над «Динамо» в Москве. Единственный гол в середине первого тайма забил Роман Ежов.

3. Игорь Осинькин в качестве тренера выиграл у «Динамо» три матча из трех с общим счетом 5:0. Первую победу одержал в 2016 году с «Кубанью» и уже дважды обыгрывал Сандро Шварца (2:0 в прошлом розыгрыше Кубка России и 1:0 в первом круге текущего сезона РПЛ ).

«Урал» — «Спартак»

1. В предыдущем туре «Спартак» одержал первую волевую победу в сезоне, превратив 0:1 в домашнем матче против «Крыльев Советов» в 2:1 благодаря дублю Александра Соболева. «Спартак» стал последним клубом РПЛ в нынешнем чемпионате, которому удалось набрать три очка в матче, по ходу которого противник вел в счете. В прошлом сезоне «красно-белые» были лидерами турнира по этому показателю (6 волевых побед).

2. «Урал» в 27-м туре тоже добился волевой победы в матче с «Динамо»: пропустили уже на 7-й минуте от Захаряна, но выиграли 3:2. А вообще у «Урала» две победы подряд в РПЛ , и останавливаться на этом команда Игоря Шалимова не собирается, ведь есть шанс не только обезопасить себя от прямого вылета, но и выбраться из зоны стыковых матчей, где «шмели» сейчас находятся.

3. В первом круге «Спартаку» принес победу гол Романа Зобнина — 1:0. Москвичи не проигрывают «Уралу» на протяжении четырех встреч, а два последних матча в Екатеринбурге завершились ничьими — 0:0 и 2:2.

«Нижний Новгород» — «Ахмат»

1. В матче прошлого тура РПЛ «Нижний Новгород» упустил преимущество в два мяча над «Арсеналом», игра закончилась со счетом 2:2. Серия команды Александра Кержакова без побед растянулась уже на месяц и насчитывает четыре матча (два поражения, две ничьи).

2. Победой над ЦСКА в предыдущем туре «Ахмат» прервал серию из семи матчей без побед в РПЛ . Кроме того, прервалась поистине удручающая серия поражений «Ахмата» от ЦСКА : до этого грозненцы проиграли «армейцам» восемь матчей подряд с общим счетом 0:20.

3. Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев в 2014-2016 годах работал в Нижнем Новгороде, в общей сложности провел 86 матчей у руля «Волги» (29В 13Н 44П).

«Зенит» — «Химки»

1. Первый матч «Зенита» после завоевания четвертого кряду титула победителей РПЛ . Как и в прошлом сезоне, петербуржцы оформили чемпионство в домашнем матче с «Локомотивом».

2. «Химки» не проигрывают в РПЛ уже два месяца, последнее поражение потерпели от «Локомотива» 6-го марта (2:3). Беспроигрышная серия команды Сергея Юрана растянулась уже на семье матчей (4 победы, 3 ничьи).

3. Накануне матча с «Зенитом» покинул свой пост генеральный директор «Химок» Владимир Габулов, которому грозит отстранение от футбольной деятельности после того, как он вошел в судейскую после матча с «Уфой» и пытался оказать давление на арбитров.

ЦСКА — «Сочи»

1. Центральный матч тура, в котором сразятся команды, претендующие на попадание в тройку призеров. За три тура до финиша «Сочи» занимает третью строчку (49 очков), а ЦСКА идет четвертым (47).

2. У ЦСКА только одна победа в последних шести матчах. После бодрого весеннего старта команда Алексея Березуцкого расклеилась, что обернулось большим количеством потерянных очков в РПЛ и вылетом из Кубка России от «Спартака».

3. ЦСКА и «Сочи» уже встречались в этом году: в начале марта «армейцы» одержали волевую победу (2:1) в 1/8 финала Кубка России благодаря дублю Игоря Дивеева. Защитник дважды забил после угловых в исполнении Юсуфа Языджи.

«Уфа» — «Ростов»

1. «Уфа» занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице и отстает от 14-го места, которое оставляет надежду в виде стыковых матчей, на 4 очка. На днях генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в очередной раз признался, что башкирский клуб исчезнет с футбольной карты России в случае вылета из Премьер-Лиги.

2. Серия «Ростова» из четырех побед подряд прервалась в Краснодаре, где одноименный клуб оказался сильнее соседей в южном дерби — 2:1.

3. «Уфа» — крайне неудобный противник для «Ростова». «Желто-синие» сумели выиграть только в одном из семи последних матчей.

«Арсенал» — «Краснодар»

1. «Арсенал» — претендент №1 на вылет в ФНЛ . Туляки занимают последнюю строчку в таблице с отставанием от зоны стыковых матчей на 5 очков.

2. Команда Миодрага Божовича не одержала ни одной победы в десяти весенних матчах.

3. «Краснодар» выиграл у «Ростова», а потом и у «Локомотива» в перенесенном матче. Эти результаты помогли «быкам» закрепиться на пятой строчке в таблице, теперь могут попасть даже в тройку, если ударно проведут концовку сезона, а конкуренты будут терять очки.

«Локомотив» — «Рубин»

1. По итогам предыдущего тура «Рубин» опустился в зону стыковых матчей.

2. В предыдущем туре «Рубин» проиграл «Сочи» на своем поле со счетом 0:6. Это уже второе поражение с шестью пропущенными мячами за полтора месяца, до этого ЦСКА выиграл у казанцев 6:1. Не удивительно, что «Рубин» на втором месте по пропущенным голам в РПЛ — уже 50 раз доставали мяч из сетки. Больше пробоин только у тульского «Арсенала» — 54.

3. «Локомотив» выбыл из борьбы за высокие места после поражений от «Зенита» и «Краснодара», зато «железнодорожники» досрочно открыли летнюю трансферную кампанию, объявив о переходе черногорского форварда Марко Раконьяца.