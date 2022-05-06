Роковой «Реал» шокировал «Сити» в Лиге чемпионов и, возможно, выиграл «золото» АПЛ для «Ливерпуля»

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вчера, 20:59

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«Манчестер Сити» создал богатую историю под началом Пепа Гвардиолы, а этот сезон должен был стать венцом творения каталонца, если бы «горожане» выиграли Лигу чемпионов и продолжили доминировать в АПЛ . После сокрушительного (не по счету, а по эмоциональному восприятию) поражения в Мадриде «Ман Сити» рискует остаться вообще без трофеев и утонуть в слезах досадного разочарования. Вылет команды Гвардиолы из Лиги чемпионов, да еще и настолько болезненный, не может пройти бесследно. Есть все основания предполагать, что своим чудо-камбэком на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» не только обеспечил себе путевку в Париж, но и задобрил будущего соперника по финалу, приблизив его к чемпионству.

«Реал» перебил хребет мотивации «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» привык побеждать в чемпионате Англии, при Гвардиоле взяли уже три титула, по турнирной дистанции сложного турнира, состоящего из 38 матчей, движутся накатом, пользуясь безусловными преимуществами футбольной системы Хосепа и самым качественным «длинным» составом в лиге. «Ман Сити» продолжает клепать победы в АПЛ на классе и по инерции, но после стольких триумфов матчи внутреннего чемпионата уже не так заводят. В приоритете у «горожан» была победа в Лиге чемпионов, об этом Гвардиола говорил прямо:

Мы должны выиграть Лигу чемпионов. Тогда сможем получить мировое признание. Сможем ли это сделать? Я не знаю. Впрочем, стоит отметить, что мы 5 сезонов стараемся доминировать. Наша команда всегда боролась за трофеи.

В прошлом сезоне «Ман Сити» чувствовал Кубок чемпионов на расстоянии вытянутой руки, на этот раз собирались забрать трофей, учтя горький опыт поражения в финале с «Челси». По репликам футболистов и тренеров можно сделать вывод, что хребтом мотивации «Манчестер Сити» в этом футбольном сезоне была погоня за победой в Лиге чемпионов. Пока эта морковка на удочке маячила впереди, хватало настроения и на матчи АПЛ . «Реал» лишил Гвардиолу и его команду главного стимула, «Ман Сити» остался один на один с четырьмя матчами чемпионата до конца сезона. Больше ничего хорошего их не ждет.

Отныне претенденты на английскую корону в неравных условиях

В отличие от «Ливерпуля», который уже выиграл Кубок Английской Лиги, а в мае сыграет в финалах Кубка Англии и Лиги чемпионов. «Красные» претендуют на «квадрупл», само существование такой возможности их должно воодушевлять на подвиги: команда Клоппа чувствует себя неуязвимой, ведь они еще ничего не проиграли. Может быть, где-то это сыграет злую шутку, или эйфория выдохнется к финалу Лиги чемпионов, но сейчас «Ливерпуль» в прекрасном настроении, в то время как «Ман Сити» погружен в фрустрацию.

Поражение в полуфинале Лиги чемпионов может случиться с каждым, но здесь важно учитывать обстоятельства. Во-первых, слишком неожиданным и шокирующим получился камбэк «Реала»: если у ребенка не будет конфеты, он будет жить спокойно, но если вручить ему сладость, а потом жестоко отнять, истерика неизбежна. Во-вторых, «Сити» не является великой командой с точки зрения менталитета. В-третьих, вылет из Лиги чемпионов ведет к кризису перфекциониста, которым, несомненно, является Гвардиола.

Такие люди способны блестяще делать большую и сложную работу очень качественно, но стоит им допустить ошибку — несите следующего, дальнейший процесс теряет для них смысл, потому что полученный результат не будет идеальным. А раз так, то и прикладывать максимум усилий незачем, ведь все уже испорчено. В чемпионском сезоне «Ливерпуля» «Сити» отстал от первого места на 18 очков — в какой-то момент преимущество «красных» отключило перфекционизм Гвардиолы, как может отключить его сейчас вылет из Лиги чемпионов, на которую делалась большая ставка.

Мотивация спадает, а давление на «Сити» возрастает

Психологически «Ливерпуль» находится в гораздо более выгодном положении. У «красных» уже есть трофей, а еще впереди два финала. Сражаться будут до последнего, но прекрасно понимают, что сезон может получиться изумительным даже без победы в Премьер-Лиге. «Сити» может себя порадовать только победой в АПЛ , давление, а вместе с ним и страх ошибки возрастает. Забыть сходу такую боль не получится, да и не дадут. Каждая осечка может оказаться роковой. Команда Гвардиолы играет хорошо, когда вокруг все хорошо, но в последних турах сезона понадобится нет только мастерство, но и менталитет, давший трещину.

Отрыв от «Ливерпуля» составляет одно очко за четыре матча до финиша сезона. Отыграть одно очко за четыре тура проще, чем забить два мяча за полторы минуты, как сделал «Реал». Такие аналогии непременно будут лезть в голову накануне матча против «Ньюкасла» — ближайшего в календаре. «Сороки» сейчас не подарок, после зимней трансферной кампании оставили далеко позади зону вылета, в которой провели половину сезона, и забрались на десятую строчку в турнирной таблице. А теперь еще и на чемпионскую гонку могут оказать влияние.

Игра против «Ньюкасла» сейчас самая важная, ведь за четыре дня оправиться от фиаско в Мадриде будет сложно. Если «Ман Сити» останется без победы, то разброд и шатания в команде только усилятся, а «Ливерпуль» почти наверняка заберет титул. Впрочем, самим «красным» еще играть против «Тоттенхэма», да и у «Сити» есть сложные выезды в гости к «Вулверхэмптону» и «Вест Хэму», а в последнем туре на «Этихад» привезет свою «Астон Виллу» Стивен Джеррард. Решительность сейчас на стороне «Ливерпуля», а упущенный «Сити» титул вполне соответствует законам выбранного жанра.