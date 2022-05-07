Судьба трофея в руках «Тоттенхэма». Конте мечтает поймать Клоппа в ловушку после недели ЛЧ

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вчера, 13:21

Сегодня Гвардиола болеет за лондонцев.

Важно узнать о «Ливерпуле»

- Ужасный первый тайм против «Вильярреала», когда Эмери отыгрался после поражения на «Энфилд Роуд», заставил Клоппа вносить коррективы. Помог голкипер соперника и проворность Диаса, который вместе с Мане и другими футболистами «красных» снова показали характер. Камбэк принес победу и новый финал Лиги чемпионов.

- У «Ливерпуля» удивительно поставлена игра в защите. Умеют пропускать на ровном месте – так было против «Бенфики», МС и «Вильярреала». А рядом поединки, в которых спокойно играют на ноль, допуская редкие моменты у ворот Алиссона. Голкипер сам не робкого десятка, может выручить. Наперед спрогнозировать, как поведут себя Ван Дейк и его соратники невозможно.

- Физическая усталость – то, о чем должен переживать Клопп после выездного полуфинала ЛЧ . Так уж получилось, что «Ливерпуль» претендует сейчас на квадрупл – возможность взять реванш у «Реала» в Париже и добавить три английских трофея. Значит, сыграют 63 поединка за сезон. Время от времени усталость будет брать свое, поэтому не удивляйтесь слабым отрезкам.

- Сегодня «Ливерпуль» сыграет против команды, которая использует модель «3-4-3». Растет роль Робертсона и Александер-Арнольда, ведь в случае их победы на флангах «шпорам» будет сложно уколоть «Ливерпуль» в низком прессинге. Когда «красные» в полном порядке, то их футбол вдохновляет. И даже если не все клеится – класса Салаха, Алькантары и Мане хватает. Сакки ошибся, когда не разглядел в составе Клоппа футболистов мирового уровня.

- Вряд ли Клоппу стоит доверять ротации в таком непростом поединке, как против «Тоттенхэма». Хорошая новость для Юргена – только у Фирмино небольшие проблемы со здоровьем, но Жота и Луис Диас в обойме. Все лидеры сегодня могут выйти на поле. Небольшие изменения в середине поля всегда возможны – там есть конкуренция, даже у Хендерсона нет гарантированного места на поле, но во время кульминации на сцене должны быть все лучшие.

Ориентировочный состав «Ливерпуля» (4-3-3): Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Алькантара – Салах, Мане, Диас.

Важно узнать о «Тоттенхэме»

- За что ведут борьбу «шпоры»? Из Лиги Конференций вылетели, в отличие от их бывшего тренера Моуриньо. В кубковых турнирах в Англии успехов не добились. Зато в двух очках от «Арсенала» в борьбе за путевку в Лигу чемпионов. Это большая мотивация, которая приносит клубам огромные премиальные. Сегодня «Ливерпуль» встретит непростого соперника.

- Поскольку команда Конте оторвалась от Рангника – сыграли на два матча меньше, а набрали на четыре очка больше, то не удивляет, что «Тоттенхэм» в недавнем прошлом побеждал. Но эта команда не может всегда быть такой, как в лучших матчах. Следовательно, уступили «Брайтону» и сыграли вничью против «Брентфорда». Эти две обидные осечки позволили Артете перекрыть свою черную серию поражений, «Арсенал» опережает соседей по Северному Лондону на два пункта.

- У Конте в лазарете четыре футболиста, но даже Регилона может успешно подменить Эмерсон. Ему и Сессеньону сегодня не стоит завидовать – латерали «Ливерпуля» при поддержке Салаха и Диаса проверят фланговых игроков «Тоттенхэма». Также непросто будет Бентанкуру и Хейбьергу, уругвайцу и датчанину придется выбрать правильную высоту второй линии защиты, а останавливать придется сразу троих хавбеков «Ливерпуля».

- «Шпоры» умеют играть без мяча. Яркий пример – домашняя победа над «Лестером». Роджерс вдохновил подопечных на 61 % игрового времени с мячом, а по точным ударам счет 7:2 в пользу Кейна и Сона, и на табло разница три к одному. Сегодня «Ливерпулю» надо быть внимательным, поскольку «Тоттенхэм» это еще один «Вильярреал», пускай с другой тактикой и рядом футболистов, которых испанцы себе позволить не могут.

- Конечно же, «Тоттенхэм» тащат Сон и Кейна – в этом сезоне у южного корейца даже больше голов, чем у Харри. Но оба форварда при поддержке новичка Кулусевски смотрятся шикарно. «По блату» через Паратичи – бывшего директора «Ювентуса», привезли Бентанкура и Кулусевски, те быстро адаптировались, и теперь у Конте развязаны руки в атаке и середине поля. Антонио привык к нестабильности своей команды. И хотя проблем хватает – тот же Кейн то хорош, то незаметен, борьба «Тоттенхэма» продолжается. У Конте 65 побед в 100 первых матчах в АПЛ , он не из тех, кто сдается.

Ориентировочный состав «Тоттенхэма» (3-4-3): Льорис – Ромеро, Дайер, Дэвис – Эмерсон, Бентанкур, Хейбьерг, Сессеньон – Кулусевски, Кейн, Сон.

Важно узнать о противостоянии

- На «Энфилд Роуд» крайне редко видят, как «Ливерпуль» проигрывает. Неудача против «Интера» — единственное исключение в этом сезоне. Понятно, что в АПЛ можно нарваться на ничью против «Брайтона» дома и прервать серию из одних побед. Но и это было давно, в чемпионате 12 подряд успехов.

- Дома «Ливерпуль» лучше играет в защите, когда говорим об АПЛ – 8 «сухарей» в 9 последних матчах. Объясняется темпом на родной арене и давлением на соперников. «Тоттенхэм» не может похвастаться идеальной игрой в защите – по голу пропускали даже в победных матчах, поэтому сегодня размен голами кажется логичным прогнозом.

- Последняя победа «шпор» над «Ливерпулем» в АПЛ датирована осенью 2017-го года, когда разбили в Лондоне гостей со счетом 4:1. Но в гостях не побеждали более десяти лет, с 2011-го года. К тому составу Клопп не имеет никакого отношения, а вот после разгрома от Почеттино сделал выводы и начал переигрывать «шпор» чаще.

- «Тоттенхэм» остается неудобным соперником для «красных». В первом круге была ничья, которая в основе лидерства «Манчестер Сити» в таблице – если бы Сон не забил, то сейчас «красные» опережали бы «Манчестер Сити» на один пункт. Да и целый ряд побед Клоппа с разницей в один мяч, а любимый счет бойцовский – 2:1, то есть лондонцы, невзирая на легендарную невезучесть и нестабильность, на «Ливерпуль» настраиваются серьезно.