Судьба трофея в руках «Тоттенхэма». Конте мечтает поймать Клоппа в ловушку после недели ЛЧ

Сегодня Гвардиола болеет за лондонцев.
Важно узнать о «Ливерпуле»
- Ужасный первый тайм против «Вильярреала», когда Эмери отыгрался после поражения на «Энфилд Роуд», заставил Клоппа вносить коррективы. Помог голкипер соперника и проворность Диаса, который вместе с Мане и другими футболистами «красных» снова показали характер. Камбэк принес победу и новый финал Лиги чемпионов.
- У «Ливерпуля» удивительно поставлена игра в защите. Умеют пропускать на ровном месте – так было против «Бенфики», МС и «Вильярреала». А рядом поединки, в которых спокойно играют на ноль, допуская редкие моменты у ворот Алиссона. Голкипер сам не робкого десятка, может выручить. Наперед спрогнозировать, как поведут себя Ван Дейк и его соратники невозможно.
- Физическая усталость – то, о чем должен переживать Клопп после выездного полуфинала ЛЧ. Так уж получилось, что «Ливерпуль» претендует сейчас на квадрупл – возможность взять реванш у «Реала» в Париже и добавить три английских трофея. Значит, сыграют 63 поединка за сезон. Время от времени усталость будет брать свое, поэтому не удивляйтесь слабым отрезкам.
- Сегодня «Ливерпуль» сыграет против команды, которая использует модель «3-4-3». Растет роль Робертсона и Александер-Арнольда, ведь в случае их победы на флангах «шпорам» будет сложно уколоть «Ливерпуль» в низком прессинге. Когда «красные» в полном порядке, то их футбол вдохновляет. И даже если не все клеится – класса Салаха, Алькантары и Мане хватает. Сакки ошибся, когда не разглядел в составе Клоппа футболистов мирового уровня.
- Вряд ли Клоппу стоит доверять ротации в таком непростом поединке, как против «Тоттенхэма». Хорошая новость для Юргена – только у Фирмино небольшие проблемы со здоровьем, но Жота и Луис Диас в обойме. Все лидеры сегодня могут выйти на поле. Небольшие изменения в середине поля всегда возможны – там есть конкуренция, даже у Хендерсона нет гарантированного места на поле, но во время кульминации на сцене должны быть все лучшие.
Ориентировочный состав «Ливерпуля» (4-3-3): Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Алькантара – Салах, Мане, Диас.
Важно узнать о «Тоттенхэме»
- За что ведут борьбу «шпоры»? Из Лиги Конференций вылетели, в отличие от их бывшего тренера Моуриньо. В кубковых турнирах в Англии успехов не добились. Зато в двух очках от «Арсенала» в борьбе за путевку в Лигу чемпионов. Это большая мотивация, которая приносит клубам огромные премиальные. Сегодня «Ливерпуль» встретит непростого соперника.
- Поскольку команда Конте оторвалась от Рангника – сыграли на два матча меньше, а набрали на четыре очка больше, то не удивляет, что «Тоттенхэм» в недавнем прошлом побеждал. Но эта команда не может всегда быть такой, как в лучших матчах. Следовательно, уступили «Брайтону» и сыграли вничью против «Брентфорда». Эти две обидные осечки позволили Артете перекрыть свою черную серию поражений, «Арсенал» опережает соседей по Северному Лондону на два пункта.
- У Конте в лазарете четыре футболиста, но даже Регилона может успешно подменить Эмерсон. Ему и Сессеньону сегодня не стоит завидовать – латерали «Ливерпуля» при поддержке Салаха и Диаса проверят фланговых игроков «Тоттенхэма». Также непросто будет Бентанкуру и Хейбьергу, уругвайцу и датчанину придется выбрать правильную высоту второй линии защиты, а останавливать придется сразу троих хавбеков «Ливерпуля».
- «Шпоры» умеют играть без мяча. Яркий пример – домашняя победа над «Лестером». Роджерс вдохновил подопечных на 61 % игрового времени с мячом, а по точным ударам счет 7:2 в пользу Кейна и Сона, и на табло разница три к одному. Сегодня «Ливерпулю» надо быть внимательным, поскольку «Тоттенхэм» это еще один «Вильярреал», пускай с другой тактикой и рядом футболистов, которых испанцы себе позволить не могут.
- Конечно же, «Тоттенхэм» тащат Сон и Кейна – в этом сезоне у южного корейца даже больше голов, чем у Харри. Но оба форварда при поддержке новичка Кулусевски смотрятся шикарно. «По блату» через Паратичи – бывшего директора «Ювентуса», привезли Бентанкура и Кулусевски, те быстро адаптировались, и теперь у Конте развязаны руки в атаке и середине поля. Антонио привык к нестабильности своей команды. И хотя проблем хватает – тот же Кейн то хорош, то незаметен, борьба «Тоттенхэма» продолжается. У Конте 65 побед в 100 первых матчах в АПЛ, он не из тех, кто сдается.
Ориентировочный состав «Тоттенхэма» (3-4-3): Льорис – Ромеро, Дайер, Дэвис – Эмерсон, Бентанкур, Хейбьерг, Сессеньон – Кулусевски, Кейн, Сон.
Важно узнать о противостоянии
- На «Энфилд Роуд» крайне редко видят, как «Ливерпуль» проигрывает. Неудача против «Интера» — единственное исключение в этом сезоне. Понятно, что в АПЛ можно нарваться на ничью против «Брайтона» дома и прервать серию из одних побед. Но и это было давно, в чемпионате 12 подряд успехов.
- Дома «Ливерпуль» лучше играет в защите, когда говорим об АПЛ – 8 «сухарей» в 9 последних матчах. Объясняется темпом на родной арене и давлением на соперников. «Тоттенхэм» не может похвастаться идеальной игрой в защите – по голу пропускали даже в победных матчах, поэтому сегодня размен голами кажется логичным прогнозом.
- Последняя победа «шпор» над «Ливерпулем» в АПЛ датирована осенью 2017-го года, когда разбили в Лондоне гостей со счетом 4:1. Но в гостях не побеждали более десяти лет, с 2011-го года. К тому составу Клопп не имеет никакого отношения, а вот после разгрома от Почеттино сделал выводы и начал переигрывать «шпор» чаще.
- «Тоттенхэм» остается неудобным соперником для «красных». В первом круге была ничья, которая в основе лидерства «Манчестер Сити» в таблице – если бы Сон не забил, то сейчас «красные» опережали бы «Манчестер Сити» на один пункт. Да и целый ряд побед Клоппа с разницей в один мяч, а любимый счет бойцовский – 2:1, то есть лондонцы, невзирая на легендарную невезучесть и нестабильность, на «Ливерпуль» настраиваются серьезно.
Прогноз «Соккер.ру»: вальяжность «Ливерпуля» в Испании позволила им сохранить силы на АПЛ. Поэтому надеемся, что увидим классический темповой матч турнира с моментами. Есть вера в голы в ворота обеих команд, поскольку атакующие линии прекрасные. Клопп собирается набрать три пункта, но тут с однозначным вердиктом не спешите, Конте – коварный. Сегодняшний матч, а затем четверговое дерби против «Арсенала» определят судьбу «Тоттенхэма».
И безутешные слезы ливерных после матча
И безутешные слезы ливерных после матча
Победа будет с минимальным счетом - вероятно 2:1. Не верится, что будет разгром со стороны Ливерпуля, еще вопрос, может быть будет ничья, как в последнем матче (2:2).
Сон Хын Мин собрал уверенности в последнее время, и он самый опасный игрок соперника. Если Ливерпуль станет играть открыто, то беда: Сон поможет Ливерпулю погрузиться в глубокий сон, и всегда забыть про АПЛ в этом сезоне. Значит нужно играть осторожнее, время от времени сделать рывки, и владеть игрой. После матча в Лиге чемпионов определенно устали, и будет ошибкой открытая игра против Тоттенхэма. Итак, много не забьют, максимум 4 на двоих, а то и меньше.
Победа будет с минимальным счетом - вероятно 2:1. Не верится, что будет разгром со стороны Ливерпуля, еще вопрос, может быть будет ничья, как в последнем матче (2:2).
Сон Хын Мин собрал уверенности в последнее время, и он самый опасный игрок соперника. Если Ливерпуль станет играть открыто, то беда: Сон поможет Ливерпулю погрузиться в глубокий сон, и всегда забыть про АПЛ в этом сезоне. Значит нужно играть осторожнее, время от времени сделать рывки, и владеть игрой. После матча в Лиге чемпионов определенно устали, и будет ошибкой открытая игра против Тоттенхэма. Итак, много не забьют, максимум 4 на двоих, а то и меньше.
Одного взгляда на турнирную таблицу достаточно, чтобы сказать, что игра очень важная для обоих клубов. Ливерпуль идет на втором месте и всего на одно очко отстает от Манчестер Сити. Тоттенхэм находится на пятой позиции, уступая два очка идущему четвертым Арсеналу. Сами понимаете, что очки терять нельзя никому. При потере очков Ливерпуль может выбыть из чемпионской гонки, а Тоттенхэм пролететь мимо гонки за Лигу чемпионов
Думаю, что Тоттенхэму будет очень сложно устоять в гостях. Из 17-ти домашних матчей сезона АПЛ Ливерпуль ни разу не проиграл, всего трижды потеряв очки на Энфилде. Поэтому жду уверенную победу Ливерпуля
Одного взгляда на турнирную таблицу достаточно, чтобы сказать, что игра очень важная для обоих клубов. Ливерпуль идет на втором месте и всего на одно очко отстает от Манчестер Сити. Тоттенхэм находится на пятой позиции, уступая два очка идущему четвертым Арсеналу. Сами понимаете, что очки терять нельзя никому. При потере очков Ливерпуль может выбыть из чемпионской гонки, а Тоттенхэм пролететь мимо гонки за Лигу чемпионов
Думаю, что Тоттенхэму будет очень сложно устоять в гостях. Из 17-ти домашних матчей сезона АПЛ Ливерпуль ни разу не проиграл, всего трижды потеряв очки на Энфилде. Поэтому жду уверенную победу Ливерпуля