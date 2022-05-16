«Хаддерсфилд» — «Лутон Таун» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа «Хаддерсфилд» — «Лутон Таун», который состоится 16 мая 2022 года

«Хаддерсфилд»

Команда борется в плей-офф за право выступать в АПЛ и после первого выездного матча оставляет за собой неплохие шансы на выход в следующую стадию. Команда заняла третье место по итогам регулярного чемпионата с 82 баллами, но отставание от второй позиции составило целых шесть очков, поэтому она вынуждена проходить плей-офф. В предстоящем матче с «Лутон Таун» от футболистов потребуется максимальная собранность и концентрация, чтобы пройти дальше.

13 мая «Хаддерсфилд» сыграл первый матч плей-офф вничью с «Лутон Таун», а ранее седьмого мая в заключительном туре переиграл «Бристоль Сити» (2:0).

«Лутон Таун»

Команда заскочила на последнюю ступеньку плей-офф Чемпионшипа, а именно заняла шестое место с 75 очками и пятью пунктами отрыва от ближайшего конкурента. «Лутон Таун» не рассматривается соперниками как фаворит на выход в АПЛ , однако после домашней ничью в первом матче полуфинала, шансы у команды еще остаются. Всех болельщиков ждет интересная и упорная борьба до финального свистка.

12 мая «Лутон Таун» сыграл вничью с «Хаддерсфилдом» (1:1), а седьмого числа минимально обыграл «Рединг» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хаддерсфилд» – 2.15

Ничья – 3.15

Победит «Лутон Таун» – 3.7

Статистика

Семь из восьми последних матчей «Лутон Таун» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Хаддерсфилд» не проигрывает уже восемь поединков подряд

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Хаддерсфилд» выиграл только три из семи домашних матчей с «Лутон Таун»

Прогноз

Поставить на победу «Хаддерсфилда», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.15. Хозяева являются фаворитами предстоящей встречи и попытаются с первых минут захватить преимущество. Прогнозируем победу коллектива в 1-2 мяча.