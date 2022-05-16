«Хаддерсфилд» — «Лутон Таун» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа «Хаддерсфилд» — «Лутон Таун», который состоится 16 мая 2022 года
«Хаддерсфилд»
Команда борется в плей-офф за право выступать в АПЛ и после первого выездного матча оставляет за собой неплохие шансы на выход в следующую стадию. Команда заняла третье место по итогам регулярного чемпионата с 82 баллами, но отставание от второй позиции составило целых шесть очков, поэтому она вынуждена проходить плей-офф. В предстоящем матче с «Лутон Таун» от футболистов потребуется максимальная собранность и концентрация, чтобы пройти дальше.
13 мая «Хаддерсфилд» сыграл первый матч плей-офф вничью с «Лутон Таун», а ранее седьмого мая в заключительном туре переиграл «Бристоль Сити» (2:0).
«Лутон Таун»
Команда заскочила на последнюю ступеньку плей-офф Чемпионшипа, а именно заняла шестое место с 75 очками и пятью пунктами отрыва от ближайшего конкурента. «Лутон Таун» не рассматривается соперниками как фаворит на выход в АПЛ, однако после домашней ничью в первом матче полуфинала, шансы у команды еще остаются. Всех болельщиков ждет интересная и упорная борьба до финального свистка.
12 мая «Лутон Таун» сыграл вничью с «Хаддерсфилдом» (1:1), а седьмого числа минимально обыграл «Рединг» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Хаддерсфилд» – 2.15
- Ничья – 3.15
- Победит «Лутон Таун» – 3.7
Статистика
- Семь из восьми последних матчей «Лутон Таун» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Хаддерсфилд» не проигрывает уже восемь поединков подряд
- Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Хаддерсфилд» выиграл только три из семи домашних матчей с «Лутон Таун»
Прогноз
Поставить на победу «Хаддерсфилда», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.15. Хозяева являются фаворитами предстоящей встречи и попытаются с первых минут захватить преимущество. Прогнозируем победу коллектива в 1-2 мяча.