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«Хаддерсфилд» — «Лутон Таун» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 15:50
«Хаддерсфилд» — «Лутон Таун» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа «Хаддерсфилд» — «Лутон Таун», который состоится 16 мая 2022 года

«Хаддерсфилд»

Команда борется в плей-офф за право выступать в АПЛ и после первого выездного матча оставляет за собой неплохие шансы на выход в следующую стадию. Команда заняла третье место по итогам регулярного чемпионата с 82 баллами, но отставание от второй позиции составило целых шесть очков, поэтому она вынуждена проходить плей-офф. В предстоящем матче с «Лутон Таун» от футболистов потребуется максимальная собранность и концентрация, чтобы пройти дальше.

13 мая «Хаддерсфилд» сыграл первый матч плей-офф вничью с «Лутон Таун», а ранее седьмого мая в заключительном туре переиграл «Бристоль Сити» (2:0).

«Лутон Таун»

Команда заскочила на последнюю ступеньку плей-офф Чемпионшипа, а именно заняла шестое место с 75 очками и пятью пунктами отрыва от ближайшего конкурента. «Лутон Таун» не рассматривается соперниками как фаворит на выход в АПЛ, однако после домашней ничью в первом матче полуфинала, шансы у команды еще остаются. Всех болельщиков ждет интересная и упорная борьба до финального свистка.

12 мая «Лутон Таун» сыграл вничью с «Хаддерсфилдом» (1:1), а седьмого числа минимально обыграл «Рединг» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Хаддерсфилд» – 2.15
  • Ничья – 3.15
  • Победит «Лутон Таун» – 3.7

Статистика

  • Семь из восьми последних матчей «Лутон Таун» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Хаддерсфилд» не проигрывает уже восемь поединков подряд
  • Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Хаддерсфилд» выиграл только три из семи домашних матчей с «Лутон Таун»

Прогноз

Поставить на победу «Хаддерсфилда», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.15. Хозяева являются фаворитами предстоящей встречи и попытаются с первых минут захватить преимущество. Прогнозируем победу коллектива в 1-2 мяча.

Все комментарии
asraeil
asraeil
вчера в 15:53
Хозяева выиграют этот матчи шляпников
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