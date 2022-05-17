«Герта» — «Гамбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч плей-офф Бундеслиги «Герта» — «Гамбург», который состоится 19 мая 2022 года

«Герта»

Берлинский клуб совсем не ожидали увидеть в стыках плей-офф, ведь до последнего создавалось впечатление, что он сможет уйти от этого неприятного противостояния. Тем не менее, коллектив занял 16 место в турнирной таблице Бундеслиги с 33 баллами в активе. Предстоящий матч с «Гамбургом» будет очень сложным, ведь коллектив чаще выигрывал во втором дивизионе и находится в хороших моральных кондициях.

14 мая «Герта» проиграла «Боруссии» Д (1:2), а седьмого мая команда с тем же счетом уступила «Майнцу» (1:2).

«Гамбург»

Коллектив уже несколько сезонов подряд безуспешно пытается вернуться в Бундеслигу, но в этот раз его ждут стыковые матчи с нестабильным соперником. Во второй Бундеслиге «Гамбург» финишировал на третьей позиции и смог набрать 60 очков, отстав от ближайшего соперника на три пункта. В предстоящем матче зрителей ждет интересное противостояние с большим количеством моментов у обоих ворот.

15 мая «Гамбург» обыграл на выезде «Ганзу» (3:2), а седьмого числа на своем поле оказались сильнее «Ганновера» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Герта» – 2.3

Ничья – 3.4

Победит «Гамбург» – 3.05

Статистика

Три последних матча «Герты» завершились исходом «обе забьют»

«Гамбург» выиграл четыре последних матча во второй Бундеслиге

«Герта» выиграл семь из десяти последних матчей у «Гамбурга»

Четыре из пяти последних матчей между клубами на поле «Герты» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.4. В первом поединке в Берлине ни одна команда не рискнет играть в открытый футбол и скорее всего они просто обменяются голами, а решаться все будет в ответной встрече.