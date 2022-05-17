«Айнтрахт» Франкфурт — «Рейнджерс» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на финал Лиги Европы «Айнтрахт» Франкфурт — «Рейнджерс», который состоится 18 мая 2022 года

«Айнтрахт» Франкфурт

Немецкий коллектив полностью заслужил нынешний финал Лиги Европы, ведь команда на предыдущих стадиях проходила очень непростых соперников, одним из которых являлась даже каталонская «Барселона». Для «Айнтрахта» Ф это возможность не только забрать европейский трофей, но и попасть в групповой этап Лиги Чемпионов как победитель турнира, ведь Бундеслигу команда закончила в середине турнирной таблицы и таким образом попасть в еврокубки не может.

14 мая «Айнтрахт» Ф сыграл вничью с «Майнцом» (2:2), а восьмого числа разошелся миром с «Боруссией» М (1:1).

«Рейнджерс»

Шотландский коллектив еще раз смог пробиться в финал Лиги Европы, что можно считать для клуба большим успехом. Прошлый раз был в 2008 году, когда турнир назывался кубком УЕФА , где «Рейнджерс» уступил «Зениту» из Санкт-Петербурга. В этот раз команда снова идет за трофеем, и при должной концентрации и дисциплине шансы у нее будут появляться, хотя играть за пределами родного стадиона коллективу не всегда просто.

15 мая «Рейнджерс» обыграл «Хартс» на выезде (3:1),а 11 мая оказался сильнее «Росс Каунти» на своем поле (4:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Айнрахт» Ф – 2.4

Ничья – 3.4

Победит «Рейнджерс» – 3.1

Статистика

«Айнтрахт» Ф проиграл три матча из десяти последних во всех турнирах

Пять из шести последних матчей «Рейнджерс» завершились исходом «обе забьют»

Три из четырех последних поединков немецкого клуба закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Рейнджерс» выиграл четыре последних матча подряд во всех турнирах

Прогноз

Поставить на победу «Айнтрахта» Ф, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.4. Номинальные хозяева более уверенно прошли по длинному пути плей-офф и имеют больше шансов на победу во всем турнире. Прогнозируем успех немецкого клуба.