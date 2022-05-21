«Фиорентина» — «Ювентус» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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21 мая 2022, 17:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Фиорентина» — «Ювентус», который состоится 21 мая 2022 года

«Фиорентина»

Команда из Флоренции неплохо шла во второй половине сезона, однако выдала смазанную концовку. На данный момент «Фиорентина» идет на седьмом месте с 59 баллами и за последние пять туров смогла набрать лишь три пункта. Команда опережает по дополнительным показателям «Аталанту» в борьбе за место в Лиге Конференций, но у команды из Бергамо не самый сложный домашний поединок, а это значит, что «фиалкам» очень желательно обыгрывать «Ювентус».

16 мая «Фиорентина» крупно проиграла на выезде «Сампдории» (1:4), а девятого числа на своем поле обыграла «Рому» (2:0).

«Ювентус»

У «старой синьоры» сезон также не задался, и уже после первых туров было понятно, что «Ювентус» не будет рассматриваться как фаворит на Скудетто. Тем не менее, коллектив наладил атмосферу внутри коллектива и к нему пришли результаты. Перед последним туром Серии А, клуб занимает четвертое место с 76 очками и уже никуда не сможет сдвинуться. «Ювентус» обеспечил себе участие в Лиге Чемпионов на следующий футбольный год, чем выполнил поставленную задачу на концовку этого сезона.

16 мая «Ювентус» на своем поле сыграл вничью с «Лацио» (2:2), а 11 числа проиграл финал кубка Италии «Интеру» (2:4 в дополнительное время).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фиорентина» – 1.9

Ничья – 3.75

Победит «Ювентус» – 4

Статистика

«Фиорентина» проиграла пять из шести последних матчей во всех турнирах

Пять последних матчей клуба из Турина завершились исходом «обе забьют»

«Ювентус» выиграл три последних матча у «Фиорентины»

Четыре последних поединка между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Фиорентины», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. «Ювентус» показал, что без турнирных задач ему не особо интересно играть и вполне вероятно, что на игру выйдет несколько резервных футболистов. Прогнозируем победу мотивированных хозяев поля.