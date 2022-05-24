«Црвена Звезда» — «Партизан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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24 мая 2022, 16:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на финальный матч Кубка Сербии «Црвена Звезда» — «Партизан», который состоится 26 мая 2022 года.

«Црвена Звезда»

«Црвена Звезда» оформила пятый раз подряд чемпионство Сербии. Из тридцати семи матчей в тридцати двух «красно-белые» выиграли своих соперников, набрав сто очков за сезон. «Црвена» поразила ворота противников девяносто пять раз за чемпионат, а пропустила всего лишь девятнадцать мячей.

В последней игре сезона «красно-белые» заработали три очка, выиграв со счётом 3:1 «Вождовац». Над командой «Нови Пазар» в полуфинальном поединке футболисты «Црвены Звезды» поизмывались, разгромив их со счётом 8:0.

«Партизан»

«Партизан» выиграл на один матч меньше «красно-белых». Трёх очков как раз и не хватило, чтобы обойти «Црвену Звезду». «Чёрно-белые» не настолько результативны в нападении (85 мячей), но с тринадцатью пропущенными голами, их защита оказалась самой эффективной. В прошлогоднем розыгрыше Кубка Сербии «Партизан» в финальном матче по пенальти уступил «Црвене Звезде».

В заключительном туре сезона «чёрно-белые» обыграли со счётом 2:0 команду «Раднички Ниш». В полуфинале «Партизан» выиграл «Войводину» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Црвена Звезда» — 2.12

Ничья — 3.03

Победит «Партизан» — 3.46

Статистика:

С октября месяца прошлого года «Црвена Звезда» не проигрывает в матчах чемпионата Сербии.

С апреля месяца длится выигрышная серия «Партизана» из семи побед подряд.

Из десяти последних очных встреч все десять завершились тоталом меньше 2.5 голов за игру.

Прогноз

Обе команды заслуживают победы в этом матче. Они одинаково сильны и сложно определить фаворита в этой паре. «Црвене Звезде» досталось чемпионство и право представлять Сербию в Лиге чемпионов. «Партизан» не выигрывал чемпионат пять лет и три года Кубок Сербии. На победу «чёрно-белых» компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.46. Мы думаем, что настало время «Партизана» порадовать своих болельщиков.