Расширения РПЛ не будет, моратория на вылет — тоже. Исполком РФС принял адекватные решения

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24 мая 2022, 17:54

Всем оставаться на своих местах.

«Расширители» РПЛ и их логика

Разговоры о расширении Российской Премьер-Лиги до 18 команд — одна из самых популярных тем в российском футболе. Возникала уже неоднократно за последние несколько лет, а этой весной случилось обострение на фоне массового отъезда легионеров и отстранения российских клубов от еврокубков. Вот только тему расширения продвигали вовсе не потенциальные участники Лиги чемпионов и Лиги Европы, а претенденты на вылет в ФНЛ .

Ясную логику здесь не ищите, она здесь не ночевала, каждый клуб искал решение насущных проблем с помощью административных методов, отодвигая на границу сознания сам здравый смысл. Редкий сезон в Российской Премьер-Лиге обходится без нищих, выживающих и находящихся на последнем издыхании участников, а впереди еще более тяжкие времена, раз даже финансово обеспеченные клубы закрывают вторые команды и ищут способы оптимизировать траты. Действительно отличный момент, чтобы расширить РПЛ до 18 команд.

Ряды сторонников расширения лиги и моратория на вылет поредели

Кстати, в марте сторонников расширения действительно было больше, потому что вылета боялись в разных городах России, старались постелить соломку на всякий случай. Итоговая таблица внесла раскол в «Партию расширения», а самыми громкими стали голоса из Тулы и Казани, чьи команды заняли две последние строчки в турнирной таблице и отправились в ФНЛ . Гендир «Рубина» Рустем Сайманов настаивал на нарушении спортивного принципа из-за отъезда легионеров, а Гурам Аджоев напоминал о позиции «Арсенала»:

Мы давно и последовательно выступаем за расширение РПЛ . Мнение свое не меняем. Это было и в прошлом году, и два года назад, когда «Арсенал» занимал места в первой восьмерке. Мы были и шестыми, и седьмыми и тогда тоже поддерживали предложение о 18 командах. Есть и позиция самой РПЛ весной этого года, когда клубы проголосовали за расширение. Сегодня настал момент, когда такое решение нужно принять. Нужно понимать, что футбол в регионах – настоящая отдушина. Любой приезд в город топ-клуба – это грандиозное событие для болельщиков. В сегодняшней ситуации мы должны сделать так, чтобы как можно больше людей могли получить эти позитивные эмоции.

Интересно, что в марте 10 клубов Премьер-Лиги проголосовали за мораторий на вылет в ФНЛ , формат турнира в новом сезоне тогда вообще не расширялся, хотя подспудно все понимали, что мораторий без расширения в результате дает «закрытую лигу», что недопустимо. Два месяца спустя уже девять клубов выступили против моратория и расширения: «Спартак», «Зенит», ЦСКА , «Динамо», «Локомотив», «Сочи», «Краснодар», «Крылья Советов» и «Нижний Новгород».

Спортивный принцип сохранен. В РПЛ остается 16 команд

Нетрудно вычислить, что за расширение Премьер-Лиги в связке с временным запретом вылета в ФНЛ выступали пять худших команд РПЛ («Урал», «Химки», «Уфа», «Рубин» и «Арсенал»), а также «Ахмат» и «Ростов». Вероятно, руководители этих клубов еще в марте договорились о создании коалиции, ведь тогда еще было не ясно, кого придется спасать. К счастью, «расширители» оказались в меньшинстве и проиграли: принято решение о сохранении действующего формата чемпионата на сезон 2022/23. «Рубин» и «Арсенал» могут готовиться к сезону в ФНЛ , «Химки» и «Уфа» — к стыковым матчам за право остаться в элитном дивизионе.

Это единственное адекватное решение, которое можно было принять в сложившейся ситуации. Как минимум, потому что нельзя принимать судьбоносные решения «на коленках», когда чемпионат уже закончен и поименно известны бенефициары лоббируемого расширения лиги. О грядущем расширении может быть объявлено не позднее, чем стартует сезон, после которого вступит в силу новая формула турнира. Иными словами, сейчас теоретически можно обсуждать расширение числа участников РПЛ , начиная с сезона 2023/24, но никак не со следующей кампании.

Кроме того, совсем уж дико плевать на спортивный принцип ради расширения. Если РПЛ когда-нибудь решится вырасти до 18 команд, делать это нужно за счет клубов из ФНЛ . Собственно, одним из здоровых стимулов расширения является прогресс второго по силе дивизиона, когда тамошним клубам становится слишком тесно в своей песочнице. Сейчас этого нет, а аргументы «расширителей» сводятся к тому, что вылетать больно, а такие-то клубы (например, «Рубин») терять для Премьер-Лиги нельзя, потому что они вылетели «по независящим от них причинам». Да неужели?

Искусственное расширение РПЛ не решит проблемы элитного российского футбола

С мораторием на вылет все предельно ясно. За слезными жалобами и красивыми словами нет ничего, кроме желания отдельных клубов отменить свои спортивные провалы неспортивным приемчиком. Предлагаемое расширение шло в связке с запретом на вылет и никак иначе, но даже если рассматривать увеличение количества участников Премьер-Лиги отдельно, то сейчас к этому нет объективных предпосылок.

Задумываться об этом можно будет, если в ФНЛ из сезона в сезон за повышение в классе начнут бороться хотя бы семь-восемь финансово обеспеченных клубов, готовых к переходу в Премьер-Лигу. Еще одной предпосылкой к расширению РПЛ станет появление в футбольных городах России стадионов с крышей, что позволит играть в футбол зимой, а не уходить в спячку на три недели. Если будет такая инфраструктура, то можно и 20 клубов собрать в РПЛ .

Искусственное решение об увеличении числа участников Премьер-Лиги не сделает чемпионат сильнее. Скорее наоборот. Баланс между количеством и качеством выдерживать необходимо, ведь 17-й и 18-й командами лиги не станут клубы с финансовыми возможностями и армиями болельщиков, как у «Спартака» или «Зенита». Костяк лиги, создающий зрительский интерес к соревнованию, останется прежним, только на задних рядах добавится массовка, которой на сегодняшний день нечего предложить для развития лиги.