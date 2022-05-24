Расширения РПЛ не будет, моратория на вылет — тоже. Исполком РФС принял адекватные решения

Всем оставаться на своих местах.
«Расширители» РПЛ и их логика
Разговоры о расширении Российской Премьер-Лиги до 18 команд — одна из самых популярных тем в российском футболе. Возникала уже неоднократно за последние несколько лет, а этой весной случилось обострение на фоне массового отъезда легионеров и отстранения российских клубов от еврокубков. Вот только тему расширения продвигали вовсе не потенциальные участники Лиги чемпионов и Лиги Европы, а претенденты на вылет в ФНЛ.
Ясную логику здесь не ищите, она здесь не ночевала, каждый клуб искал решение насущных проблем с помощью административных методов, отодвигая на границу сознания сам здравый смысл. Редкий сезон в Российской Премьер-Лиге обходится без нищих, выживающих и находящихся на последнем издыхании участников, а впереди еще более тяжкие времена, раз даже финансово обеспеченные клубы закрывают вторые команды и ищут способы оптимизировать траты. Действительно отличный момент, чтобы расширить РПЛ до 18 команд.
Ряды сторонников расширения лиги и моратория на вылет поредели
Кстати, в марте сторонников расширения действительно было больше, потому что вылета боялись в разных городах России, старались постелить соломку на всякий случай. Итоговая таблица внесла раскол в «Партию расширения», а самыми громкими стали голоса из Тулы и Казани, чьи команды заняли две последние строчки в турнирной таблице и отправились в ФНЛ. Гендир «Рубина» Рустем Сайманов настаивал на нарушении спортивного принципа из-за отъезда легионеров, а Гурам Аджоев напоминал о позиции «Арсенала»:
Мы давно и последовательно выступаем за расширение РПЛ. Мнение свое не меняем. Это было и в прошлом году, и два года назад, когда «Арсенал» занимал места в первой восьмерке. Мы были и шестыми, и седьмыми и тогда тоже поддерживали предложение о 18 командах. Есть и позиция самой РПЛ весной этого года, когда клубы проголосовали за расширение. Сегодня настал момент, когда такое решение нужно принять. Нужно понимать, что футбол в регионах – настоящая отдушина. Любой приезд в город топ-клуба – это грандиозное событие для болельщиков. В сегодняшней ситуации мы должны сделать так, чтобы как можно больше людей могли получить эти позитивные эмоции.
Интересно, что в марте 10 клубов Премьер-Лиги проголосовали за мораторий на вылет в ФНЛ, формат турнира в новом сезоне тогда вообще не расширялся, хотя подспудно все понимали, что мораторий без расширения в результате дает «закрытую лигу», что недопустимо. Два месяца спустя уже девять клубов выступили против моратория и расширения: «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Динамо», «Локомотив», «Сочи», «Краснодар», «Крылья Советов» и «Нижний Новгород».
Спортивный принцип сохранен. В РПЛ остается 16 команд
Нетрудно вычислить, что за расширение Премьер-Лиги в связке с временным запретом вылета в ФНЛ выступали пять худших команд РПЛ («Урал», «Химки», «Уфа», «Рубин» и «Арсенал»), а также «Ахмат» и «Ростов». Вероятно, руководители этих клубов еще в марте договорились о создании коалиции, ведь тогда еще было не ясно, кого придется спасать. К счастью, «расширители» оказались в меньшинстве и проиграли: принято решение о сохранении действующего формата чемпионата на сезон 2022/23. «Рубин» и «Арсенал» могут готовиться к сезону в ФНЛ, «Химки» и «Уфа» — к стыковым матчам за право остаться в элитном дивизионе.
Это единственное адекватное решение, которое можно было принять в сложившейся ситуации. Как минимум, потому что нельзя принимать судьбоносные решения «на коленках», когда чемпионат уже закончен и поименно известны бенефициары лоббируемого расширения лиги. О грядущем расширении может быть объявлено не позднее, чем стартует сезон, после которого вступит в силу новая формула турнира. Иными словами, сейчас теоретически можно обсуждать расширение числа участников РПЛ, начиная с сезона 2023/24, но никак не со следующей кампании.
Кроме того, совсем уж дико плевать на спортивный принцип ради расширения. Если РПЛ когда-нибудь решится вырасти до 18 команд, делать это нужно за счет клубов из ФНЛ. Собственно, одним из здоровых стимулов расширения является прогресс второго по силе дивизиона, когда тамошним клубам становится слишком тесно в своей песочнице. Сейчас этого нет, а аргументы «расширителей» сводятся к тому, что вылетать больно, а такие-то клубы (например, «Рубин») терять для Премьер-Лиги нельзя, потому что они вылетели «по независящим от них причинам». Да неужели?
Искусственное расширение РПЛ не решит проблемы элитного российского футбола
С мораторием на вылет все предельно ясно. За слезными жалобами и красивыми словами нет ничего, кроме желания отдельных клубов отменить свои спортивные провалы неспортивным приемчиком. Предлагаемое расширение шло в связке с запретом на вылет и никак иначе, но даже если рассматривать увеличение количества участников Премьер-Лиги отдельно, то сейчас к этому нет объективных предпосылок.
Задумываться об этом можно будет, если в ФНЛ из сезона в сезон за повышение в классе начнут бороться хотя бы семь-восемь финансово обеспеченных клубов, готовых к переходу в Премьер-Лигу. Еще одной предпосылкой к расширению РПЛ станет появление в футбольных городах России стадионов с крышей, что позволит играть в футбол зимой, а не уходить в спячку на три недели. Если будет такая инфраструктура, то можно и 20 клубов собрать в РПЛ.
Искусственное решение об увеличении числа участников Премьер-Лиги не сделает чемпионат сильнее. Скорее наоборот. Баланс между количеством и качеством выдерживать необходимо, ведь 17-й и 18-й командами лиги не станут клубы с финансовыми возможностями и армиями болельщиков, как у «Спартака» или «Зенита». Костяк лиги, создающий зрительский интерес к соревнованию, останется прежним, только на задних рядах добавится массовка, которой на сегодняшний день нечего предложить для развития лиги.
Очень хотелось бы увидеть в Российской Премьер-Лиге 20 сильных команд и турнир, близкий по уровню к чемпионатам Англии, Испании и Италии, но сейчас в России и 16 стабильных клубов не всегда получается собрать. Расширение ничего не даст РПЛ в экономическом плане, а если хочется больше матчей, вызывающих повышенный интерес, нужно добавлять к гладкому чемпионату турнир восьмерок или плей-офф.
Арсенал - ЦСКА 4600 зрителей, погода +23
Арсенал - Зенит 4800, +12
Арсенал - Спартак 998, +23
998 человек пришло на матч! Карл! О каком грандиозное событии может идти речь? (ну хорошо, может там ограничения были в 1000 человек? Но в среднем все равно не больше 5 тыщь за матч. ) Насколько надо быть лицемерным, чтобы такое говорить? И почему это он все ещё занимает свое кресло?
Арсенал - ЦСКА 4600 зрителей, погода +23
Арсенал - Зенит 4800, +12
Арсенал - Спартак 998, +23
998 человек пришло на матч! Карл! О каком грандиозное событии может идти речь? (ну хорошо, может там ограничения были в 1000 человек? Но в среднем все равно не больше 5 тыщь за матч. ) Насколько надо быть лицемерным, чтобы такое говорить? И почему это он все ещё занимает свое кресло?