«Мбаппе, ты не спортсмен и не мужчина». Решение Килиана остаться в ПСЖ потрясло футбольный мир

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24 мая 2022, 21:00

Самые яркие реакции.

Решение Килиана Мбаппе продлить контракт с «Пари Сен-Жермен» вызвало большой резонанс в мире спорта. В Мадриде обвиняют француза в меркантильности, из Парижа нас пытаются убедить, что дело вовсе не в деньгах, а все остальные не лишают себя ни одного из удовольствий: посмеиваются над тем, как тертого Флорентино Переса обвели вокруг пальца, и одновременно троллят «маменькиного сыночка». Начнем наш обзор мнений с исповеди самого Килиана Мбаппе:

На прошлой неделе я решил остаться в Париже. Сначала я сообщил об этом Флорентино Пересу, президенту «Реала», потому что я очень уважаю и его, и клуб. Думаю, было важно сообщить об этом лично и сказать: «Я не перехожу». Все прошло отлично, потому что у нас хорошие отношения. Моя мечта о переходе в «Реал» никогда не будет в прошлом, но сейчас было бы неуважительно об этом говорить. Сейчас я перестаю думать о будущем и хочу сконцентрироваться на настоящем — на новом контракте с ПСЖ , который только что подписал.

Я принимаю и понимаю обрушившуюся на меня критику. Во-первых, я хотел бы поблагодарить всех в Мадриде за то, что они показали такую любовь и симпатию ко мне. Я был действительно горд, что мое имя упоминалось рядом с названием «Реала» – этим клубом и его фанатами. Сейчас они разочарованы, и это нормально. Хочу подчеркнуть, что я не говорил «нет» «Реалу». Я сказал «да» Франции и новому проекту ПСЖ . Было слишком рано уходить бесплатно. Это был зов родины и родного города. Я решил остаться в своей стране, потому что я француз. Я уверен, меня поймут. Я общался не только с «Реалом», но и с «Ливерпулем». Красный – любимый цвет моей мамы. Она любит «Ливерпуль». Мне немного грустно, что сейчас вокруг меня столько разговоров о деньгах, ведь я всегда говорил только о титулах, важных матчах и победах. И никогда — о деньгах. Мой юрист немного говорил о деньгах, как и моя мама, но не я. Я говорю о только спорте, потому что выступаю на поле. Деньги приходят на мой счет, я туда смотрю, но меня не волнует это. Я в ПСЖ , чтобы брать трофеи, показывать, что я лучший, и быть счастливым. Думаю, сейчас я счастлив.

Нассер Аль-Хелаифи, президент ПСЖ :

Килиан остается в ПСЖ еще на три года. Это очень важно для нас, Лиги 1 и Франции. Этот выбор – очень сильный сигнал. Лучший игрок мира остается у нас. Он остается, потому что ПСЖ дает ему условия для достижения целей – побеждать, побеждать и побеждать. С первого дня между нами сформировалась очень сильная связь. Может, сейчас вы этого не понимаете, но поймете потом. Это очень хорошо для клуба, лиги и Франции. Деньги – не самое главное. Самым важным был проект. Что касается денег, то в Испании есть клуб, способный заплатить больше.

Маурисио Почеттино, главный тренер ПСЖ :

Я узнал об этом за несколько минут до официального объявления клуба. Это большая гордость. Это один из лучших игроков мира, если не лучший.

Неймар, нападающий ПСЖ :

Килиан – крутой! Он наше настоящее и наше будущее. Я очень рад, что он остается в команде как игрок, ведь он в том числе и мой друг!

Анхель Ди Мария, полузащитник ПСЖ :

Мбаппе принял правильное решение. Он очень молод, у него еще будет время для перехода в «Реал».

Андер Эррера, полузащитник ПСЖ :

У меня есть друзья, которые болеют за «Реал». Я объяснил им, что здесь он может стать величайшим игроком в истории ПСЖ . Думаю, это повлияло на его решение остаться. Может быть, в другом клубе – не буду говорить, в каком – он мог бы стать очень важным игроком. Но в « ПСЖ » Килиан может стать величайшим.

Примечательно, как Мбаппе и спикеры со стороны ПСЖ старательно подчеркивают, что деньги не главное для Килиана. «Реал» прямых комментариев по этой ситуации пока не дал, хотя ходили слухи, что в мадридском клубе изучают возможность официального обозначения своей позиции. Не исключено, что сделают это после финала Лиги чемпионов или будут просто игнорировать Мбаппе. Пока доносятся лишь обрывки фраз и мнений, но общую картину составить можно. Попавший в руки испанских СМИ ответ Флорентино Переса на текстовое сообщение Мбаппе с отказом был таким:

Сожалею, что так вышло. Они разрушили твою детскую мечту.

Похоже, больше всех решение Мбаппе задело Бензема, который близко общался с Килианом и, возможно, тоже был использован в большой игре мадам Файзы Ламари и ее талантливого отпрыска. Во всяком случае, публикации Карима наталкивают на такой ход мысли: сначала он выложил фото своей руки, воздетый вверх палец указывает на эмблему «Реала» в самом верху («Мадрид» превыше всего»).

Затем Бензема опубликовал фото Тупака Шакура в окружении якобы его друзей-предателей, организовавших покушение на рэпера. Недвусмысленный намек. А когда Карима во время итоговой командной пресс-конференции попросили прокомментировать решение Мбаппе, Бензема был краток:

Сейчас не время говорить о таких мелочах.

Другим футболистам «Реала» тоже был задан этот вопрос. Каземиро сказал, что уважает решение Мбаппе, но подчеркнул, что «Мадрид» не зависит от отдельных игроков, поэтому является великим и успешным. Наиболее развернуто, пусть и обезличенно свою мысль выразил Тибо Куртуа:

Каждый игрок сам решает, где ему играть. Я умирал от желания играть за «Реал», и я оказался здесь, как только выпал такой шанс.

Куда ярче высказывались в испанской прессе, да и президент Ла Лиги Тебас не остался в стороне.

Хавьер Тебас, президент испанской Ла Лиги:

У ПСЖ убытки в размере 700 млн евро за последние годы, а фонд зарплат превышает 600 млн евро, что является оскорблением для футбола. Аль-Хелайфи так же опасен, как самозваная Суперлига Европы.

Хосе Феликс Диас, журналист Marca:

Мбаппе, ты не мужчина и не спортсмен. Ты трус, которому даже не хватило яиц, чтобы ответить на звонок, когда тебе звонили из «Реала», чтобы узнать, что происходит. Десять дней назад ты уверял их, что все в порядке и идет по плану, а потом просто перестал отвечать на звонки. Ты талантливый футболист, но подлый человек. Ты никогда не станешь великим.

Рио Фердинанд, бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии:

Я был игроком и никогда не видел исторического позора, подобного тому, на который Мбаппе обрек «Реал». Вы должны уважать такой великий клуб, это неприемлемое поведение, которое не идет большому спортсмену.

Гари Линекер, телеведущий и бывший форвард сборной Англии:

Я люблю испанский футбол, но нытье о том, что решение Мбаппе остаться в ПСЖ разрушает спорт – это уже чересчур. Два испанских гиганта всегда привлекали суперзвезд и платили за них огромные деньги. Ни у кого больше не было шанса. Невозможно, чтобы все всегда было по-твоему.

Биксант Лизаразю, бывший футболист «Баварии» и сборной Франции:

Клан Мбаппе вел переговоры с двумя клубами, и есть ощущение, что он поставил их на колени. За всю историю футбола я никогда не видел игрока, поставившего на колени целое государство и самый большой клуб мира.

Христо Стоичков, бывший форвард «Барселоны» и обладатель «Золотого мяча»:

Я люблю Париж, здесь я получил свой «Золотой мяч». Я поддерживаю будущего обладателя «Золотого мяча» Килиана Мбаппе. Отличное решение остаться в ПСЖ !

Унаи Эмери, главный тренер «Вильярреала» и бывший тренер Мбаппе в ПСЖ :