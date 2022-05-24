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«Мбаппе, ты не спортсмен и не мужчина». Решение Килиана остаться в ПСЖ потрясло футбольный мир

24 мая 2022, 21:00
Мбаппе Килиан
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Неймар
Неймар
Нападающий
Мбаппе Килиан
Мбаппе Килиан
Нападающий
Ди Мария Анхель
Ди Мария Анхель
Полузащитник
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Самые яркие реакции.

Решение Килиана Мбаппе продлить контракт с «Пари Сен-Жермен» вызвало большой резонанс в мире спорта. В Мадриде обвиняют француза в меркантильности, из Парижа нас пытаются убедить, что дело вовсе не в деньгах, а все остальные не лишают себя ни одного из удовольствий: посмеиваются над тем, как тертого Флорентино Переса обвели вокруг пальца, и одновременно троллят «маменькиного сыночка». Начнем наш обзор мнений с исповеди самого Килиана Мбаппе:

На прошлой неделе я решил остаться в Париже. Сначала я сообщил об этом Флорентино Пересу, президенту «Реала», потому что я очень уважаю и его, и клуб. Думаю, было важно сообщить об этом лично и сказать: «Я не перехожу». Все прошло отлично, потому что у нас хорошие отношения. Моя мечта о переходе в «Реал» никогда не будет в прошлом, но сейчас было бы неуважительно об этом говорить. Сейчас я перестаю думать о будущем и хочу сконцентрироваться на настоящем — на новом контракте с ПСЖ, который только что подписал.

Я принимаю и понимаю обрушившуюся на меня критику. Во-первых, я хотел бы поблагодарить всех в Мадриде за то, что они показали такую любовь и симпатию ко мне. Я был действительно горд, что мое имя упоминалось рядом с названием «Реала» – этим клубом и его фанатами. Сейчас они разочарованы, и это нормально. Хочу подчеркнуть, что я не говорил «нет» «Реалу». Я сказал «да» Франции и новому проекту ПСЖ. Было слишком рано уходить бесплатно. Это был зов родины и родного города. Я решил остаться в своей стране, потому что я француз. Я уверен, меня поймут.

Я общался не только с «Реалом», но и с «Ливерпулем». Красный – любимый цвет моей мамы. Она любит «Ливерпуль». Мне немного грустно, что сейчас вокруг меня столько разговоров о деньгах, ведь я всегда говорил только о титулах, важных матчах и победах. И никогда — о деньгах. Мой юрист немного говорил о деньгах, как и моя мама, но не я. Я говорю о только спорте, потому что выступаю на поле. Деньги приходят на мой счет, я туда смотрю, но меня не волнует это. Я в ПСЖ, чтобы брать трофеи, показывать, что я лучший, и быть счастливым. Думаю, сейчас я счастлив.

Нассер Аль-Хелаифи, президент ПСЖ:

Килиан остается в ПСЖ еще на три года. Это очень важно для нас, Лиги 1 и Франции. Этот выбор – очень сильный сигнал. Лучший игрок мира остается у нас. Он остается, потому что ПСЖ дает ему условия для достижения целей – побеждать, побеждать и побеждать. С первого дня между нами сформировалась очень сильная связь. Может, сейчас вы этого не понимаете, но поймете потом. Это очень хорошо для клуба, лиги и Франции. Деньги – не самое главное. Самым важным был проект. Что касается денег, то в Испании есть клуб, способный заплатить больше.

Маурисио Почеттино, главный тренер ПСЖ:

Я узнал об этом за несколько минут до официального объявления клуба. Это большая гордость. Это один из лучших игроков мира, если не лучший.

Неймар, нападающий ПСЖ:

Килиан – крутой! Он наше настоящее и наше будущее. Я очень рад, что он остается в команде как игрок, ведь он в том числе и мой друг!

Анхель Ди Мария, полузащитник ПСЖ:

Мбаппе принял правильное решение. Он очень молод, у него еще будет время для перехода в «Реал».

Андер Эррера, полузащитник ПСЖ:

У меня есть друзья, которые болеют за «Реал». Я объяснил им, что здесь он может стать величайшим игроком в истории ПСЖ. Думаю, это повлияло на его решение остаться. Может быть, в другом клубе – не буду говорить, в каком – он мог бы стать очень важным игроком. Но в «ПСЖ» Килиан может стать величайшим.

Примечательно, как Мбаппе и спикеры со стороны ПСЖ старательно подчеркивают, что деньги не главное для Килиана. «Реал» прямых комментариев по этой ситуации пока не дал, хотя ходили слухи, что в мадридском клубе изучают возможность официального обозначения своей позиции. Не исключено, что сделают это после финала Лиги чемпионов или будут просто игнорировать Мбаппе. Пока доносятся лишь обрывки фраз и мнений, но общую картину составить можно. Попавший в руки испанских СМИ ответ Флорентино Переса на текстовое сообщение Мбаппе с отказом был таким:

Сожалею, что так вышло. Они разрушили твою детскую мечту.

Похоже, больше всех решение Мбаппе задело Бензема, который близко общался с Килианом и, возможно, тоже был использован в большой игре мадам Файзы Ламари и ее талантливого отпрыска. Во всяком случае, публикации Карима наталкивают на такой ход мысли: сначала он выложил фото своей руки, воздетый вверх палец указывает на эмблему «Реала» в самом верху («Мадрид» превыше всего»).

Затем Бензема опубликовал фото Тупака Шакура в окружении якобы его друзей-предателей, организовавших покушение на рэпера. Недвусмысленный намек. А когда Карима во время итоговой командной пресс-конференции попросили прокомментировать решение Мбаппе, Бензема был краток:

Сейчас не время говорить о таких мелочах.

Другим футболистам «Реала» тоже был задан этот вопрос. Каземиро сказал, что уважает решение Мбаппе, но подчеркнул, что «Мадрид» не зависит от отдельных игроков, поэтому является великим и успешным. Наиболее развернуто, пусть и обезличенно свою мысль выразил Тибо Куртуа:

Каждый игрок сам решает, где ему играть. Я умирал от желания играть за «Реал», и я оказался здесь, как только выпал такой шанс.

Куда ярче высказывались в испанской прессе, да и президент Ла Лиги Тебас не остался в стороне.

Хавьер Тебас, президент испанской Ла Лиги:

У ПСЖ убытки в размере 700 млн евро за последние годы, а фонд зарплат превышает 600 млн евро, что является оскорблением для футбола. Аль-Хелайфи так же опасен, как самозваная Суперлига Европы.

Хосе Феликс Диас, журналист Marca:

Мбаппе, ты не мужчина и не спортсмен. Ты трус, которому даже не хватило яиц, чтобы ответить на звонок, когда тебе звонили из «Реала», чтобы узнать, что происходит. Десять дней назад ты уверял их, что все в порядке и идет по плану, а потом просто перестал отвечать на звонки. Ты талантливый футболист, но подлый человек. Ты никогда не станешь великим.

Рио Фердинанд, бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии:

Я был игроком и никогда не видел исторического позора, подобного тому, на который Мбаппе обрек «Реал». Вы должны уважать такой великий клуб, это неприемлемое поведение, которое не идет большому спортсмену.

Гари Линекер, телеведущий и бывший форвард сборной Англии:

Я люблю испанский футбол, но нытье о том, что решение Мбаппе остаться в ПСЖ разрушает спорт – это уже чересчур. Два испанских гиганта всегда привлекали суперзвезд и платили за них огромные деньги. Ни у кого больше не было шанса. Невозможно, чтобы все всегда было по-твоему.

Биксант Лизаразю, бывший футболист «Баварии» и сборной Франции:

Клан Мбаппе вел переговоры с двумя клубами, и есть ощущение, что он поставил их на колени. За всю историю футбола я никогда не видел игрока, поставившего на колени целое государство и самый большой клуб мира.

Христо Стоичков, бывший форвард «Барселоны» и обладатель «Золотого мяча»:

Я люблю Париж, здесь я получил свой «Золотой мяч». Я поддерживаю будущего обладателя «Золотого мяча» Килиана Мбаппе. Отличное решение остаться в ПСЖ!

Унаи Эмери, главный тренер «Вильярреала» и бывший тренер Мбаппе в ПСЖ:

Это личное решение Мбаппе, и я отношусь с уважением к желанию остаться в ПСЖ, но не могу принять, как и когда было принято это решение. Ценю Мбаппе как футболиста, уважаю его выбор, но он принял решение слишком поздно. Это некрасиво и нехорошо для футбола.

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Все комментарии
112910415
112910415
26 мая в 08:09
так и не станет великим !
но это его выбор, его право
alexkivgd
alexkivgd
25 мая в 23:27
Как диванный эксперт выскажу свою мысль! Мбаппе предатель, НО, у нас что разве мало таких было? Человек погнался за бабками, очень большими бабками, даже скажу нереально большими бабками! Спроси меня ты готов получить 600 лямов баксов за три года, но будешь играть в "тут", забьешь 100 мячей, но золотой мяч тебе не дадут! Я отвечу: пффф, я в деле босс!!!
Алчность начинает забирать футбол, зарплаты растут, ценники растут, но за ними не видно звезд!!! Мы хаем Кокорина, а чем теперь Мбаппе лучше??? Может пора в ФИФА взять опыт С. Америки и ввести потолок зарплат? Не фиктивный ФФП, четкую сумму которую клуб может потратить на зп футболистов!!!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
25 мая в 13:46
За базар не отвечает.
avici_liverpool
avici_liverpool
25 мая в 10:58
интересно как настроение у фанатов, который освистывают Бейла и пели песни в поддержку Мбаппе
Agamaga........
Agamaga........ ответ Муслим90 (раскрыть)
25 мая в 10:42
    Oliver S
    Oliver S
    25 мая в 10:36
    По факту, Куртуа и Эмери всё сказали, даже добавить нечего. А по Мбаппе - вообще ничего страшного не произошло, с атакой то у Реала как раз всё в порядке, вот полузащиту бы укрепить и в защиту кого-нибудь помоложе купить и можно несколько лет точечно делать трансферы и брать ЛЧ.
    Nety
    Nety
    25 мая в 10:34
    600 миллионов норм повод остаться, глупо осуждать, да обломал Реал, но это же 600 миллионов. Народ вы о чем!?
    Feofan253
    Feofan253 ответ Elliada (раскрыть)
    25 мая в 10:27, ред.
    Тоже мне нагибатель. Если бы у ПСЖ денег не было, они бы ему столько не отваливали. Предложили такие условия, значит, могут и им очень надо, чтобы он подписал. Не стоит переживать за бесконечные нефтегазовые бабки, у них с доходами всё нормально.
    В отношении Реала тоже уже писал - да, с моральной точки зрения их прокинули, но с игровой Реал скорее выиграл от того, что перехода не будет.
    NOVA
    NOVA
    25 мая в 09:46, ред.
      valt134
      valt134
      25 мая в 09:20
      Как человек и футболист Мбапе для меня умер. Отвращение к ПСЖ стало ещё больше.
      Хаус 1
      Хаус 1 ответ DXTK (раскрыть)
      25 мая в 08:47
        Зеленыйслоник
        Зеленыйслоник
        25 мая в 07:27, ред.
        Какая отличная команда в ПСЖ- долларума, мбаппе, месси, ПСЖ собрали самых жадных игроков со всего мира. Идут к успеху. Хотя я сомневаюсь, что нынешний и даже будущий ПСЖ переживет встречу в ЛЧ с МС или ЛФК, особенно когда у тебя куча звезд с амбициями, а тренер-Поччетино.
        Неэгоист
        Неэгоист
        25 мая в 01:29, ред.
        Больше всех кричат поклонники сливочных. Некоторые уже даже в состав Реала его включали. Эти люди без терпения, опыта, анализа и только с желаниями. Им будет наука не бежать впереди паровоза. А оскорблять футболиста не надо. Тем более мы не знаем всех подробностей и, скорее всего, не узнаем их ещё долго. Если вообще узнаем. Пусть играет в ПСЖ на здоровье. Не надо завидовать и желать ему плохого. Иначе оно вернётся бумерангом. В ПСЖ у Мбаппе, я уверен, все получится. Да и есть там кому помогать ему. Думаю, что этому "неспортсмену" и "немужчине" сейчас завидуют многие спортсмены и мужчины. Да и не только они..
        Кайзеркрюгер
        Кайзеркрюгер
        25 мая в 01:04
          Lorenzo Zizu
          Lorenzo Zizu
          25 мая в 00:46
          Мбаппе конечно хорош, но из него никогда не получится звезда, кумир миллионов. Не говоря уже о его характере и жадности, просто по игре он не впечатляет. Есть у него скорость, настырность, пока он молодой, тем не менее с учётом якобы "космической" скорости он вряд ли может сравниться с тем же Анри. А по технике и другим компонентам, в частности с одной ногой и без игры головой пока никаких чудес на поле не показывает. По ведению переговоров заметно повлиял на него Неймар, ещё и кутить как он научится и симулировать... И всё нет никакой звезды. Жаль...
          Муслим90
          Муслим90 ответ Agamaga........ (раскрыть)
          24 мая в 23:46
          Он и про Барсу так сказал. Тоже прав?))
          Nazi
          Nazi
          24 мая в 23:35
          Потрясло скорее тебаса у которого Ла Лига превращается в унылое зрелище..

          И этих людей не понять, то боготворят футболистов , которые преданы родному городу, то их же и ругают, за то что не переходят в Реал..
          DaslerU
          DaslerU
          24 мая в 23:30
          Посмотрим, что он выиграет за эти три года в составе ПСЖ. Если ЛЧ, то правильно поступил, если нет, то он жадная до денег редиска.
          3ton
          3ton
          24 мая в 23:29
          По мнению многих , он ОБЯЗАН был перейти в Реал 😂😂
          Никому он ничего не обязан.
          Это его решение.
          Главное ,чтобы он получал удовольствие от игры за ПСЖ и он был счастлив
          Duda Gigolaev Osetin
          Duda Gigolaev Osetin
          24 мая в 23:06
          Легка говорить, что деньги не при чём, когда у тебя самый жирный контракт в мире... Лицемер. Нехороший человек. Будущий Погба или Долларума. Хотя почему будущий?
          Agamaga........
          Agamaga........
          24 мая в 22:49
          Линекер прав. В Мадриде хотят чтобы всегда всё было как они хотят. Самовлюбленные!
          Ulukbek Mamanov
          Ulukbek Mamanov
          24 мая в 22:35
          Здесь Большое роль играла мама мбаппе . Она очень очень любить деньги даже больше чем мечта сына . Мамина сына
          eleven LC
          eleven LC
          24 мая в 22:25
          Какой Мбаппе оказывается патриот,он сказал "да" Франции
          Но что то он дороговато берет за патриотизм,это больше напоминает проституцию!
          rubin kazzzan
          rubin kazzzan
          24 мая в 22:21
          Вот тема для обсуждения
          95-shishani-95
          95-shishani-95
          24 мая в 22:19
          Соккер, а что с моим комментарием не так? Почему его отметили как флуд?
          95-shishani-95
          95-shishani-95
          24 мая в 22:17
          Линекер как был неадекватом, так и остался. Он сделает всё, что заденет Реал Мадрид.
          Merdan Bayramow
          Merdan Bayramow
          24 мая в 22:06
          Уверен, что бы не делала псж, они не сможет брать лч...постоянными фаворитами финала будут АПЛ и ЛА ЛИГА...будет правильно ставит крест на мбаппе в РЕАЛЕ....хотелось бы увидеть Халанда , если пойдет по стопам игр нынешных сезона..то у него в пункте есть соглашение после 2 года может провести переговоры с другими клубами...обидно а ведь он ждал до последного РЕАЛА
          95-shishani-95
          95-shishani-95 ответ DXTK (раскрыть)
          24 мая в 22:02, ред.
            NOVA
            NOVA
            24 мая в 22:02
            пофиг должно быть Реалу уже на мбаппе!! а мыльная опера про мбаппе продолжается все равно, что до несостоявшегося трансфера, что теперь после!!
            КING ARTHUR
            КING ARTHUR
            24 мая в 21:49
            75! Так и останется никчемным бегунком без ЛЧ, а нет ЛЧ-нет и ЗМ!
            Гость
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