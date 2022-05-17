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Агент Гбамена: «Очень опечален клеветой в адрес Жана-Филиппа»

вчера, 23:56

Агент Бернард Колиньон, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Жана-Филиппа Гбамена, высказался о слухах про появление хавбека на тренировках команды в нетрезвом состоянии.

С гневом и одновременно с сожалением я должен высказаться о лживых обвинениях в отношении моего клиента Жана-Филиппа Гбамена. Являюсь его агентом с тех пор, как ему исполнилось 14 лет. Сегодня в мире футбола знают о Гбамене благодаря его таланту, но больше — благодаря его трудолюбию. Он всегда был настоящим профессионалом во всех клубах, за которые выступал, и его поведение не изменится никоим образом лишь оттого, что он выступает за команду только четыре месяца на правах аренды без права выкупа. Мы очень опечалены этой клеветнической кампанией, дискредитирующей Жана-Филиппа Гбамена, который пошел на значительные уступки в финансовом плане ради выступлений в России.

Несмотря на текущую ситуацию с Украиной, он хотел думать только о футболе и целиком отдаваться во время тренировок и матчей. Он ни на секунду не сомневался, стоит ли ему продолжать карьеру в России. Но затем журналист Иван Карпов появляется с лживыми обвинениями. Я хотел бы ему напомнить, что мой клиент живет в Москве один, живет в отеле, ходит на ужин в компании своих коллег каждый вечер, после чего не позже полуночи отправляется отдыхать. И он веселился со своими партнерами после матчей, чтобы отпраздновать победы, как это происходит во всех странах и во всех чемпионатах. Но запускать такую клеветническую кампанию — непрофессионально. Мой клиент должен взять время, чтобы дать произошедшим событиям юридическую оценку.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:27
На счет профессионализма агент явно погорячился. Гбамен в большинстве матчей был худшим на поле, ну очень посредственный игрок. И как бы агент не брызгал слюной , парня отправят домой и это будет правильно.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:12
Во в уши ссыт агентишко))
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 00:04
Мы нет.
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